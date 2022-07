Spotify announced Tuesday its acquisition of Heardle, a daily music guessing game. (Getty Images)

(NEXSTAR) – Heardle, el juego de adivinanzas de música en línea, ha sido adquirido por el gigante de la transmisión de música y podcasts Spotify, anunció la compañía el martes.

El juego de trivia diario, que debutó a principios de este año, les pide a los jugadores que identifiquen el nombre y el artista de una canción después de escuchar solo un breve fragmento. Los jugadores que adivinan incorrectamente o eligen “saltar”, pueden escuchar más de la canción con cada suposición incorrecta o salto. El juego termina cuando un jugador envía la suposición correcta o no logra identificar la canción dentro de seis intentos u omisiones.

En otras palabras, es “Name That Tune” para una nueva generación.

“Siempre estamos buscando formas innovadoras y divertidas de mejorar el descubrimiento de música y ayudar a los artistas a llegar a nuevos fanáticos”, dijo Jeremy Erlich, director global de música de Spotify, en un comunicado emitido con el comunicado de prensa del martes. “Heardle ha demostrado ser una forma muy divertida de conectar a millones de fanáticos con canciones que conocen y aman y con canciones nuevas. . . y una forma de competir con sus amigos en cuanto a quién tiene el mejor conocimiento musical”.

En el comunicado, Spotify dijo que el juego seguiría siendo gratuito y que la “apariencia” también sería la misma. Un representante de Spotify le dijo a Nexstar el martes que la compañía planea compartir más noticias sobre la posible expansión del grupo de respuestas “en un futuro cercano”.

Heardle, que fue desarrollado por un diseñador web en Londres, se inspiró en el éxito del juego diario de adivinanzas de palabras Wordle, informó Variety. El diseñador del juego creó la primera versión de Heardle en aproximadamente un día, según el medio.

Un representante de Spotify no reveló los detalles del acuerdo. Pero la inspiración para Heardle, Wordle, fue comprada por The New York Times en enero por algún lugar en “las siete cifras bajas”, confirmó el Times.