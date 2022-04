BOSTON (AP) — Durante años, Vincent Gillespie libró una batalla legal para tratar de hacerse con el control de cientos de pinturas de su padre, el renombrado artista estadounidense de posguerra Gregory Gillespie.

El 6 de enero de 2021, dicen los fiscales, Gillespie participó en un tipo de batalla muy diferente, uniéndose a los alborotadores que intentaban arrebatarle el control del Capitolio de los EE.UU. al gobierno federal en una de las confrontaciones más violentas de los disturbios.

Gillespie, quien según los investigadores fue identificado por media docena de fuentes a partir de imágenes tomadas ese día, estaba entre una multitud que intentaba abrirse paso a través de un túnel en la Terraza Oeste Inferior del Capitolio, un asalto que casi tuvo éxito según su propia descripción.

“Casi los estábamos dominando”, dijo Gillespie, con sangre visible en el cuero cabelludo por el choque, a un periodista de Associated Press en el lugar ese día. “Si hubiera tenido como otros 15, 20 muchachos detrás de nosotros empujando, creo que podríamos haberlo ganado”.

El video de AP que capturó a un Gillespie sonrojado ese día dando vueltas afuera del Capitolio hablando desafiante sobre su papel en el ataque, y su lamento de que más personas con ideas afines no se unieron a la lucha, revela tanto la profundidad de la resolución de muchos de los los alborotadores y la incertidumbre que otros sentían sobre lo que harían una vez dentro del edificio.

Lo que está claro, dijeron los investigadores federales, es que Gillespie participó en una lucha violenta contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intentaban evitar que los alborotadores ingresaran al edificio mientras una sesión conjunta del Congreso certificaba los votos del Colegio Electoral.

El residente de Athol, Massachusetts, fue visto afuera del Capitolio vertiendo agua en sus ojos aparentemente para combatir los efectos del rocío químico usado para tratar de controlar a la multitud.

Gillespie le dijo a AP en la escena ese día que estaba entre los que intentaban asaltar el edificio. Gillespie dijo que él y otros intentaron colarse por una abertura.

“Estaba con otros chicos. Y luego comenzamos a empujarlos y nos golpearon y nos pusieron ese spray de pimienta en los ojos. Pero había un montón de gente empujándonos detrás”, dijo Gillespie a la AP.

“Lo que necesitan saber, y nadie va a escuchar esto, estuvimos muy (improperio) cerca”. Si más personas hubieran estado detrás de él, dijo, “entonces está ese segundo juego de puertas que tendríamos atravesarlo.

Lo que aparentemente estaba menos claro para Gillespie ese día era lo que él y los demás con él harían si hubieran podido tomar el control del Capitolio.

“Espero que se inunden para que no puedan hacer nada. Eso es lo que espero que hagan. Tómalo. Tómalo. Poseerlo por unos días. No soy anarquista, pero no puedes dejar pasar lo que pasó en esta elección”, dijo, en una aparente referencia a las afirmaciones del expresidente Donald Trump de una elección robada.

Aunque se apresuró a ofrecer su nombre cuando el reportero de AP le preguntó, Gillespie dudó antes de decir de dónde era.

“Vendrán por mí, hombre”, dijo, vacilando antes de agregar: “Estoy en Massachusetts”.

Gillespie finalmente enfrentó siete cargos criminales, incluidos desorden civil, agredir a oficiales y alteración del orden público en el Capitolio. Él se ha declarado no culpable.

Es una de las más de 775 personas arrestadas en casi todos los 50 estados y el Distrito de Columbia en relación con el asalto del 6 de enero en el que la mafia pro-Trump trató de detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en 2020. Los alborotadores rompieron ventanas, atravesaron puertas y golpearon y ensangrentaron a agentes del orden público que no estaban preparados para la mafia.

Vincent Gillespie es hijo de Gregory Gillespie, el artista cuyos autorretratos, paisajes fantásticos y abstracciones geométricas forman parte de las colecciones del Museo Metropolitano de Arte, el Museo Whitney de Arte Americano, el Museo de Bellas Artes de Boston y otros museos. .

Sus pinturas también están en el centro de una larga y hasta ahora infructuosa batalla legal librada por Gillespie contra su madrastra y sus abogados en un esfuerzo por disputar el control de las pinturas. En una presentación judicial de 2020, Vincent Gillespie describió a su padre como un artista de renombre que dejó más de 400 pinturas valiosas cuando murió.

La participación de Gillespie en los eventos del 6 de enero de 2021 parece estar bien documentada, incluso en fotos y videos que ayudaron a los informantes a identificarlo, dijeron los investigadores.

Las cámaras de seguridad y video de código abierto capturaron múltiples imágenes de Gillespie participando en los disturbios, según el Departamento de Justicia.

Los investigadores fueron informados por un ex vecino, el gerente de una ferretería local y empleados de la ciudad de Athol, donde Gillespie asiste a reuniones y paga sus impuestos en el ayuntamiento. En total, seis testigos lo identificaron de forma independiente a partir de imágenes tomadas del motín.

En el caos de la insurrección, Gillespie empujó, gritó, empujó y peleó con la policía, dijo el FBI. Las imágenes incluidas en sus documentos judiciales lo muestran luchando entre la multitud, eventualmente maniobrando a través de los alborotadores hasta la línea de policías y controlando un escudo policial.

Ha visto y escuchado en la cámara corporal de un oficial del Departamento de Policía Metropolitana abriéndose paso entre la multitud, usando un escudo policial para embestir a los oficiales y gritando “traidor” y “traición” mientras señala a un oficial de la ley, dijeron las autoridades.

Después de su arresto, un juez ordenó a Gillespie, de 60 años, que se mantuviera alejado de Washington, excepto por negocios relacionados con la corte. Se le ordenó no poseer un arma de fuego u otras armas.

La próxima aparición de Gillespie en la corte está programada para el 29 de abril ante el juez jefe de distrito de EE.UU. Beryl Howell del Distrito de Columbia.

Contactado por AP luego de su arresto, Gillespie se negó a comentar.

“Mi abogado me aconsejó que no lo hiciera. Dijo que solo tiene inconvenientes”, dijo a la AP. “Me gustaría hablar. Hay muchas cosas por ahí que están mal”.

No es la primera vez que Gillespie está en la corte.

Años antes, Gillespie llegó a los titulares locales al impugnar una multa de estacionamiento de $15, a pesar de tener que pagar $250 en tarifas de presentación. Terminó luchando contra la tarifa de presentación, que no era reembolsable, hasta llegar al tribunal más alto del estado en 2011.

No recibió un reembolso.