Fiscales: 'Evidencia sólida' sugiere que los alborotadores del Capitolio tenían la intención de 'capturar y asesinar' a funcionarios

WASHINGTON (Reuters) – Los fiscales federales ofrecieron el jueves una ominosa nueva evaluación delasedio del Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios del presidente Donald Trump lasemana pasada , y dijeron en un expediente judicial que los alborotadores tenían la intención de “capturar y asesinar a funcionarios electos”.

Los fiscales ofrecieron esa opinión en una presentación solicitando a un juez que detuviera a Jacob Chansley, el hombre de Arizona y teórico de la conspiración de QAnon que fue fotografiado famoso con cuernos mientras se encontraba en el escritorio del vicepresidente Mike Pence en la cámara del Senado de los Estados Unidos.

(Foto proporcionada en la presentación judicial del 14 de enero)



El memorando de detención , escrito por abogados del Departamento de Justicia en Arizona, entra en mayor detalle sobre la investigación del FBI sobre Chansley, y revela que dejó una nota para Pence advirtiendo que “es solo cuestión de tiempo, la justicia está llegando”.

“Pruebas contundentes, incluidas las propias palabras y acciones de Chansley en el Capitolio, respaldan que la intención de los alborotadores del Capitolio era capturar y asesinar a funcionarios electos del gobierno de Estados Unidos”, escribieron los fiscales.

Un defensor público que representa a Chansley no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Chansley debe comparecer ante un tribunal federal el viernes.

“Cuando se le preguntó sobre el significado de esa declaración, Chansley realizó una larga diatriba describiendo a los líderes políticos actuales y pasados de los Estados Unidos como infiltrados, nombrando específicamente al vicepresidente Mike Pence,

el ex presidente Barack Obama, la ex senadora Hillary Clinton y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, como infiltrados involucrados en varios tipos de delitos ”, escribieron los fiscales. “Aunque afirmó que su nota no era una amenaza, el Gobierno no está de acuerdo”.

La evaluación de los fiscales se produce cuando los fiscales y los agentes federales han comenzado a presentar cargos más graves relacionados con la violencia en el Capitolio , incluidos casos reveladores el jueves contra un hombre, el bombero retirado Robert Sanford, acusado de arrojar un extintor de incendios a la cabeza de un policía. oficial y otro, Peter Stager, de golpear a un oficial diferente con un poste con una bandera estadounidense.

En el caso de Chansley, los fiscales dijeron que los cargos “implican participación activa en una insurrección que intenta derrocar violentamente al gobierno de Estados Unidos” y advirtieron que “la insurrección aún está en curso” mientras las fuerzas del orden se preparan para más manifestaciones en Washington y las capitales estatales.

También sugirieron que sufre de abuso de drogas y una enfermedad mental, y le dijeron al juez que representa un grave riesgo de fuga.

“Chansley ha hablado abiertamente sobre su creencia de que es un extraterrestre, un ser superior, y que está aquí en la Tierra para ascender a otra realidad”, escribieron.

El Departamento de Justicia ha presentado más de 80 casos penales en relación con los violentos disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada, en los que los partidarios de Trump irrumpieron en el edificio, saquearon oficinas y, en algunos casos, atacaron a la policía.

Muchas de las personas acusadas hasta ahora fueron rastreadas fácilmente por el FBI , que tiene más de 200 sospechosos, gracias en gran parte a los videos y fotos publicados en las redes sociales.

Michael Sherwin, el fiscal federal interino del Distrito de Columbia, ha dicho que si bien muchos de los cargos iniciales pueden parecer menores, espera que se presenten cargos mucho más serios a medida que el Departamento de Justicia continúa su investigación.