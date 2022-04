WAVERLY, Ohio (WCMH) – Danielle Dyer se sienta entre fotografías y carteles hechos en casa, tributos a su hermano menor Koby Roush, un cuaderno de espiral en el sofá cercano. No quiere dejar de lado ningún detalle que pueda ayudar a traer a Koby a casa, aunque está segura de que está muerto.

Esos primeros meses después del 5 de julio de 2020, cuando la policía encontró el automóvil de Koby Roush, de 24 años, en Mt. Carmel Road, cerca de Jackson, Ohio, no solo fueron dolorosos para Dyer; eran aterradores.

“Ha lanzado mi mundo a un mundo completamente diferente, antes no daba tanto miedo… durante el primer año no podíamos dormir”, recordó Dyer, de 38 años. “Pensamos que la gente iba a incendiar nuestra casa. Recibimos amenazas de muerte. Pensamos que la gente nos perseguía. Mi hermana y mi hermano y yo teníamos armas ocultas”.

“Temíamos por nuestras vidas. Daba miedo que la gente fuera capaz de hacer algo así”, dijo Dyer.

Los llamados “consejos” destinados a lastimar, no a ayudar

“Alguien llamó [de New York] y trató de obtener un rescate por mantener a mi hermano como rehén”, recordó Dyer. Pero cuando la familia de Dyer hizo una pregunta que solo Koby sabría, el chantajista no pudo dar una respuesta. “Simplemente cosas horribles que hace la gente, y ya estamos pasando por muchas cosas”.

Pero lo peor fue este supuesto consejo: “Que se lo habían dado de comer a los cerdos”, dijo Dyer. “No pudimos dormir durante semanas después de eso, imaginando que algo así le pasaría a mi hermano.

“Metido en barriles, tirado de puentes, disparado… secuestrado. Todo tipo de cosas”, dijo sobre las pistas. “Simplemente no sé cuánto es cierto, pero estamos bastante seguros de que le dispararon”.

“Rezo para que alguien pueda encontrar algo”.

Cuando eran niños, Danielle y Kobe pasaban muchos días en la playa de Florida donde vivían. Al principio iban y venían debido a los trabajos de su padre, y luego se mudaron permanentemente a Somerset, Ohio, cuando Danielle tenía 10 años y Koby 4. Tenían karts y motos de cross: recuerdos felices para Danielle.

La vida dio un giro cuando su madre murió en 2018 de cáncer de pulmón.

Roush encontró consuelo en conseguir una pieza en la espalda, un gran tatuaje que cubre la espalda y que puede costar miles de dólares de un buen artista. Koby debía dinero por esta pieza trasera y eso pudo haber causado una pelea, según las personas que contactaron a Dyer.

“Estaba haciéndoselo [el tatuaje] para mi mamá y diferentes cosas por las que estaba pasando en la vida. Así es como expresó sus sentimientos”, dijo Dyer.

El ángel de la izquierda es para la madre de Koby, una cruz contiene símbolos de las pruebas de Koby. El monstruo de la derecha con cuernos de diablo muestra las pruebas superadas. El tatuaje está sin terminar.

Comodidad fría

Un vecino mayor primero le dio drogas a Roush para que las probara cuando era adolescente, recordó Dyer.

“Desde ese momento, ha tenido muchos problemas”. Dyer dijo que su hermano recurrió a las drogas como un escape. “Dijo que no tenía que pensar cuando lo estaba haciendo.

“Simplemente tenía mucho dolor por diferentes cosas que sucedían en su vida. Mucho después de la muerte de mi madre, eso fue solo para encubrirlo. Entonces se sentía culpable y quería que ella se sintiera orgullosa”.

Roush siguió tratando de darse la vuelta. “Cada vez que ha hecho algo, quiere darse prisa y mejorar”. Se puso en rehabilitación, quería volver a la escuela para ser terapeuta y se dedicó al boxeo, con una pelea programada para la semana después de su desaparición.

Dyer había planeado ir al combate de boxeo para animar a su hermano.

