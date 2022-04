TAMPA, Fla. (WFLA) – El 18 de abril es el día de los impuestos. Antes de la fecha límite, un estudio de LendingTree encontró que entre los 50 estados y el Distrito de Columbia, los contribuyentes de Florida tienen el quinto reembolso más alto del país.

LendingTree dijo que el reembolso promedio para 2019 fue de $3,651 en todo el país. Según su estudio, los floridanos por lo general reciben un promedio de $4,300, y el 75% de los contribuyentes reciben un reembolso. Wyoming recibe la mayor parte de vuelta, a $5,027.

“Después de Wyoming, los estados con los mayores reembolsos de impuestos promedio fueron Connecticut, Nueva York, el Distrito de Columbia y Florida”, informó LendingTree. “Con representación del noreste, sur y oeste, ninguna región recibió un monto de reembolso promedio desproporcionado”.

Los datos de LendingTree se basan en el análisis de la información fiscal de 2019 del Servicio de Impuestos Internos. La compañía dijo que en 2019, un poco más de una quinta parte de los estadounidenses le debían dinero al gobierno, con Massachusetts liderando los estados con los montos más altos adeudados con $ 7,605.

Si bien la fecha límite para presentar sus impuestos se acerca en unos pocos días, los últimos dos años han sido complicados debido a la agitación económica durante la pandemia de COVID-19. Con elementos adicionales como cheques de estímulo, pagos de crédito fiscal por hijos y asistencia de emergencia para el alquiler, a veces la presentación puede ser una lucha.

“A veces, no importa cuánto lo intentemos, no podemos cumplir con la fecha límite. Si ese es el caso, puede solicitar una extensión de seis meses para presentar hasta el 17 de octubre de 2022”, dijo LendingTree. “Sin embargo, eso no significa que obtenga una prórroga para pagar sus impuestos; de hecho, tendrá que pagar impuestos estimados para evitar cargos por pagos atrasados. Las solicitudes de prórroga vencen el 18 de abril, la fecha límite de presentación estándar”.

Según el analista de crédito jefe de la compañía, Matt Schulz, una razón principal para solicitar una extensión es reducir las multas por pagar tarde su factura de impuestos.

“Aún se le cobrarán intereses y una multa por pago atrasado si paga tarde, pero la cantidad que debe será significativamente menor si se le otorga una extensión”, dijo Schulz.

El IRS permite que se presenten extensiones, dando a los contribuyentes hasta octubre para pagar, pero eso significa que aún tendrá que pagarles algo. La extensión se puede solicitar con un Formulario 4868. El IRS dijo en un recordatorio sobre la fecha límite de impuestos que esperan que alrededor de 15 millones de contribuyentes soliciten una extensión.

La agencia federal también dijo que hubo alrededor de $1.5 mil millones de 2018 que nunca se reclamaron, con 1.5 millones de contribuyentes que nunca presentaron sus impuestos ese año. Si esos estadounidenses no presentan sus impuestos para 2018 antes de la fecha límite del 18 de abril de este año, los 1500 millones de dólares pertenecerán al Departamento del Tesoro de EE. UU. Siempre que la declaración de impuestos de 2018 tenga el matasellos del 18 de abril de 2022, aún se puede reclamar el dinero, incluso si se envía en forma impresa.

A continuación se puede leer una clasificación completa de los reembolsos de impuestos de 2019 y los montos adeudados.