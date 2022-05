(NEXSTAR) – El universo cruelmente le dio al residente de California Chris Sandberg una semana para disfrutar el Grilled Stuft Nacho de Taco Bell antes de que desapareciera de los menús en todo el país, y él ha estado luchando para recuperarlo desde entonces.

El creador de contenido de la Bahía de San Francisco, hasta el sábado, se ejercitó durante 482 días seguidos y documentó su transformación en TikTok con la esperanza de convencer a la compañía de comida rápida de que vuelva a presentar el artículo, que fue retirado en 2015, según una página wiki fandom de Taco Bell.

El Stuft Nacho era un triángulo de tortilla rellena, en forma de chip, que venía empacado con carne de res, salsa de jalapeño con queso, crema y tiras rojas crujientes.

Sandberg, que trabajaba en un restaurante en ese momento, lo probó un día en un descanso entre turnos ocupados y recordó haber pensado: “Esto es como la felicidad en este momento”.

(Cortesía: Chris Sandberg)

“Existe la opinión común de que la mayoría de los artículos de Taco Bell tienen el mismo sabor, saben a Taco Bell”, explicó Sandberg. “Te lo digo, esa salsa de jalapeño con queso es diferente para el Nacho Relleno a la Parrilla [te] pega diferente”.

Años más tarde, en medio de la pandemia de COVID-19, Sandberg se encontró pesando casi 300 libras y con un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el virus.

“Fue entonces cuando realmente comenzó a hacer clic y me asustó”, recordó, pensando en lo imperceptible que era el aumento de peso en retrospectiva. Describió cómo el aumento de peso parecía de alguna manera más notorio para otras personas que para él mismo.

“Como cuando la gente comienza a llamarte grandulón, o cuando estaba en el teléfono de mi amigo como Big Chris y nunca me había considerado a mí mismo como ‘Big Chris'”, dijo. “Tu vida simplemente cambia lentamente”.

Sandberg se dedicó a perder peso y dijo que bajó alrededor de 10 libras antes de que se le ocurriera la idea de su Stuft Nacho TikToks. Sabiendo que era para TikTok, dijo que quería hacer que el desafío fuera un nicho, o un poco extraño, y su último elemento favorito del menú de Taco Bell apareció en su cabeza.

Sandberg dice que no es empleado de Taco Bell de ninguna manera (él desea), pero el restaurante le dio algunas tarjetas de regalo después de enterarse de sus videos de TikTok, así como una sorpresa especial.

“Hemos estado observando y animando a Chris desde el primer día”, dijo Nicole Weltman, directora de redes sociales de Taco Bell, en un comunicado. “Cuando vimos que se acercaba su primer año, queríamos reconocerlo y todo lo que ha logrado. Y qué mejor manera de hacerlo que traer de vuelta el Grilled Stuft Nacho, solo para él, solo por un día”.

“Me dieron un frasco de la salsa; podría ser el único frasco que existe y está en mi refrigerador”, dijo Sandberg. “Lo estamos guardando para una ocasión especial”.

Su primer TikTok, publicado el 4 de enero de 2021, muestra a Sandberg sin aliento, vestido con pantalones cortos azules de entrenamiento y una camiseta blanca de Under Armour, mientras dice en el espejo del baño: “Día uno de ejercicio todos los días hasta que Taco Bell vuelva a traer Grilled Stuft Nacho”.

(Cortesía: Chris Sandberg)

Desde entonces, dijo que ha construido una comunidad de seguidores en la plataforma de redes sociales que lo han ayudado a mantenerse responsable, superando el agotamiento e incluso las lesiones, incluido un labrum desgarrado y una rodilla gravemente magullada.

Si bien ha tenido éxito en su objetivo de perder peso, el regreso de Grilled Stuft Nacho, su segundo objetivo aparentemente contradictorio, todavía lo elude.

“Entiendo la ironía de hacer ejercicio todos los días por un artículo de comida rápida, eso no se me escapa”, dijo Sandberg. Sin embargo, a diferencia de algunos de sus seguidores que temen que pueda perder el progreso que ha logrado, Sandberg dice que no le preocupa lo que podría pasar si el elemento del menú regresa.

“Tal vez hubo un momento durante esto en el que podría haber sido una preocupación, pero durante los últimos 481 días he construido una rutina lo suficientemente fuerte cuando se trata de comer y hacer ejercicio que si un labrum desgarrado y un moretón del tamaño de una pelota de béisbol no lo detiene [el ejercicio], entonces un Grilled Stuft Nacho, o dos, o tres, no lo detendrá”.

De hecho, Sandberg dice que todavía come en Taco Bell y reserva un día cada semana para comer “lo que quiera”, pero ya no es el mismo pedido. Si bien solía gastar $18 en un pedido “loco”, ahora disfruta de una comida ocasional de uno de sus favoritos de respaldo, como el Crunchwrap Supreme.

Cuando se trata de dar consejos a otras personas en su camino hacia la pérdida de peso, Sandberg recomienda hablar primero con un médico y luego crear un plan dietético y de ejercicios que pueda convertirse en un hábito. Si está cambiando su dieta, asegúrese de que la comida sea saludable y sepa bien. Si está haciendo ejercicio, comience con algo que pueda hacer durante media hora al día que eventualmente se arraigará en su día.

“Llegué al punto en que tenía un gran moretón en la rodilla y pensé que ya no podría hacer los ejercicios, pero debido a que me había hecho un hábito, como si estuviera sentado en la cama diciendo: ‘No, no sé qué hacer por esta hora, siempre he hecho ejercicio por esta hora”, dijo Sandberg.

También reconoció que el aspecto de la pérdida de peso no es solo mental y físico, es personal.

“Muchas veces la gente pide motivación”, dijo Sandberg, instando a la gente a ser paciente consigo misma. “No es lo que me motiva a mí, es lo que te motiva a ti”.

En cuanto a traer de vuelta el Grilled Sttuft Nacho, dice que está tan comprometido como siempre.

“Doja Cat hace un TikTok, un TikTok, y todos se están volviendo locos por la pizza mexicana. Diría que estaba celoso, pero estoy feliz por ellos, y me da la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Taco Bell lo traerá en algún momento”, dijo Sandberg. “Solo tenemos que ser más grandes que Doja Cat”.