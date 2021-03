Hermanas biológicas separadas por adopción se encuentran por casualidad trabajando en un restaurante

NEW HAVEN, Connecticut (WTNH) – Se parecen, suenan igual e incluso tienen el mismo tatuaje. Pero incluso con esas marcadas similitudes, el papeleo de adopción decía que era imposible que pudieran ser hermanas hasta que una prueba de ADN nueve años después demostrara lo contrario.

“Todo el mundo dice ‘qué emocionante’, y nosotros decimos ‘sí’, y ellos dicen ‘así que cuéntanos cómo empezó’, y pensamos ‘en 2013 …’ jaja”.

Entonces, comencemos por ahí. Era 2013. Cassandra Madison y Julia Tinetti trabajaban en Russian Lady en New Haven. Cassandra pasó rápidamente al lado de Julia, quien notó su tatuaje de República Dominicana en su brazo izquierdo. Julia tiene el mismo en la espalda.

Julia: “Yo estaba como ‘oye, ¿eres de República Dominicana?’ y a ella le gustan las velocidades más allá de mí y ella dice ‘sí, pero soy adoptado’. Y yo digo ‘¡espera, yo también!’ “

Una conexión instantánea.

Cassandra: “No hubo como ‘ella está bien’, como no, nos llevamos bien y fue como dadadada como si fuera sin parar”.

Se unieron por haber sido adoptados y criados por madres solteras en los Estados Unidos. Y aunque otras personas les dijeron que se parecían, los errores en el papeleo de adopción de Julia decían que no era posible.

Julia en TikTok: “Empezamos a hermanarnos, usamos la misma ropa, de hecho compramos camisas un día que decían ‘Soy la hermana mayor / Soy la hermana pequeña'”.

Cassie, ansiosa, no lo dejaría pasar. Finalmente le preguntó a su padre biológico sobre renunciar a otro hijo. Admitió que renunció a una niña.

Cassie: “Él estaba como ‘Lamento mucho que haya sido un momento difícil para tu mamá, y no me gusta pensar en eso’. Ese día, llegué a casa y mi esposo me dijo, ‘nena, ¿cómo estuvo el trabajo?’. Y yo digo ‘Me voy a Connecticut mañana’ y él me pregunta ‘¿¡qué !?’ ”

Un largo viaje en auto y un tubo de ADN más tarde, eso fue todo lo que hizo falta. Dos semanas después, las chicas compartieron la noticia en TikTok.

Pensar que durante nueve años estas mujeres tenían mucho más en común que la apariencia y un tatuaje. Estas hermanas definitivamente no son extrañas.

Cuando Cassandra comenzó la búsqueda de su familia biológica hace dos años, ella y Julia descubrieron que tenían otros siete hermanos. De nueve hijos, Julia y Cassandra fueron los únicos dos adoptados.