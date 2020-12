Hombre alcanza a través de una ventana abierta y agarra a un niño de 14 años que duerme

WINSTON-SALEM, Carolina del Norte ( WGHP ) – Una familia de Winston-Salem ya no se siente segura después de que un hombre atravesó una ventana abierta y agarró a un niño de 14 años que dormía en medio de la noche.

“Todavía está aquí y podría estar haciéndole eso a otra persona y la próxima vez podría ser un niño más pequeño”, dijo Tanisha Washington, la madre del adolescente. “Te quita la sensación de seguridad en tu propia casa”.

Sucedió alrededor de las 2:30 am del 28 de octubre. Según la policía de Winston-Salem, el sospechoso usó una silla para alcanzar la ventana abierta de la niña mientras dormía.

“Cuando ella lo vio, supongo que notó que tenía los ojos abiertos”, dijo Washington. “Fue entonces cuando él extendió la mano y la agarró, y fue entonces cuando ella gritó”.

Washington dijo que el grito de ayuda de su hija asustó a la persona.

“No se limitó a extender la mano y agarrarla”, dijo Washington, “le quitó la sensación de seguridad en su casa, en su dormitorio”.

Si bien el hombre no ha sido identificado, fue capturado en una cámara de seguridad de una casa cercana esa noche. Sus breves acciones dejaron una impresión duradera en su hija.

“Se llevó a una adolescente burbujeante que tenía toda esta vida, todo este sentido del humor, toda esta vida en ella y la hizo asustarla de todo”, dijo Washington.

Desde entonces, Washington ha instalado un sistema de seguridad y cámaras para su tranquilidad. Dijo que nunca eliminarán el dolor que causó el hombre.

“Como padre, no puedes quitárselo, aunque no importa cuánto lo quieras, no puedes quitárselo a ella”, dijo Washington. “Eso es algo de lo que ella nunca volverá a ser la misma”.

Washington dijo que no descansará hasta que se identifique a la persona.

Durante un lienzo del vecindario, la policía descubrió objetos colocados debajo de las ventanas en otras dos casas la misma noche.