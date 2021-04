Fox respaldará a Tucker Carlson luego de que la Liga Anti-Difamación insta a su despido

Fox Corp. respalda a Tucker Carlson después de que la Liga Antidifamación la semana pasada pidiera a la compañía que despidiera al presentador de opinión por su defensa en el aire de la teoría del “gran reemplazo” de la supremacía blanca.

En una carta enviada el domingo al grupo de derechos civiles y compartida con The Associated Press, el director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, dijo que Carlson había “criticado y rechazado la teoría del reemplazo” cuando dijo durante el segmento del jueves por la noche: “¿Teoría del reemplazo blanco? No, no, esto es una cuestión de derechos de voto “.

La ADL argumentó en una respuesta enviada el lunes a Murdoch que Carlson usó un lenguaje de supremacía blanca incluso si afirmó que no lo hizo.

“Señor. El intento de Carlson de descartar al principio esta teoría, mientras que en el siguiente aliento la respalda bajo la cubierta de ‘una cuestión de derechos de voto’, no le da licencia libre para invocar un tropo supremacista blanco ”, escribió el CEO de ADL, Jonathan Greenblatt.

La teoría de la conspiración del reemplazo sostiene que las personas de color están reemplazando a los blancos en Occidente, gracias a los judíos y los políticos progresistas.

Durante una aparición especial el jueves en “Fox News Primetime”, Carlson “abrazó una teoría fundamental de la supremacía blanca”, dijo la ADL.

Durante el programa, Carlson dijo que “la izquierda y todos los pequeños guardianes de Twitter se vuelven literalmente histéricos si se usa el término ‘reemplazo’, si se sugiere que el Partido Demócrata está tratando de reemplazar al actual electorado de votantes que ahora emiten sus votos con gente nueva , votantes más obedientes del Tercer Mundo “. Agregó que tenía” menos poder político porque están importando un electorado nuevo “.

La ADL también enumeró numerosos casos en los que Carlson ha utilizado lenguaje antiinmigrante en el pasado, incluida la culpa a la inmigración de hacer que Estados Unidos sea “más pobre, más sucio y más dividido”, y cuestionó si la supremacía blanca era real.

Murdoch señaló en su carta que la ADL había honrado una vez a su padre, Rupert Murdoch, con un premio de liderazgo. Greenblatt de la ADL respondió que el premio se otorgó “hace más de una década, pero déjeme aclarar que no lo haríamos hoy, y eso no lo absuelve a usted, a él, a la red ni a su directorio del fracaso moral de no aceptar acción contra el Sr. Carlson “.

Un portavoz de Fox se negó a comentar sobre la carta del lunes de la ADL.