Koby Roush (arriba a la izquierda) con su hermana y su familia (derecha).

Una premonición espeluznante

“La noche antes [Koby died] soñé que mi madre me estaba abrazando, estaba mirando un cuerpo de agua y sentí que algo no estaba bien”, dijo Dyer.

“Mi papá recibió una llamada a las 5 en punto de la mañana [July 5, 2020] y Koby le había dicho a mi papá que su auto estaba atascado”. Viven a unas dos horas de donde se descubrió el automóvil de Roush en Mt. Carmel Road, municipio de Raccoon en el condado de Gallia , según la vista satelital de Google Maps, por lo que se decidió que Roush llamaría a alguien que vivía más cerca.

“Dijo que estaba llamando a alguien llamado Luke, y después de eso su teléfono se apagó, pasó al correo de voz, no pudimos comunicarnos con él”.

Antes de esa noche del 4 de julio de 2020, Roush estaba en la casa de un amigo de Paul. Dyer cree que su hermano se fue con una persona llamada Kody.

“Y a partir de ahí no sabemos qué pasó. Hemos escuchado todo tipo de cosas horribles”, dijo Dyer.

Una pelea y una recaída

En su último mensaje a un amigo, Roush dijo que había tomado drogas nuevamente y que estaba molesto con su compañero de cuarto por traer drogas a la casa.

Dyer reprodujo el mensaje en su teléfono; se lo había enviado la persona que lo recibió.

Roush dijo en el mensaje: “Dave y yo tuvimos una gran pelea y me voy a mudar porque él se estaba drogando y lo estaba pasando demasiado y no quiero estar cerca”.

“Entonces se volvió de eso y recaí… de todos modos, solo un montón de tonterías. Pero estará bien. No estoy preocupado por eso”, concluyó el mensaje.

Una papelera abandonada

Un oficial encontró el auto de Roush abandonado y llamó a su padre. “Fue en una vieja fábrica de papel, como pozos de tiras. Alguien acaba de dejarlo, parece”, recordó Dyer.

Pero el siguiente descubrimiento hizo pedazos a Dyer. “Encontré las cenizas de mi madre y una especie de banda que [Koby] tenía en la mano.

“Esas eran las cenizas de mi madre que él llevaba colgadas al cuello. Nunca se las quitaba.

“Estaban al lado del auto. Mi esposo los recogió de la arena y rompí a llorar. Porque sabía que algo andaba mal con mi hermano, ya no estaba aquí”.

El único consejo que se quedó

De todos los consejos que recibió la familia, solo una persona parecía ser legítima.

“Una señora nos llamó a mí y a mi padre y me dijo que mi hermano fue asesinado en su camioneta”, dijo Dyer. “Ella entró en detalles. Me contó las personas involucradas… me contó sobre un Sheriff Reader que estaba en el patio, y que ella le contó todo y le rogó a la policía que viniera a investigar y no lo harían”. .

” [She] dijo que [Koby] recibió un disparo en la cabeza. Limpiaron el camión con un limpiador. Dijo que el camión tenía todo tipo de limpiador, olor a lejía, y regresaron más tarde esa mañana, pero a ella no le importaba un bledo. ubicación del cuerpo”.

Dyer dice que la mujer le dijo que una persona que supuestamente estaba en el camión en el momento del asesinato fue encontrada muerta por una herida de bala.

Un llamamiento a los cazadores

Por el momento, a la familia le gustaría que los cazadores y los cazadores de hongos estuvieran atentos a los restos de Roush.

La última ubicación conocida de Koby, donde la familia encontró su auto abandonado, fue 38°56’43.8″N 82°25’47.8″O en Mt. Carmel Road, municipio de Raccoon en el condado de Gallia . Está cerca de una antigua fábrica de papel.

La familia ha ofrecido una recompensa de $5,000 para ayudar a encontrar a Koby Roush. Se alienta a cualquier persona que pueda tener información sobre el caso a llamar a BCI al 855-BCI-OHIO (855-224-6446) o enviar un aviso de personas desaparecidas a través del sitio web de BCI.