MILLER PLACE, Nueva York, EE.UU. (AP) — Las autoridades rescataron a casi 300 animales, entre conejos, pájaros y otros de una casa en condiciones insalubres en Nueva York y acusaron a una autora de libros de autoayuda de cruel confinamiento de animales, anunciaron los fiscales.

La “Operación Jaula Abierta” comenzó el 1 de octubre cuando los investigadores fueron contactados por oficiales de control de animales que reportaron una situación de acaparamiento en Miller Place en Long Island, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk.

Los oficiales que vestían trajes para materiales peligrosos encontraron un total de 118 conejos, 150 pájaros, 15 gatos, siete tortugas, tres serpientes y varios ratones que vivían entre la suciedad, muchos rodeados de sus propias heces y orina y cubiertos de cucarachas, dijo el fiscal de distrito.

La propietaria de la casa, Karin Keyes, de 51 años, fue acusada de múltiples cargos de confinamiento cruel de animales. Es trabajadora social y autora de un libro autoeditado titulado “Journey Into Awareness: Reclaiming Your Life”. La información sobre el abogado de Keyes no estaba disponible. Se dejó un mensaje telefónico en un número indicado para ella.

Los equipos de la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales ayudaron al Equipo de Seguridad Biológica, Ambiental y Animal del fiscal de distrito y a los oficiales locales a retirar y transportar a los animales a organizaciones de bienestar animal en Nueva York para recibir atención médica.

“Cuando los socorristas de ASPCA llegaron a la propiedad, quedó claro que era necesaria una intervención inmediata para sacar a cientos de animales abandonados de las condiciones inhumanas y brutales a las que fueron sometidos y brindarles atención experta”, dijo Matt Bershadker, presidente y director ejecutivo de la ASPCA.

La miembro del Concejo Municipal de Brookhaven, Jane Bonner, dijo en un comunicado: “El nivel de crueldad y las condiciones abominables a las que fueron sometidos los animales están más allá de la comprensión. El terrible abandono que se vieron obligados a soportar no se puede excusar ni explicar de ninguna manera”.

Jed Painter, el abogado supervisor de la unidad de animales del fiscal de distrito, dijo a Newsday que Keyes “se sintió muy abrumada con los animales bajo su cuidado”. Agregó: “Las condiciones de cualquier hogar con 300 animales van a tener niveles tóxicos de amoníaco”.