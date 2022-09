WICHITA FALLS (KFDX/KJTL) — Mientras una madre lidia con la muerte inesperada de su hijo de 13 años por una supuesta sobredosis de fentanilo, arroja luz sobre cómo su hijo posiblemente consiguió la droga letal en primer lugar.

Kaysen Villarreal es una de las tres personas, todas menores de 22 años, que la policía cree que murieron por sobredosis de fentanilo en un fin de semana del 17 y 18 de septiembre.

La reportera de KFDX de Nexstar, Kaylin McGlothen, se sentó con la madre y el hermano mayor de Kaysen, Jason, quienes dijeron que esta droga ha destrozado a su familia.

Según los funcionarios, la mayoría de las personas no saben que la píldora que están tomando contiene fentanilo. Los proveedores de drogas ilegales están produciendo píldoras falsificadas, con mayor frecuencia Percocet, mezcladas con cantidades letales y no medidas de fentanilo. Es por esta droga, que la gente a menudo ni siquiera sabe que está tomando, que esta madre y muchas otras están viviendo su peor pesadilla.



“Él apenas estaba comenzando su vida”, dijo Brandi Mello, la madre de Kaysen. “Iba a cumplir 14 años el 7 de octubre. No tiene esa oportunidad ahora, se la robaron”.

El sábado por la noche, Kaysen Villarreal fue a la casa de un amigo y la última vez que su familia supo de él fue alrededor de las 11 de la noche.

La forma en que Brandi se enteró de la muerte de su hijo es la peor pesadilla de toda madre.

El hermano de Kaysen, Jason Villarreal, de 15 años, recibió una llamada telefónica que decía que una imagen de su hermano tirado en el suelo, presumiblemente fallecido, estaba siendo enviada a través de la aplicación de redes sociales, Snapchat.

“El sábado por la noche fue la última vez que hablé con él, alrededor de las 11 de la noche del sábado, y luego obtuvimos una captura de pantalla de Snapchat con el cuerpo de mi hijo tirado en el piso”, dijo Mello.

Kaysen era un estudiante de secundaria de Olney. Los miembros de su familia dijeron que era un estudiante-atleta con un alma brillante.

“Esa era la única persona que tenía, siempre estuvimos ahí el uno para el otro”, dijo Jason Villarreal.

La Agencia de Control de Drogas dijo que el fentanilo es la amenaza de drogas más mortal que el país haya enfrentado. Es un opioide sintético 50-100 veces más potente que la morfina. Muchas veces, esta droga se usa para combinar con otros opioides como Percocet.

Un rumor sugiere que Kaysen se vio obligado a tomar una pastilla, otro rumor es que se la dieron como una “pastilla para los dolores de cabeza”.

“Ha habido diferentes historias de que le dijeron que era una pastilla para el dolor de cabeza, luego hubo otra historia que dice que lo obligaron a tomarla”, dijo Mello. “Se enfermó y lo vomitó, y luego lo golpearon y lo obligaron a tomarlo de nuevo”.

El sargento de policía de Wichita Falls, Charlie Eipper, dijo que no podía comentar sobre los detalles de la investigación en curso.

WFPD recientemente arrestó y acusó a tres personas de otras muertes relacionadas con el fentanilo en Wichita Falls .

La policía no fue llamada a la escena del crimen hasta alrededor de las 11:30 de la mañana del domingo. Brandi llegó al lugar poco después y su mundo nunca volverá a ser el mismo.

“Todo lo que sé es que mi bebé yacía muerto en ese piso con gente caminando a su alrededor y no pidió ayuda”, dijo Mello.

Brandi dijo que la mejor manera de evitar que esto le suceda a otra persona es educarse.

“No estoy muy informado al respecto, pero muchos de nosotros, los padres, no estamos muy informados al respecto, y especialmente para no saber que apenas puedes tocarlo, y puede acabar con tu vida tan rápido”, dijo Mello. . “No le quites nada a nadie, ni siquiera a tus amigos”.

A causa del fentanilo, Brandi perdió un hijo y Jason perdió a su hermano. Este es solo un ejemplo de lo peligrosa que es esta droga.

La familia ha creado un GoFundMe para cubrir los costos del funeral.