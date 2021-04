George Floyd probablemente murió de asfixia, dice el médico de emergencias; El policía despedido violó la política al inmovilizarlo, dice el jefe de policía

MINNEAPOLIS (AP) – El jefe de policía de Minneapolis que calificó la muerte de George Floyd de “asesinato” poco después de que sucediera, testificó que el oficial Derek Chauvin había violado claramente la política del departamento cuando inmovilizó el cuello de Floyd debajo de la rodilla durante más de 9 minutos.

Continuar arrodillado sobre el cuello de Floyd una vez que lo esposaron a la espalda y se recostó boca abajo “de ninguna manera, forma o forma” fue parte de la política o capacitación del departamento “y ciertamente no es parte de nuestra ética o nuestros valores”. La jefa de policía, Medaria Arradondo, dijo el lunes en el sexto día del juicio por asesinato de Chauvin.

Arradondo, el primer jefe negro de la ciudad, despidió a Chauvin y a otros tres oficiales el día después de la muerte de Floyd en mayo pasado, y en junio lo llamó “asesinato”.

Si bien la policía ha sido acusada durante mucho tiempo de cerrar filas para proteger a otros miembros de la fuerza acusados de irregularidades (el “muro azul del silencio”, como se le conoce), algunos de los oficiales más experimentados del departamento de Minneapolis han subido al estrado para condenar abiertamente a Chauvin. tratamiento de Floyd.

Mientras los miembros del jurado observaban absortos y escribían notas, Arradondo testificó no solo que Chauvin, un veterano de 19 años de la fuerza, debería haber dejado que Floyd se levantara antes, sino que la presión en el cuello de Floyd no parecía ser de leve a moderada, como exigido bajo la política de sujeción del cuello del departamento; que Chauvin no cumplió con su deber de prestar primeros auxilios antes de que llegara la ambulancia; y que violó la política que exige a los agentes que reduzcan la tensión en situaciones tensas con una fuerza mínima o nula, si es posible.

“Esa acción no es desescalada”, dijo el jefe de policía. “Y cuando hablamos del marco de nuestra santidad de vida y cuando hablamos de nuestros principios y los valores que tenemos, esa acción va en contra de lo que somos. hablando sobre.”

El testimonio de Arradondo se produjo después de que el médico de la sala de emergencias que declaró muerto a Floyd dijera que teorizó en ese momento que el corazón de Floyd probablemente se detuvo debido a la falta de oxígeno.

El Dr. Bradford Langenfeld, quien era un residente senior de guardia esa noche en el Centro Médico del Condado de Hennepin y trató de resucitar a Floyd, subió al estrado mientras los fiscales buscaban establecer que fue la rodilla de Chauvin en el cuello del hombre negro lo que lo mató.

Langenfeld dijo que el corazón de Floyd se había detenido cuando llegó al hospital. El médico dijo que los transeúntes o la policía no le informaron de ningún esfuerzo en la escena para resucitar a Floyd, pero que los paramédicos le dijeron que lo habían intentado durante unos 30 minutos y que lo había intentado durante otros 30 minutos.

Al ser interrogado por los fiscales, Langenfeld dijo que, según la información que tenía, era “más probable que las otras posibilidades” que el paro cardíaco de Floyd, la parada de su corazón, fuera causado por asfixia o insuficiencia de oxígeno.

Chauvin, de 45 años, está acusado de asesinato y homicidio involuntario en la muerte de Floyd el 25 de mayo. El oficial blanco está acusado de presionar su rodilla en el cuello del hombre de 46 años durante 9 minutos, 29 segundos, afuera de un mercado de la esquina donde Floyd había sido arrestado. bajo sospecha de intentar aprobar un billete de $ 20 falsificado por un paquete de cigarrillos.

El trato de Floyd por parte de la policía fue capturado en un video de transeúntes ampliamente visto que provocó protestas en los EE. UU. Que se convirtieron en violencia en algunos casos.

La defensa ha argumentado que Chauvin hizo lo que fue entrenado para hacer y que el uso de drogas ilegales de Floyd y sus condiciones de salud subyacentes causaron su muerte.

