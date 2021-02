Familia lamenta la pérdida de su segundo hijo en dos meses

CARTHAGE, Tennessee ( WKRN ) – Una familia de Tennessee se está preparando para enterrar a su segundo hijo en dos meses.

Un accidente se cobró la vida de Seth Tyree, de 18 años, el lunes, solo dos meses después de que su hermano de 25, Joel, muriera inesperadamente el 1 de diciembre.

“En cuanto a cómo me siento ahora, no podría darte una respuesta directa, ya sabes, porque todavía estamos trabajando con Joel”, dijo el hermano Josiah Tyree. “Y luego, una vez que Seth sube, te pone de regreso al fondo, si no más bajo”.

Kaitlyn, Jordan, Joel, Josiah y Seth Tyree crecieron en el condado de Smith. Los cinco hermanos pasaron mucho tiempo yendo a la iglesia y tocando música. Pero ahora, solo quedan tres hermanos de luto por sus hermanos perdidos.

Josiah Tyree dijo que la familia está desconsolada.

“Siempre nos amamos”, dijo. “Siempre fuimos hermanos hasta el final”.

El accidente ocurrió en una carretera no lejos de la casa de la familia Tyree.

Según un informe de accidentes de la Patrulla de Caminos de Tennessee, Seth Tyree cruzó la línea central y chocó con una camioneta. Murió, mientras que otros pasajeros en el vehículo resultaron heridos.

“Decir que esto es una tragedia es quedarse corto”, dijo el cuñado Jared Gentry. “Hacer frente a una pérdida ya era bastante malo y luego dos meses después del día en que otra pérdida de otro hermano ha sido tan difícil”.

La familia está en shock.

“No creo que ninguno de nosotros haya aceptado o reconocido el hecho de que esto ha sucedido todavía”, dijo David Dillehay, tío de Seth.

“Voy a extrañar volver a casa … y no verlos, ¿sabes? Pero afortunadamente no es para siempre”, dijo Josiah Tyree. “Tengo una fe segura en Jesucristo, y sé que una vez que naces de nuevo y confías en Jesucristo como tu Señor y salvador personal, te están esperando del otro lado”.

Dado que la familia tuvo que planificar y pagar dos funerales en los últimos dos meses, se creó una página de GoFundMe para ayudar a los Tyrees.