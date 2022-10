ST. LOUIS (AP) — Los familiares del hombre armado que mató a un estudiante y a un maestro durante un tiroteo en una escuela de St. Louis habían estado preocupados por su salud mental durante mucho tiempo y trabajaron con la policía para quitarle un arma, posiblemente la misma que se usó en el tiroteo, dijo el miércoles el comisionado de policía Michael Sack.

La policía y el FBI están trabajando para determinar qué llevó a Orlando Harris, de 19 años, a entrar a la fuerza a la Escuela Secundaria de Artes Visuales y Escénicas Central el lunes y comenzar a disparar. Sack dijo que la carnicería podría haber sido mucho peor. El pistolero estaba armado con un rifle estilo AR-15 y aproximadamente 600 rondas de municiones.

Alexzandria Bell, de 15 años, y la maestra Jean Kuczka, de 61, murieron en el tiroteo. Cuatro estudiantes sufrieron heridas de bala o rasguños, dos tenían moretones y uno tenía un tobillo roto, aparentemente por saltar del edificio de tres pisos. Sack dijo que todos se están recuperando, al igual que un oficial de policía que sufrió cortes por vidrios rotos.

La policía cree que Harris, quien fue asesinado por los oficiales que respondieron, tenía objetivos previstos. No han dicho si alguna de las víctimas estaba entre ellos.

La madre de Harris estaba “desconsolada” por el tiroteo, dijo Sack. Ella y otros parientes habían lidiado durante mucho tiempo con los problemas de salud mental de Harris e incluso lo habían internado en ocasiones, dijo Sack en una conferencia de prensa. También monitorearon su correo ya menudo revisaban su habitación para asegurarse de que no tuviera un arma.

En un momento, Sack no recordaba cuándo, encontraron uno.

“Sabían que había adquirido un arma de fuego”, dijo Sack. “Trabajaron con nuestro departamento para transferir eso a un adulto que pudiera poseerlo legalmente”.

Sack dijo que pudo haber sido el arma utilizada en el tiroteo en la escuela. La policía estaba trabajando para determinar eso y determinar cómo Harris obtuvo el arma.

Harris, en una nota que dejó atrás, lamentó no tener amigos, familia, novia y una vida de aislamiento. Su nota lo llamó la “tormenta perfecta para un tirador masivo”.

“La salud mental es algo difícil”, dijo Sack. “Es difícil saber cuándo alguien va a ser violento y actuar mal, o si simplemente está luchando, está deprimido y podría autolesionarse”.

Central Visual and Performing Arts comparte un edificio con otra escuela magnet, Collegiate School of Medicine and Bioscience, que también fue evacuada cuando se desarrolló el tiroteo. Central tiene 383 alumnos, Collegiate 336.

El edificio estaba cerrado el lunes por la mañana y un guardia de seguridad desarmado vio a Harris tratando de entrar. Sack se negó a decir cómo Harris entró a la fuerza.

Los oficiales, algunos de los cuales estaban fuera de servicio, llegaron cuatro minutos después de la llamada al 911. En medio del caos de niños, maestros y personal que huían, los oficiales preguntaron a algunos de ellos dónde estaba el atacante. Ocho minutos después de llegar, los oficiales ubicaron a Harris en el tercer piso, atrincherado en un salón de clases. La policía dijo en un comunicado de prensa que cuando Harris disparó a los oficiales, ellos respondieron y atravesaron la puerta.

Cuando Harris apuntó con su rifle a la policía, dispararon varios tiros y lo mataron.

Alexzandria fue encontrada en un pasillo y murió en el lugar. Kuczka fue encontrado en un salón de clases y murió en un hospital.

Fue el tiroteo número 40 en una escuela este año que resultó en lesiones o muertes, según un recuento de Education Week, la mayor cantidad en cualquier año desde que comenzó a rastrear tiroteos en 2018. El tiroteo en St. Louis fue el primero en involucrar múltiples muertes desde que un hombre armado mató a 19 niños y dos maestros en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, en mayo, según datos de Education Week.

Como es común después de los tiroteos en las escuelas, las amenazas a otras escuelas de la región han aumentado desde el lunes, dijo Jay Greenberg, agente especial a cargo de la oficina del FBI en St. Louis. Greenberg dijo que muchas escuelas de la región han respondido trayendo policías por el momento.

“Está aumentando el trauma que experimentan todos nuestros padres y estudiantes”, dijo Greenberg.

En medio del dolor, hubo destellos de esperanza.

Brian Collins, de 15 años, ahora está en casa del hospital y se le salvó la vida cuando una bala en la mandíbula no alcanzó una arteria por poco.

Stephanie Malia Krauss, la madrina y tía de Brian, le dijo al St. Louis Post-Dispatch que estaba en clase de salud cuando el hombre armado irrumpió en la habitación y mató a Kuczka. Aunque herido, Brian escapó saltando desde la ventana del segundo piso.

La bala permanece en su mandíbula. Krauss dijo que Brian también enfrenta otra incertidumbre.

Brian se transfirió a Central a principios de este otoño debido a su amor por el arte: se especializa en dibujos a lápiz con carboncillo con detalles finos, dijo Krauss. Le dispararon en ambas manos y lleva entablillados desde los dedos hasta los codos.

“No hay forma de saber el alcance de las lesiones hasta que no haya citas de seguimiento y la inflamación disminuya”, dijo Krauss.