DEQUINCY, La. ( KLFY ) – Una pareja de Luisiana dice que una escuela cristiana expulsó a su hija pocos días antes de que comenzaran las clases por tener dos madres.

La pareja le dijo a KLFY que la Academia Bíblica Bautista en Dequincy, Louisiana, les dijo que la escuela no podía educar a su hija porque sus padres son una pareja casada del mismo sexo.

Emily Parker dijo que tres días después de que ella y su esposa adoptaran oficialmente a Zoey, de 5 años, y dos días antes de que comenzara el jardín de infantes, el director y el pastor de la academia los llamaron para una reunión.

“Comenzó diciendo: ‘Esta es una escuela cristiana. No solo enseñamos lo académico. Enseñamos la palabra de la Biblia’. Nos quedamos como, ‘Sí, sí. Lo entendemos’. Me dijo: “Dicho esto, solo creemos en dos géneros y solo creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dado que la vida de Zoey en casa no refleja eso, no creemos que vaya a ser una buena opción para esta escuela'”, dijo Parker a KLFY.

Parker dijo que estaba enojada pero no sorprendida porque su hija había asistido a la escuela el año pasado.

“Estábamos aquí. Hemos pagado nuestras cuotas. Hemos hecho nuestras cosas. Estoy como, ‘Ya veo a dónde va esto. No necesitas decir nada más. Vamos a salir. Yo agradezco su honestidad y me alegro de que no le enseñe a mi hija'”, agregó.

Parker, quien también es la tía de Zoey, dijo que el padre de la niña murió en 2020. Parker adoptó a su sobrina después de que ella y su esposa la cuidaron durante más de un año. Ella dice que inicialmente su fe cedió después del incidente con la escuela, pero la comunidad se convirtió en su pilar de fe.

“La gente salió a mostrarnos amor, a decir: ‘Oye, esto no es el amor de Dios. Esto no es de lo que se trata el amor. Esto no es de lo que se trata la iglesia. Ven a nuestra iglesia’. Tuvimos tantas invitaciones a tantas iglesias para mostrarnos amor. De eso se trata”, dijo Parker.

Parker y su esposa ahora envían a Zoey a una nueva escuela que hizo que la familia se sintiera bienvenida y aceptada, dijo Parker. Zoey comenzó su primer día el jueves.

Las Parker dicen que están emocionadas por este nuevo comienzo.

“No se trataba de nosotras. No se trataba de nuestra relación. No se trataba de nuestra orientación. Se trataba de ella. Se trataba de Zoey. Siempre se trató de Zoey”, dijo Parker.

KLFY contactó a la Academia Bíblica Bautista y al pastor de la escuela, pero no recibió una respuesta inmediata.

Según el manual de la escuela, “BBA requiere que los padres mantengan un hogar libre de influencias que se reconocen como dañinas y alienta a los padres de los estudiantes a ser miembros de una iglesia cristiana local como evidencia de que los padres también están trabajando activamente para la formación cristiana del niño. No todos los estudiantes que apliquen serán admitidos”.

Además, la escuela dice en su sitio web: “Creemos que la Biblia enseña que cada vida tiene valor y que hay dignidad en todos nosotros porque hemos sido creados a imagen de Dios. La Biblia también nos enseña a amar a todos con el amor de Dios a pesar de sus elecciones personales”.