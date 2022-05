CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Los investigadores han declarado que la masacre del supermercado del sábado en Buffalo, Nueva York, es un acto de extremismo por motivos raciales.

De las 13 personas baleadas, 11 de ellas eran negras. Los detectives dijeron que Payton Gendron, de 18 años, publicó un documento de 180 páginas lleno de ideología racista antes de transmitir en vivo el trágico tiroteo.

La gran pregunta que todos se hacen es si hubo señales que condujeran a este momento. Expertos del Southern Poverty Law Center le dijeron a News Channel 8 que muchos de estos tiradores apodados comúnmente como “lobos solitarios” son muy activos en las redes sociales.

“Tenga en cuenta su personalidad en línea. ¿Qué tan interesados están en sus seudónimos y lo que están haciendo en línea?” dijo Michael Edison Hayden con SPLC. “Hemos visto varios tiroteos motivados por este tipo de ideología supremacista blanca del Gran Reemplazo”.

Hayden dijo que teme que pueda empeorar y que estas teorías racistas ya no vivan en la oscuridad. Se están ramificando hacia la vanguardia.

“Este tipo de cosas tienden a venir en grupos y estoy muy preocupado por eso y espero que la gente preste mucha atención a las personas que solo están en línea”, dijo Hayden. “El hecho de que haya políticos de la corriente principal dando voz a esta ideología, figuras como Matt Gaetz en Florida, por ejemplo, que parecen respaldar esta teoría del Gran Reemplazo”.

Dijo que la clave para frenar ataques como estos es llegar a una persona antes de que se convierta en un lobo solitario.

“Necesitamos abrazar a esas personas con positividad y sin condena y llegar a ellas antes de que hagan cosas como esta”, dijo Hayden.

Los tiroteos masivos como este tienen a mucha gente nerviosa. ESS Global Corporation y Academy le dijeron a News Channel 8 que hay formas en que las personas pueden prepararse para una situación insegura.

“Los malos se han dado cuenta de que muchos de estos lugares que alguna vez se consideraron seguros son presa fácil”, dijo el propietario Theodore Billiris.

Billiris dijo que la conciencia situacional es clave. Todos deben observar lo que sucede a su alrededor y quiénes son las personas que los rodean.

“Comprender lo que sucede en el entorno que te rodea”, dijo. “Comprender cuál es la norma. Cuál es la línea base para este lugar”.

Si alguien está en algún lugar y no se siente seguro o detecta algo sospechoso, Billiris alentó a las personas a irse de inmediato.

“Esa es la única cosa que puede atrapar a la gente durmiendo”, dijo. “Que a veces en su mente son como ‘bueno, no somos un grupo que tiene enemigos’. No se trata de eso. Algunas de estas personas no necesariamente tienen un enemigo, sino que solo quieren salir y hacer el mal”.