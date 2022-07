WILSON, NC ( WNCN ) — Imágenes desgarradoras de un juego de béisbol de ligas menores en Carolina del Norte muestran a jugadores de 7 y 8 años de edad tirándose al suelo después de que se escuchan disparos cerca.

La aterradora situación se desarrolló el domingo por la mañana en un torneo de estrellas de ligas menores en Wilson, según un comunicado de prensa de la policía de Wilson.

El incidente se informó inicialmente como una situación de “tirador activo”, pero la policía luego le dijo a WNCN de Nexstar que ese no era el caso. Nadie en el juego fue atacado intencionalmente, agregó la policía.

Las imágenes del juego mostraron a los jugadores y entrenadores en el suelo. Otro video compartido con WNCN mostró el caos en las gradas mientras los niños y sus familias intentaban resguardarse.

“Los padres no podían encontrar a sus hijos, los niños no podían encontrar a sus padres”, recordó Lindsey Stephenson, cuyo hijo juega en uno de los equipos.

El entrenador asistente de la liga pequeña de Bull City, Chris Breslin, ni siquiera escuchó los disparos, sino más bien un ruido que él creía que eran las balas que volaban por el aire.

“No escuché explosiones, solo escuché como silbidos”, explicó Breslin. “Parecía justo al lado de mi cabeza. Tres en rápida sucesión”.

(Hayley Fixler/WNCN)

En otro video enviado a WNCN, se ve a Breslin de pie junto a un jugador y segundos después tirándose al suelo.

La multitud se arrastró para ponerse encima del jugador, protegiéndolo de más disparos.

“Fue horrible. Cuando caí al suelo, recuerdo haber pensado, esto es lo peor posible”, dijo. ” [El jugador] estaba tan asustado. No dejaba de decir: ‘No quiero jugar béisbol. ¿Viene el hombre malo? Tengo miedo’… Fue terrible”.

Nadie resultó herido, pero los padres estaban aterrorizados.

Posteriormente, la policía encontró tres balas en el área, incluida una en los jardines y otra que golpeó un automóvil en el área de estacionamiento.

Mientras tanto, los funcionarios siguen buscando a la persona o personas responsables.

“Dos vehículos fueron identificados como potencialmente involucrados en el incidente durante la investigación inicial. El Departamento de Policía de Wilson localizó esos vehículos ayer y habló con los ocupantes, que asistieron al juego”, dijo la policía de Wilson en un comunicado.

(Hayley Fixler/WNCN)

El Departamento de Policía de Wilson alienta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con el departamento al 252-399-2323 o llamar a Crime Stoppers al 252-243-2255.

Los asistentes al juego le dijeron a WNCN que estaban aterrorizados al saber lo vulnerables que eran.

“Ahí estás, con todos estos niños… No sabes a dónde ir. No sabes a dónde acudir. No sabes qué hacer”, dijo Missy Rhoads, quien estaba apoyando a la equipo de Rutherford. “Estás en un campo abierto y no eres más que un presa fácil”.

“Nunca pensé que el juego de béisbol de un niño de 8 años es donde pensé que estaría arriesgando la vida de mi esposo y mi hijo”, agregó Stephenson. “Ese pensamiento nunca había pasado por mi mente [hasta el domingo]“.

Algunos padres ahora están preocupados sobre si la policía local estaría preparada si ocurre un incidente similar en el futuro.

“Espero enjambres de oficiales y ayudantes del alguacil, y todos los hombres que tenían viniendo al campo. Viste un auto aquí, un auto allá”, dijo Stephenson.

Algunos equipos, incluido uno de los equipos que jugaron el domingo por la mañana, se retiraron del resto del torneo.