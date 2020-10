Hallan rara tortuga marina blanca en playa de Carolina del Sur

TAMPA (WFLA) - Jeff Bridges usó Twitter el lunes por la noche para revelar que le diagnosticaron linfoma.

Bridges, conocido sobre todo por su papel icónico en "El gran Lebowski", el actor ganador del premio de la Academia tuiteó: "Como diría The Dude ... New S ** T ha salido a la luz. Me han diagnosticado linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno. Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación ".