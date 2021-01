Hombre con una enfermedad terminal tiene como misión hacerse tatuajes iguales con extraños por todo el país

SAVANNAH, Ga. ( WSAV ) – Un hombre que lucha contra el cáncer de riñón en etapa 4 tiene la misión de celebrar la vida y dejar un impacto duradero en muchos.

Don Caskey, un hombre de Ohio aficionado a los tatuajes, dijo que le diagnosticaron la enfermedad terminal en diciembre de 2019. Para la víspera de Año Nuevo, se había sometido a una cirugía para extirpar un riñón.

“Pesaba alrededor de 8 libras, era enorme, estaba lleno de cáncer”, dijo Caskey a WSAV-TV, afiliada de NewsNation.

Desde entonces, la enfermedad se ha extendido a sus ganglios linfáticos. El verano pasado, el padre de cinco hijos de 54 años comenzó a reflexionar sobre la vida y las cosas que más le importan.

“Miré el tatuaje que me hice para mi cáncer, el pino moribundo, y me di cuenta de que no puedo llevar nada material conmigo, no puedo llevar dinero o autos cuando muera, pero esos recuerdos, esos tatuajes , creo que irán conmigo ”, dijo Caskey, quien se hizo su primer tatuaje a los 40 años.

Se embarcó en un viaje para expandir su colección de tinta, pero no planeaba hacerlo solo.

“Pensé en comenzar a preguntarle a la gente si querían unirse a mí, crear más recuerdos, tener más conectividad humana y hacer muchos más amigos”, dijo Caskey. “Al principio, la gente pensó que estaba un poco loco, quiero decir, me miraban como, ‘qué diablos, este tipo quiere ponerse en contacto conmigo, ni siquiera me conoce'”.

Comenzó su viaje de tatuajes el 23 de agosto de 2020, publicando en Facebook sus planes de aparecer en diferentes tiendas de tatuajes para tatuarse con completos desconocidos.

“La gente simplemente aparece”, dijo Caskey.

Desde agosto, dijo que se hizo tatuajes a juego con 141 personas.

Hasta ahora, ha visitado tiendas de tatuajes en Georgia, Florida, Wisconsin, Massachusetts, Wisconsin, Ohio, Indiana y Maryland, y se ha unido a nuevos amigos a través de su amor por el arte corporal.

“La parte del cáncer, sí, apesta, pero estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi vida”, dijo.

Caskey inició el año nuevo en Savannah, pasando por Tramp Art Studios en Victory Drive.

Dijo que unas 14 personas se unieron a él para hacerse tatuajes a juego durante dos días. Uno de ellos fue Nina Bragg.

“Uno de mis amigos y yo vinimos a hacernos tatuajes, y él estaba sentado aquí y preguntó qué íbamos a hacer”, dijo Bragg a WSAV.

“Le dije qué tatuajes nos íbamos a hacer, y en broma le pregunté si él también quería hacerse uno”, dijo Bragg, y agregó: “Me dijo, ‘bueno, en realidad, déjame contarte mi historia’, así que contó nosotros y le preguntamos si estaba bien si podía hacerse un tatuaje a juego con nosotros, y por supuesto, dijimos que sí “.

Su tatuaje de elección parecía apropiado para la visita de Caskey al estado de Peach.

“Tengo un melocotón de Georgia en mi trasero”, dijo.

Dijo que está abrumado y humillado por el apoyo que le han mostrado desconocidos en su viaje de celebración de la vida hasta ahora.

Una mujer que venció al cáncer de cuello uterino condujo más de una hora hasta Savannah solo para hacerse tatuajes de sobreviviente de cáncer de cuello uterino a juego con Caskey.

“Que alguien me ponga algo permanente en su cuerpo, es enorme”, dijo Caskey. “No sé cómo describirlo, aparte de que es uno de los sentimientos más asombrosos de la historia”.

Dice que ha recibido apoyo y mensajes de personas de todo el mundo. “Tengo personas que se conectan conmigo diciendo ‘hey, tengo la enfermedad de Crohn’, ‘tengo depresión’ o ‘mi papá murió de cáncer’, diciendo que los estoy inspirando a superar lo que sea que estamos pasando ”, dijo Caskey.

La propietaria de Tramp Art Studios, Kirsten Cassat, junto con algunos de sus colegas, también participaron en la misión de Caskey.

“Tengo un encendedor con ‘Don’ en el medio”, dijo Cassat, describiendo su nuevo tatuaje.

“Creo que es increíble, nunca he experimentado a nadie haciendo lo que él hace”, dijo Cassat.

“Realmente ha traído algo nuevo a nuestras vidas que no sabíamos que iba a ser algo”, agregó. “La gente no se hace tatuajes a juego con cualquiera, por lo que es una conexión especial que trajo a nuestra comunidad”.