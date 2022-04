TAMPA, Fla. (WFLA) – Un gerente en un Dollar Tree de Indiana causó cierta controversia después de publicar un cartel de “Se Busca Ayuda” que insultaba a los trabajadores de la Generación Z, la semana pasada.

WNDU, afiliada de NBC, informó que Dollar Tree se volvió viral después de que un gerente publicara el letrero escrito a mano después de que dos de los cajeros renunciaran.

“Me disculpo por haber cerrado OTRA VEZ”, decía el letrero. “Mis dos nuevos cajeros renunciaron porque dije que sus novios no podían quedarse aquí durante todo su turno”.

El letrero continuó diciendo que no se contrate a trabajadores de la Generación Z, diciendo que “no saben lo que realmente significa el trabajo”.

“¡AHORA CONTRATANDO! *¡SOLO Baby Boomers, gracias!”, concluyó el letrero.

El letrero fue retirado, pero estuvo colocado el tiempo suficiente para que la gente pudiera tomarle fotos.

Dollar Tree, Inc. respondió a la noticia del letrero y le dijo a WNDU que no estaba autorizado por la compañía.

“Somos conscientes de que se colocó un letrero no autorizado en nuestra tienda durante un breve período de tiempo. El mensaje escrito a mano no fue aprobado ni tolerado por nuestra Compañía en absoluto”, dijo Randy Guiler, vicepresidente y relaciones con inversionistas de Dollar Tree, Inc.

WNDU informó que el gerente ya no trabaja para Dollar Tree.

Si bien el letrero llamó la atención, algunos consideraron que discriminaba a los trabajadores más jóvenes.

Según la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU., la discriminación por edad puede ocurrir cuando un gerente trata a “un solicitante o empleado de manera menos favorable debido a su edad”. Sin embargo, mientras que la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA) protege a los trabajadores de 40 años o más de la discriminación, los trabajadores más jóvenes no están cubiertos por la ley.

En cambio, los estados pueden tener leyes para proteger a los trabajadores más jóvenes de la discriminación. Indiana no es uno de esos estados, con leyes estatales que protegen a “personas que tienen al menos 40 años de edad, pero aún no 75”.

Florida, por otro lado, protege a cualquier persona de la discriminación por edad bajo la Ley de Derechos Civiles de Florida. El bufete de abogados Burruezo & Burruezo dijo que un trabajador más joven podría presentar un argumento a favor de la discriminación por edad inversa según la ley estatal.