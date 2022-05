(STACKER) – Desde que George Washington prestó juramento como primer presidente del país en 1789, sus sucesores presidenciales han tomado muchas decisiones integrales y difíciles para ayudar a dar forma a este país. Las guerras civiles e internacionales, las crisis económicas y el fanatismo profundamente arraigado son solo algunos de los principales problemas que nuestros presidentes han tenido que enfrentar. Es común debatir la eficacia, las personalidades y la política de estos funcionarios durante sus mandatos, y las opiniones se extienden por todos lados muchos años después cuando se analiza el desempeño anterior.

Las expectativas del presidente han evolucionado con el tiempo. Jeremi Suri, de la Facultad de Asuntos Públicos LBJ de la Universidad de Texas, afirma en su libro, “La presidencia imposible”, que la Casa Blanca ha asumido progresivamente demandas tan inviables, particularmente en el ciclo de noticias de 24 horas más reciente, que el presidente no puede posiblemente complacer a todos. Basándose en el “desencanto” reciente con los presidentes, Suri analiza las limitaciones inherentes a los detalles y deberes cotidianos del cargo; a menudo no reconocemos la tarea casi imposible de los líderes que cumplen los objetivos generales que se propusieron conquistar en la campaña electoral.

El presidente Joe Biden ha recibido críticas constantes, en gran parte por su manejo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Biden solicitó al Congreso que proporcione $ 33 mil millones adicionales para ayudar a Ucrania con los esfuerzos económicos y humanitarios para combatir una invasión rusa que se inició en febrero de 2022. Ha habido cierto rechazo del Congreso, ya que Biden también solicitó $ 22.5 mil millones en fondos para los esfuerzos de ayuda de COVID-19. el siguiente mes.

A pesar de estas expectativas cada vez más imposibles, algunos presidentes sin duda han dejado más huella que otros. Para mostrarle cómo se alinean, Stacker se basó en la clasificación más reciente de C-SPAN de junio de 2021 de 44 presidentes de EE. UU.

Según C-SPAN , la encuesta fue diseñada por asesores académicos con una escala del 1 al 10 de “no eficaz” a “muy eficaz” basada en el desempeño en 10 categorías: persuasión pública, liderazgo en crisis, gestión económica, autoridad moral, relaciones internacionales. , habilidades administrativas, relaciones con el Congreso, capacidad para establecer una agenda, la búsqueda de la justicia equitativa para todos y el desempeño general dentro del contexto de los tiempos. En 2022, 142 encuestados participaron en la encuesta, frente a 91 en 2017.

Continúe leyendo para ver por qué algunos presidentes siguen siendo nombres familiares mientras que otros casi se desvanecen en el trasfondo de la historia estadounidense.

1 / 44Public Domain // Wikimedia Commons

#44. James Buchanan

– 15º presidente (4 de marzo de 1857-4 de marzo de 1861)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 227

— Puntaje de persuasión política: 21.8 (#43)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 16.1 (#44)

— Puntaje de gestión económica: 27.8 (#43)

— Puntaje de autoridad moral: 19.1 (#43)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 30.5 (#44)

— Puntaje de habilidades administrativas: 30.5 (#42)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 25.6 (#43)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 19.1 (#44)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 17.9 (#44)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 19.1 (#44)

Aunque tenía la intención de mantener la paz entre el Sur a favor de la esclavitud y el Norte contra la esclavitud, James Buchanan hizo poco para evitar el conflicto. Unos días antes de ser elegido, la Corte Suprema aprobó la decisión Dred Scott , negando al gobierno federal el poder de regular la esclavitud en los territorios estadounidenses y privando a los afroamericanos de los derechos de ciudadanos. Con la esperanza de que esta decisión de alguna manera suavizara el problema de la esclavitud, Buchanan había trabajado para presionar a un juez de la Corte Suprema de Pensilvania para que votara con la mayoría sureña.

La Corte Suprema avisó a Buchanan de su decisión y se hizo público que Buchanan la apoyaba, lo que provocó una acalorada reacción entre los abolicionistas. Los republicanos del Congreso no estaban contentos con la legislación propuesta por Buchanan e hicieron todo lo posible para obstaculizar su agenda. Esto marcó la pauta de lo que se convertiría en el desafortunado legado de Buchanan: su incapacidad para calmar la explosiva relación entre el Norte y el Sur que condujo a la Guerra Civil. Esto, junto con sus bajas calificaciones en liderazgo de crisis, es lo que lo llevó al final de esta lista.