Nelson, el abogado de Chauvin, le preguntó a Langenfeld si algunas drogas pueden causar hipoxia o insuficiencia de oxígeno. El médico reconoció que el fentanilo y la metanfetamina, ambos encontrados en el cuerpo de Floyd, pueden hacerlo.

La oficina del médico forense del condado finalmente clasificó la muerte de Floyd como un homicidio, una muerte causada por otra persona.

El informe dijo que Floyd murió de “paro cardiopulmonar, lo que complica la subdulación, la restricción y la compresión del cuello”. Un informe resumido enumeró la intoxicación por fentanilo y el uso reciente de metanfetamina en “otras condiciones importantes”, pero no en “causa de muerte”.

El fiscal Steve Schleicher señaló que, si bien algunas personas pueden volverse más peligrosas bajo la influencia de las drogas o el alcohol, algunas en realidad pueden ser “más vulnerables”. Arradondo estuvo de acuerdo y reconoció que esto también debe tenerse en cuenta cuando los agentes decidan usar la fuerza.

Antes de que lo inmovilizaran en el suelo, un Floyd frenético luchó con la policía que intentaba meterlo en un patrullero, diciendo que era claustrofóbico.

Arradondo dijo que los oficiales están capacitados en primeros auxilios básicos, incluidas las compresiones torácicas, y la política del departamento requiere que soliciten asistencia médica y brinden la ayuda necesaria lo antes posible antes de que lleguen los paramédicos.

“Tenemos el deber absoluto de hacer eso”, dijo.

Los oficiales siguieron sujetando a Floyd, con Chauvin arrodillado sobre su cuello, otro arrodillado sobre la espalda de Floyd y un tercero sujetándole los pies, hasta que la ambulancia llegó allí, incluso después de que dejó de responder, según el testimonio y las imágenes de video.

Los oficiales también rechazaron las ofertas de ayuda de un bombero de Minneapolis fuera de servicio que quería administrar ayuda o decirles a los oficiales cómo hacerlo.

Langenfeld testificó que para las personas que sufren un paro cardíaco, hay una disminución de aproximadamente del 10% al 15% en la supervivencia por cada minuto que no se administra la RCP.

Nelson señaló en el contrainterrogatorio que las políticas del departamento dirigen a los oficiales a hacer lo que sea razonable en una situación determinada. Preguntó si los oficiales deben tener en cuenta las acciones de una multitud , y Arradondo estuvo de acuerdo. Nelson ha sugerido que los espectadores, muchos de los cuales le gritaban a Chauvin, podrían haber afectado la respuesta de los oficiales.

Nelson también cuestionó si la rodilla de Chauvin estaba en el cuello de Floyd, reproduciendo unos segundos de video de un transeúnte lado a lado con imágenes de la cámara del cuerpo de un oficial que Arradondo estuvo de acuerdo en que parecía mostrar la rodilla de Chauvin en el omóplato de Floyd.

Pero los fiscales rápidamente hicieron que Arradondo notara que el clip reproducido por Nelson mostraba solo los pocos segundos antes de que Floyd fuera trasladado a una camilla.

La inspectora de la policía de Minneapolis, Katie Blackwell, comandante de la división de entrenamiento en el momento de la muerte de Floyd, también subió al estrado el lunes.

Ella dijo que Chauvin, a quien conoce desde hace unos 20 años, recibió entrenamiento anual en tácticas defensivas y uso de la fuerza, y habría sido entrenado para usar uno o dos brazos, no su rodilla, en una sujeción del cuello.

“No sé qué tipo de posición improvisada es esa”, dijo, después de que le mostraran una foto de Chauvin con la rodilla en el cuello de Floyd.

Ella dijo que Chauvin también era un oficial de entrenamiento de campo, que recibía entrenamiento adicional para saber lo que los posibles oficiales estaban aprendiendo en la academia.

La ciudad se movió poco después de la muerte de Floyd para prohibir los estrangulamientos de la policía y las sujeciones del cuello. Arradondo y el alcalde Jacob Frey también hicieron varios cambios en las políticas, incluida la ampliación de informes de incidentes de uso de la fuerza y los intentos de reducir las situaciones.

Webber informó desde Fenton, Michigan.