MARQUETTE, Michigan ( WJMN ) – Tras la detección de la influenza aviar altamente patógena en 31 estados, algunos funcionarios de vida silvestre están haciendo sugerencias para ayudar a prevenir la propagación del virus.

Según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD, por sus siglas en inglés), la gripe aviar es un virus altamente contagioso que se puede propagar de varias maneras de una parvada a otra, incluso a través de aves silvestres, a través del contacto con aves infectadas, por equipos y en la ropa y los zapatos de los cuidadores.

Casi 27 millones de pollos y pavos han sido sacrificados en 26 estados para limitar la propagación de la gripe aviar durante el brote de este año. Los funcionarios ordenan que se sacrifiquen bandadas enteras cuando se encuentra el virus en las granjas.

La influenza aviar también se ha encontrado en 637 aves silvestres, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

La gripe aviar se puede propagar entre las aves silvestres, específicamente aquellas que se congregan, como buitres o águilas en un sitio de matanza. Para mantener a las aves, y a usted mismo, a salvo, es posible que desee reconsiderar hacer cosas que animen a los animales a reunirse.

“Cualquiera de estas aves que se congregan son susceptibles, particularmente las aves acuáticas”, dijo Brian Roell, biólogo del Departamento de Recursos Naturales de Michigan. “Conozco a algunas personas que viven en los lagos y les gusta sacar un poco de maíz y observar esas aves, pero este sería el año para la seguridad de las aves y su propia seguridad de no atraer esas aves acuáticas a su jardín. “

Roell dijo que la influenza aviar no suele verse en los pájaros cantores, pero es posible que se propague en los comederos para pájaros de los patios traseros. Sugirió saltarse los comederos este año. Con la llegada del clima más cálido, las aves pueden encontrar sus propias fuentes de alimento.

Otros funcionarios de vida silvestre están de acuerdo. “Durante estos tiempos sin precedentes, recomendamos hacer todo lo posible para tratar de ayudar a nuestras poblaciones de aves silvestres. Debido a que la ciencia no tiene claro el papel de las aves canoras en este brote actual de H5N1, una consideración es no alentar a las aves a reunirse en lugares como comederos para pájaros o baños para pájaros”, dijo la Dra. Victoria Hall, directora ejecutiva y epidemióloga veterinaria de The Raptor Center.

Hall dijo que su recomendación es temporal mientras esperamos que se reduzca la propagación del virus. “Tenemos en nuestro poder tomar medidas a corto plazo para no ayudar accidentalmente en la propagación del virus. Este brote no durará para siempre y yo, por mi parte, estoy ansioso por poder colgar mi pájaro de manera segura”. ¡los alimentadores vuelven a funcionar!” ella escribió en Facebook.

Para aquellos que tienen parvadas en el patio trasero, incluidas aves como pollos o pavos, Roell sugirió monitorear cómo alimenta a sus aves.

“Querrás asegurarte de que tus pollos no estén asociados con ningún ave silvestre. Entonces, si las aves silvestres pueden alimentarse del mismo comedero o balde que tus pollos domésticos, eso sería algo por lo que querrías detenerte ahora mismo”. la seguridad de sus propios pájaros”, dijo Roell.

Se han detectado más de 600 aves silvestres con influenza aviar en 31 estados, según los datos más recientes de los CDC. También se han encontrado dos casos en zoológicos estadounidenses.

El problema está mucho más extendido con las aves de corral: más de 27 millones de aves se han visto afectadas hasta ahora. Algunas bandadas comerciales de hasta 5 millones de pollos han sido sacrificadas en un intento por frenar la propagación del virus altamente contagioso.

Si bien el virus representa una amenaza sustancial para las aves, los CDC enfatizan que actualmente representa un riesgo mínimo para el público. Las personas que trabajan con aves afectadas corren un mayor riesgo, ya que están expuestas a las heces y la saliva de los animales. Incluso cuando un humano contrae el virus por contacto cercano con un ave infectada, la propagación de persona a persona es “muy rara”, dice el CDC.

Tampoco debe temer consumir aves de corral o huevos como resultado de la gripe aviar, dice el CDC. Ambos deben cocinarse a una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit, como siempre, para matar cualquier bacteria o virus, incluida esta influenza.

Associated Press contribuyó a este informe.