2 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#43. Andrew Johnson

– 17º presidente (15 de abril de 1865-4 de marzo de 1869)

– Partido político: Unión Nacional

– Puntuación general de C-SPAN: 230

— Puntaje de persuasión política: 21.7 (#44)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 19.8 (#43)

— Puntaje de gestión económica: 30.8 (#42)

— Puntaje de autoridad moral: 20.3 (#42)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 33.9 (#42)

— Puntaje de habilidades administrativas: 25.9 (#43)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 15.2 (#44)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 21.7 (#43)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 19.8 (#43)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 21.1 (#43)

Andrew Johnson asumió el cargo tras el asesinato de Abraham Lincoln. Su principal tarea presidencial era reconstruir los antiguos estados confederados mientras el Congreso no estaba en sesión. Mientras Johnson restablecía muchos estados del sur y la esclavitud estaba en camino de ser erradicada, los nuevos gobiernos del sur, encabezados por ex confederados, aprobaron rápidamente códigos que controlaban a los ciudadanos negros recién liberados.

Los republicanos radicales del Congreso lucharon amargamente con Johnson por lo que consideraban que era un enfoque débil para la reforma de la posguerra, incluidos sus vetos dentro de la Oficina de Libertos y los proyectos de ley de derechos civiles , y sus esfuerzos para convencer al Sur de no ratificar la Enmienda 14 (que permitía a los negros ciudadanía de las personas). Las acciones de Johnson crearon tanta tensión entre él y el Congreso que la Cámara de Representantes intentó acusarlo, pero sus intentos fracasaron. Las tensas relaciones de Johnson con el Congreso lo colocaron en el puesto 43 de la lista.

3 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#41. Franklin Pierce (empate)

– 14º presidente (4 de marzo de 1853-4 de marzo de 1857)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 312

— Puntaje de persuasión política: 30.1 (#42)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 25.0 (#42)

— Puntaje de gestión económica: 37.3 (#38)

— Puntaje de autoridad moral: 29.2 (#39)

— Puntuación de relaciones internacionales: 36.2 (#40)

— Puntaje de habilidades administrativas: 38.2 (#39)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 37.0 (#39)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 27.3 (#42)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 23.0 (#42)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 28.5 (#41)

Cuando Franklin Pierce asumió la presidencia, el país experimentaba una relativa paz. Pero su deseo de expandir la nación molestó a los norteños, quienes pensaron que estaba actuando en interés de quienes apoyaban la esclavitud. Sin embargo, la Ley Kansas-Nebraska fue probablemente el mayor problema que surgió durante la presidencia de Pierce. La legislación estableció a Kansas y Nebraska en territorios, haciéndolos disponibles para la construcción de asentamientos y vías férreas, al mismo tiempo que revocaba la prohibición de la esclavitud en Kansas. El apoyo de Pierce a este proyecto de ley llevó a Kansas, anteriormente un estado libre, a convertirse en un campo de batalla para los ciudadanos a favor y en contra de la esclavitud. Pierce recibió su calificación baja principalmente por no buscar la igualdad de justicia en su negligencia para resolver este problema de derechos civiles.

4 / 44SERGIO FLORES/AFP vía Getty Images

#41. Donald Trump (empate)

– 45° presidente (20 de enero de 2017-20 de enero de 2021)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 312

— Puntuación de persuasión política: 43.9 (#32)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 26.5 (#41)

— Puntaje de gestión económica: 42.7 (#34)

— Puntaje de autoridad moral: 18.7 (#44)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 33.3 (#43)

— Puntaje de habilidades administrativas: 22.8 (#44)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 28.6 (#42)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 39.6 (#36)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 27.6 (#40)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 28.3 (#42)

Haciendo su debut en la lista está el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump . Cuando Florida fue convocada para el presidente Trump en las elecciones de 2020, quedó claro que los demócratas no obtendrían el golpe de gracia que esperaban la noche de las elecciones. Sin embargo, sus aliados en el trabajo obtuvieron una gran victoria en el Estado del Sol ese día. Más del 60 % de los votantes aprobaron una medida electoral que aumentará el salario mínimo estatal de $8.56 a $15 la hora para 2026, lo que otorgará un aumento a 2.5 millones de trabajadores de Florida con salarios bajos. Trump ocupó el último lugar en la categoría de habilidades administrativas de la lista, pero obtuvo mejores resultados en las métricas de la lista en lo que respecta a las categorías de persuasión pública y gestión económica.

5 / 44Harris y Ewing // Wikimedia Commons

#39. John Tyler (empate)

– 10º presidente (4 de abril de 1841-4 de marzo de 1845)

– Partido político: Independiente

– Puntuación general de C-SPAN: 354

— Puntaje de persuasión política: 34.9 (#40)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 38.6 (#36)

— Puntaje de gestión económica: 36.2 (#40)

— Puntaje de autoridad moral: 33.8 (#37)

— Puntuación de relaciones internacionales: 45.2 (#35)

— Puntaje de habilidades administrativas: 39.1 (#38)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 30.5 (#41)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 35.9 (#40)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 24.0 (#41)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 35.8 (#38)

John Tyler fue el primer vicepresidente en asumir la presidencia debido a la muerte de su predecesor. De hecho, fue apodado “ Su Accidente”. Mientras se postulaba para el cargo con la misma candidatura que William Henry Harrison, el Partido Whig lo vio como representante del hombre común, uno que luchó contra los indios americanos junto con Harrison. Aunque mantuvo el Gabinete de Harrison, estaba en contra de gran parte del programa legislativo de los Whigs, lo que llevó al partido a repudiar e intentar acusarlo.

