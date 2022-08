EL RENO, Okla. ( KFOR ) – La boda de una hija puede ser uno de los momentos más felices en la vida de una madre. Pero una madre de Oklahoma que todavía se está recuperando de la muerte prematura de su hija ahora está envuelta en una disputa con los operadores del lugar donde se casaría su hija.

Los planes de boda de Michaela Grundy estaban en marcha y la futura novia estaba llena de alegría.

“Ella quería que fuera cómoda”, explicó su madre, Lisa Busch. “Ella quería que fueran todos los que los celebraban”.

Ella y su futuro esposo, Josh Smith, se casarían en El Reno, Oklahoma, en el Palace Event Center en octubre.

Pero en mayo, Grundy comenzó a sentirse mal.

“Ella dijo: ‘Mamá, no me siento muy bien’. Y luego el martes fueron a urgencias'”, dijo Busch.

La condición de Grundy cambió a lo largo de la semana.

El lunes temprano por la mañana, Busch recibió una llamada telefónica que no olvidará.

“Josh nos llamó a las 4 a.m. del lunes por la mañana”, dijo. “Escuché a mi esposo decir: ‘¿Qué quieres decir con que no ha respirado en 10 minutos?’ Y tan pronto como escuché eso, comenzamos a prepararnos y manejamos hasta el hospital. Cuando llegué allí, no pudieron revivirla y ya no estaba”.

Grundy tenía 28 años y aún no está claro qué sucedió exactamente. La familia dice que dio positivo por COVID-19 después de fallecer.

Su familia se quedó afligida y canceló la boda. Llamaron a los vendedores uno por uno y dicen que recibieron reembolsos inmediatos de todos, excepto de uno: The Palace, que iba a ser el lugar principal.

Grundy le había pagado a The Palace alrededor de $4,000 antes de su muerte. Busch dijo que, después de perder a su hija, llamó a The Palace, pero el lugar solo ofreció reembolsar la mitad del monto.

“Todo lo que se hizo fue poner su nombre en la fecha. Entonces, no pensé que la mitad fuera realmente justa”, dijo Lisa. “Entonces, dije: ‘¿Puedes hacer que el dueño me llame para que pueda hablar con él?'”

Lisa dice que sus conversaciones con el dueño se volvieron acaloradas en ambos lados. La gerencia del establecimiento afirmó que no podían devolver el dinero ya que Michaela fue la única persona que firmó el contrato.

Pero Grundy usó una tarjeta y Busch dice que la tarjeta está vinculada a una cuenta bancaria conjunta con Smith.

Esa cuenta aún está activa, y Busch dice que todos están de acuerdo en que debería ser Smith quien reciba los fondos.

” [Josh] tiene que retomar y comenzar su vida y reubicar su hogar”, dijo Lisa. “Sabes, no hemos cerrado nada todavía porque fue por recomendación del banco. Por lo tanto, podría volver a la forma de pago original”.

En los casi tres meses que han pasado, no se ha llegado a ninguna resolución.

En poco tiempo, se dejaron una serie de malas reseñas contra el lugar en línea. The Palace respondió a la mayoría de estos con una declaración uniforme que dice:

“La gerencia de The Palace Event Center quisiera ofrecer nuestras más sinceras condolencias a la familia de Michaela durante este momento difícil. No podemos imaginar la tristeza que están experimentando por esta pérdida. La solicitud de reembolso no ha sido denegada: nuestro abogado nos ha informado que el reembolso debe pagarse a su heredero legal, por lo que solicitamos información sobre el patrimonio de Michaela. Esperamos trabajar con la familia para resolver esto”.

Pero a los 28 años, sin testamento, ¿cómo encontrar al heredero de Grundy?

La estación KFOR de Nexstar se reunió con el abogado de patrimonio de Edmonds, Oklahoma, David McBride, de McBride & Associates, para obtener más información.

“Normalmente, [las familias] presentan sus documentos a la corte”, explicó. “Inician un procedimiento judicial llamado sucesión, declarando que tienen derecho a intensificar y ser la persona que recibirá la distribución del patrimonio”.

Pero sin un testamento o fideicomiso, estos procedimientos pueden ser costosos. Tenga en cuenta que el reembolso sería por poco menos de $4,000.

McBride dice que incluso los procedimientos de sucesión más sencillos y sin complicaciones pueden costar entre $2,500 y $5,000.

” [A veces] vas a gastar más en honorarios de abogados y costos judiciales y todos esos otros gastos de lo que finalmente recuperarás”, dijo. “Lamentablemente sucede con demasiada frecuencia”.

Pero podría haber una resolución a la vista. The Palace respondió a la solicitud de comentarios de la KFOR con una larga declaración.

La gerencia dijo que “lamentaban mucho la noticia del fallecimiento de Michaela” y que su abogado les había aconsejado que obtuvieran una “declaración jurada de herencia”.

Pero luego dijeron que su abogado estaba en proceso de redactar este documento para ayudar a resolver el asunto.

También pidieron que se eliminen las malas críticas de Facebook y agregaron: “Nos duele mucho ver las publicaciones negativas y difamatorias. Hemos sido difamados injustamente y no podemos defendernos”.

Sin embargo, ha pasado más de una semana desde que KFOR recibió esa declaración, y Busch dice que no ha tenido noticias de la gerencia de The Palace que no ha recibido la declaración jurada.

Ahora espera que otros presten atención a los consejos de su familia cuando se trata de tales contratos.

“Asegúrese de que hagan la pregunta: ‘¿Qué sucede si, bajo alguna circunstancia o sin nuestra culpa, esta boda no puede llevarse a cabo?'”, dijo. “‘¿A qué tengo derecho?’ Ojalá lo hubiéramos sabido”.