DELAWARE, Ohio ( WCMH ) – Una familia del centro de Ohio dijo que a sus padres les robaron sus últimos deseos cuando fueron enterrados en las parcelas equivocadas en un cementerio del condado de Delaware.

La familia dijo que luego les dijeron que tenían que pagar para trasladar a sus padres a los lugares correctos.

Annetta y Bee Slone estuvieron juntas durante más de 50 años, dijo su hija, Reba Tomblin.

“Eran mejores amigas. Se amaban mucho”, dijo.

Tomblin dijo que sus padres siempre trabajaron duro para asegurarse de cuidar a sus dos hijas y dos hijos.

“Papá era el tipo de persona que cada vez que buscaba trabajo, decía: ‘Tienes que tener un trabajo que tenga un 401(k), Reba. Tienes que tener cuidado. Tienes que cuidar el futuro'”, dijo Tomblin. “Así era él, y planearon para el futuro”.

En 1970, los Slone compraron sus propias parcelas de entierro en Fairview Memorial Park. Las parcelas estaban entre cada uno de sus padres y una al lado de la otra.

Posteriormente, los Slone compraron dos parcelas más, aproximadamente seis secciones de las suyas, para sus dos hijos.

Los planes de la familia se desmoronaron cuando Annetta Slone murió en junio de 2020.

“El día del funeral de mamá, descubrimos que las parcelas que ambos habían seleccionado, que querían, entre sus padres y su familia, ya no estaban disponibles”, dijo Tomblin.

Bee Slone observó cómo enterraban a su esposa a unos 50 metros de distancia de su padre y hermanas, en un terreno destinado a su hijo.

“Estaba devastada”, dijo Tomblin.

Bee murió seis meses después. Tomblin y su familia tomaron lo que ella llamó una decisión difícil de enterrar a su padre junto a su madre, para que no estuvieran separados.

Más tarde, la familia se enteró de que las parcelas que Annetta y Bee habían comprado para ellos estaban disponibles, pero la familia tendría que pagar todo el proceso de reubicación de sus padres en las parcelas correctas.

“Los quiero juntos y quiero que estén donde eligieron, donde quieren estar”, dijo Tomblin. “Es muy frustrante y muy desgarrador”.

“Entiendo completamente dónde está [Tomblin]”, dijo Tim Foor, quien dirige el cementerio, que está a cargo del municipio de Berlin.

El municipio tomó el control de Fairview Memorial Park en 2020, tres años después de que los propietarios anteriores, Theodore y Arminda Martin, fueran condenados por cargos de hurto por robar cientos de miles de dólares de familias que pagaron por servicios que nunca recibieron.

“Estamos haciendo todo lo posible para hacer las cosas bien allí”, dijo Foor. “Es solo que hay muchas irregularidades que deben corregirse”.

Foor le mostró a WCMH los registros del cementerio, que incluían una caja desorganizada de tarjetas con información sobre el entierro y quejas de las familias escritas a mano en el reverso de algunas de las tarjetas. Foor dijo que así fue como recibió los registros, que está en proceso de ingresar a un programa de computadora.

Debido a que los registros estaban tan desorganizados y, en algunos casos, inexactos, el municipio gastó más de $25,000 en un estudio de radar de penetración terrestre el verano pasado.

La encuesta reveló una larga lista de problemas: las personas fueron enterradas debajo de las pasarelas, duplicadas en parcelas, parcelas superpuestas y enterradas en áreas que ni siquiera fueron destinadas a ser parcelas. Algunas tumbas se cavaron en diagonal y, en un caso, un esposo y una esposa fueron enterrados en lados opuestos de una lápida en lugar de uno al lado del otro.

Foor dijo que habló con Tomblin sobre la situación de su familia y que quiere ayudar.

“Estoy lidiando con, posiblemente, cuántas familias no sabemos, que están enterradas en situaciones como esta”, dijo Foor. , Tengo a toda esta gente viniendo y [they’ll say] ‘Oh, mudaste a su familia’. Mueva el nuestro también. Y el municipio simplemente no puede manejar esa carga”.

Foor estima que corregir los problemas de entierro en solo una sección de Fairview Memorial Park costaría aproximadamente $250,000.

Es por eso que ha estado solicitando subvenciones del estado y trabajando con los legisladores de Ohio en la legislación, como el Proyecto de Ley 224 del Senado, que incluye medidas para ayudar a garantizar que se respeten los contratos funerarios de prenecesidad de las personas.

“No es un problema que puedas aislar y hacer desaparecer”, dijo Foor. “Tienes que abordarlo en una escala a la que crecerá si continúa por el camino que va”.

Foor dijo que Berlin Township no venderá parcelas en Fairview Memorial Park hasta que se resuelvan todos los problemas existentes.

“No creo que alguna vez lo resolvamos todo”, dijo.

Mientras tanto, una lápida para Annetta y Bee Slone se encuentra en un almacén, esperando ser colocada en la parcela correcta.

“Todavía estamos sufriendo. Todavía estamos aquí y queremos que se haga bien”, dijo Tomblin.

El año pasado, el municipio recibió una subvención de $13,000 del estado, que se utilizó para reparar cosas en la superficie.

Como parte de su sentencia penal, se ordenó a los antiguos dueños del cementerio que pagaran más de $183,000 en restitución a decenas de familias. Según los registros judiciales, se han pagado $60, ya que los Martin permanecen en prisión.