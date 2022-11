INDIANAPOLIS ( WXIN ) – Si está buscando ideas de última hora para el Día de Acción de Gracias, no está solo.

Google publicó las principales búsquedas relacionadas con el Día de Acción de Gracias de la última semana, mostrando que las personas no solo están interesadas en recordar cuándo es el Día de Acción de Gracias (por cierto, es este jueves), sino que también buscan recetas de última hora.

Resulta que, según los datos de Google, no todos planean hacer el mismo tipo de recetas. La compañía identificó las especialidades regionales y creó un mapa con el tipo de relleno (o aderezo, si así se llama) buscado de forma exclusiva en cada estado.

Mientras que los tejanos buscan aderezo de pan de maíz, los neoyorquinos buscan recetas de relleno de salchichas y la gente en el estado de Washington busca relleno con manzanas. Mientras tanto, los residentes de Oklahoma buscan “relleno de gelatina roja”. (No me preguntes, es lo que muestran los datos).

Puede consultar lo que la gente en su estado está buscando a continuación:

El pavo es el plato principal tradicional del Día de Acción de Gracias, ya que 9 de cada 10 estadounidenses comen pavo como parte de la comida festiva. Pero los datos de Google Trends muestran que hay una variedad de formas en que las personas planean cocinar su ave.

A partir del 21 de noviembre, solo Carolina del Sur mostró un gran interés en el pavo frito, lo que puede ayudar a los bomberos a respirar un poco mejor.

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo advierten contra el uso de freidoras de pavo. Desde 1998, la CPSC tiene conocimiento de 222 incidentes de incendio o escaldaduras/quemaduras que involucran freidoras de pavo, lo que resultó en 83 lesiones y $9.7 millones en pérdidas de propiedad.

Además de la comida, los datos de Google Trends muestran que las personas están interesadas en algunas actividades artísticas. Entre los principales resultados de búsqueda se encuentran cómo dibujar un pavo de Acción de Gracias (un proyecto de arte divertido para hacer con sus hijos) y cómo dibujar el Día de Acción de Gracias. Este último requiere un poco de reflexión, ya que depende de lo que signifique el Día de Acción de Gracias para el artista.

Los datos muestran que las personas también están divididas sobre con qué terminar su cena de Acción de Gracias. El pastel de calabaza es el postre más buscado, pero otros platos, incluido el pastel de arándanos, están tomando una parte de la acción.

No importa lo que la gente ponga sobre la mesa, costará más este año. The Associated Press informa que los estadounidenses están viendo aumentos porcentuales de dos dígitos en el precio del pavo, las papas, el relleno, la calabaza enlatada y otros alimentos básicos. El gobierno de EE. UU. estima que los precios de los alimentos subirán entre un 9,5 % y un 10,5 % este año; Históricamente, han aumentado solo un 2% anual.

Una menor producción y mayores costos de mano de obra, transporte y artículos son parte de la razón; Las enfermedades, el mal tiempo y la guerra en Ucrania también contribuyen.