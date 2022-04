( WKBN ) – La Comisión de Seguridad de Productos de EE.UU. anunció el jueves que General Electric (GE) retirará del mercado seis tipos de sus refrigeradores de acero inoxidable.

Los productos, los refrigeradores de puerta francesa independientes de la marca GE en acero inoxidable resistente a huellas dactilares, tienen puertas de congelador que se pueden desmontar.

Ha habido 71 informes del error, que ha causado 37 heridos, incluidas tres “caídas graves”, dice el aviso de retirada.

Los refrigeradores afectados, que se muestran a continuación, se fabricaron entre febrero de 2020 y agosto de 2021. Los números de modelo afectados, impresos en una etiqueta que se encuentra en la parte superior del lado izquierdo dentro de la sección del refrigerador, son:

GFE26JYMKFFS

GFE26JYMNFFS

GNE27EYMKFFS

GNE27EYMNFFS

GNE27JYMKFFS

GNE27JYMNFFS

Según el aviso de retiro, los modelos afectados tendrán números de serie que comienzan con una de las siguientes combinaciones de dos letras: DR, FR, GR, HR, LR, MR, RR, SR, TR, VR, ZR, AS, DS, FS, GS, HS, LS, MS.

Aproximadamente 155,000 refrigeradores GE están siendo retirados del mercado debido a riesgos de caídas. (Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU.)

Los modelos afectados se vendieron en The Home Depot, Lowe’s, Best Buy y otras tiendas de electrodomésticos y mejoras para el hogar en los EE.UU., así como en línea a través de Lowe’s y Best Buy desde febrero de 2020 hasta enero de 2022.

GE está programando una reparación gratuita en el hogar para los consumidores con estos refrigeradores. La compañía ya se está comunicando directamente con los clientes de los aproximadamente 155,000 refrigeradores afectados.

Para obtener más información, visite el sitio web de la Comisión de seguridad de productos de EE.UU.