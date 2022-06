Photo from FDA.

RALEIGH, NC (WNCN)—Freshpet está retirando un lote de comida para perros debido a posible contaminación por Salmonella.

El retiro del mercado es para Freshpet Select Fresh From the Kitchen Home Cooked Chicken Recipe (bolsa de 4.5 lb) que tiene una fecha de caducidad del 29 de octubre de 2022, según la FDA.

Existe un riesgo tanto para las personas como para sus mascotas en lo que respecta a la Salmonella. Según la FDA, “los niños, los ancianos y los inmunocomprometidos” corren riesgo cuando manipulan productos contaminados con Salmonella.

La FDA dice que las personas que se infectan con Salmonella deben estar atentas a estos síntomas y deben comunicarse con su médico:

Foto de la FDA

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Calambre abdominal

Fiebre

Y los perros que tienen infecciones por Salmonella pueden mostrar síntomas de letargo, diarrea, fiebre y vómitos según la FDA.

Los perros con Salmonella también pueden infectar a otros animales o personas, dijo la FDA.

Si le ha dado el producto retirado a su perro y está mostrando síntomas, la FDA dice que se comunique con su veterinario.

Freshpet dice que si tiene alguno de los productos retirados, no lo use. Afirmaron que el producto se envió a las tiendas en las últimas dos semanas y que “ningún otro producto o código de lote de Freshpet se ve afectado” por el retiro.

Es posible que la comida para perros afectada se haya vendido en algunas ubicaciones de Walmart en Alabama y Georgia, junto con ubicaciones de Target y otras tiendas en Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont, y West Virginia, según un comunicado.

Freshpet dijo en un comunicado que no ha recibido ningún informe de “enfermedad, lesión o reacción adversa”.

Para comunicarse con Freshpet, llame al 1.800.285.0563 de lunes a viernes. hasta el viernes, de 9 am a 9 pm (EDT) y el sábado. a través del sol. 9 am–1 pm (EDT) o haga clic aquí.