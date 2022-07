GREENWOOD, Ind. ( WXIN ) – La madre de una niña de 12 años herida por un fragmento de bala durante el tiroteo mortal del domingo en el Greenwood Park Mall de Indiana habló con WXIN de Nexstar el lunes.

Alison Dick dijo que sus tres hijas estaban en el centro comercial con su abuela cuando ocurrió el tiroteo. Sus hijas le contaron sus experiencias.

“Algo cayó primero, y luego comenzaron las balas”, dijo Alison. “Simplemente reaccionaron tan rápido. Vieron el arma grande, y conocían esa parte, y entonces fue cuando supieron simplemente escapar”.

La familia se separó cuando estalló el caos.

La policía dice que el pistolero entró en un baño a las 4:54 pm y salió una hora y dos minutos más tarde y comenzó a disparar.

“Mis dos hijas corrían en una dirección, y luego mi madre y otra hija estaban en Subway comprando comida, se arrodillaron y se alejaron arrastrándose”.

Un buen samaritano armado de 22 años disparó y mató al pistolero , según la policía.

Alison dijo que estaba “histérica” cuando se enteró del tiroteo.

“Probablemente los 10 minutos más largos de mi vida porque estaban todos en el centro comercial”, relató.

Alison dijo que una trabajadora del centro comercial ayudó a sus hijas dejándolas subir a su auto y prestándoles su teléfono.

Cuando se reunió con sus hijas, Alison notó que su hija de 12 años estaba sufriendo.

“Fui a abrazar a Bella, ella seguía diciendo: ‘Me duele la espalda, me duele la espalda, no, no’, y me eché hacia atrás, y cuando me eché hacia atrás se puede ver que tenía un trozo de metal saliendo de su espalda. .”

Bella tenía un fragmento de bala en la espalda, pero no lo sabía en ese momento.

“Todo lo que puedes pensar es, ‘Está en su columna, está en su columna”, recordó Alison.

Advertencia, esta galería de fotos contiene imágenes gráficas de la lesión de Bella.

(Foto proporcionada por la familia)

(Foto proporcionada por la familia)

(Foto proporcionada por la familia)

Afortunadamente, se espera que Bella esté bien.

“Era superficial, por lo que no estaba alojado en ningún hueso ni nada, y pudieron extirparlo de inmediato, por lo que debería estar bien”, dijo Alison. Recibirá antibióticos durante la próxima semana, pero no necesitará puntos de sutura, solo un vendaje.

“Estamos muy, muy agradecidos, muy agradecidos, y me siento muy mal por las personas que no pudieron tener a su familia bajo su techo anoche, y nosotros sí. Somos muy afortunados, muy afortunados”, expresó Alison.

Alison también estaba agradecida por el hombre del condado de Bartholomew que le disparó al pistolero .

“Sé por lo que me dijo el jefe de policía que el tiroteo comenzó y se detuvo muy rápido solo porque ese buen samaritano tenía su arma y le disparó”, dijo Alison. “Salvó innumerables vidas. Este tipo habría seguido disparando y habría habido tantas personas muertas”.

Tres personas murieron en el tiroteo: Pedro Pineda, de 56 años, de Indianápolis y su esposa, Rosa Mirian Rivera de Pineda, de 37, y Víctor Gómez, de 30, de Indianápolis.

Alison dice que su familia está explorando el asesoramiento para los niños.

“Definitivamente creo que terminará siendo una opción para nosotros, como una madre que se asegura de que puedan sacar lo que quieren”, dijo Alison. “Pueden hablar conmigo sobre cosas, pero pueden sentirse más cómodos diciéndole algo a otra persona”.

Alison habló sobre el regreso de sus hijos a la escuela.

“Ya hablé con mis hijas, y comienzan la escuela la próxima semana, y tengo miedo por ellas. Tienen que ir a la escuela, ¿y si eso sucede allí? Y supongo que eso es lo que supuse, si fueran iba a pasar por una experiencia como esa, asumí que estaría relacionada con la escuela, no con el centro comercial. En cualquier lugar, en cualquier lugar, no importa dónde estés, no importa. Ningún lugar es seguro en este momento, y es tan triste, tan triste”.