Sus esfuerzos fracasaron y Tyler continuó llevando a cabo su agenda, que incluía legislación que permitía a un ciudadano comprar 160 acres de tierra pública, resolver un conflicto fronterizo entre las colonias estadounidenses y británicas de América del Norte y anexar Texas, que se unió a la Unión más tarde. el mismo año. Tyler ocupa el puesto 39 debido a su fallida búsqueda de la igualdad de justicia ; más tarde fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de la Confederación.

6 / 44Albert Sands Southworth // Wikimedia Commons

#39. William Henry Harrison (empate)

– 9º presidente (4 de marzo de 1841-4 de abril de 1841)

– Partido político: Whig

– Puntuación general de C-SPAN: 354

— Puntuación de persuasión política: 39.2 (#38)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 31.9 (#39)

— Puntaje de gestión económica: 32.7 (#41)

— Puntaje de autoridad moral: 43.8 (#35)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 34.0 (#41)

— Puntaje de habilidades administrativas: 34.6 (#40)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 36.2 (#40)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 37.6 (#37)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 30.8 (#36)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 32.9 (#40)

William Henry Harrison falleció apenas 32 días después de su presidencia, por lo que sus logros son limitados. Antes de ocupar el cargo, se desempeñó como gobernador del Territorio de Indiana, donde negoció la adquisición de tierras por parte de los EE. UU. con las tribus indígenas estadounidenses . Las negociaciones fueron difíciles, lo que condujo a la guerra con la confederación india, en la que Harrison derrotó al líder de Shawnee, Tecumseh, en la batalla en el río Tippecanoe.

Harrison se desempeñó como comandante del ejército del Noroeste en la Guerra de 1812. A partir de ahí, el Partido Whig lo nominó en las elecciones de 1840. Murió de neumonía después de pronunciar un discurso inaugural larguísimo, durante el cual no usó abrigo ni sombrero . Obtuvo su clasificación debido a sus habilidades de liderazgo de crisis de mala calidad, según CBS News , quizás debido en parte al hecho de que dejó que los estados se ocuparan del problema de la esclavitud y creía que los movimientos contra la esclavitud amenazaban los derechos de los estados.

7 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#38. Millard Fillmore

– 13º presidente (9 de julio de 1850-4 de marzo de 1853)

– Partido político: Whig

– Puntuación general de C-SPAN: 378

— Puntaje de persuasión política: 33.5 (#41)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 37.9 (#37)

— Puntaje de gestión económica: 40.3 (#36)

— Puntaje de autoridad moral: 34.5 (#36)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 42.6 (#37)

— Puntaje de habilidades administrativas: 42.9 (#37)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 43.9 (#35)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 34.5 (#41)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 30.2 (#38)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 37.3 (#36)

Millard Fillmore asumió el cargo tras la muerte de Zachary Taylor. Antes de su presidencia, Fillmore había estado supervisando el debate en torno al Compromiso de 1850 , compuesto por cinco leyes que abordaban el tema de la esclavitud: California se unió a la Unión como estado libre, Nuevo México se unió como territorio, Washington DC vio la Abolición de la esclavitud, Utah obtuvo un gobierno territorial, y la Ley de Esclavos Fugitivos hizo que las personas esclavizadas fugitivas pudieran ser devueltas legalmente a sus dueños. Aunque Fillmore se opuso a la esclavitud en sus convicciones personales, creía que el Compromiso era una forma de preservar la Unión y lo pasó con la desaprobación de los estados del Norte. Él se clasifica aquí debido a sus convicciones de legislación a favor de la esclavitud.

8 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#37. Warren G. Harding

– 29º presidente (4 de marzo de 1921-2 de agosto de 1923)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 388

— Puntuación de persuasión política: 43.4 (#33)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 32.8 (#38)

— Puntaje de gestión económica: 44.7 (#32)

— Puntaje de autoridad moral: 26.9 (#40)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 46.3 (#34)

— Puntaje de habilidades administrativas: 33.4 (#41)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 45.4 (#33)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 37.3 (#38)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 40.5 (#30)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 37.1 (#37)

Como presidente republicano, Warren G. Harding recortó los impuestos para los ricos y las corporaciones, aprobó altos aranceles protectores y restringió la inmigración. También firmó la Ley de Contabilidad y Presupuesto, que integró el sistema presupuestario federal, y pidió que la Contaduría General analice los gastos federales.

La presidencia de Harding también se vio empañada por el escándalo, particularmente el problema de Teapot Dome , en el que el secretario del Interior, Albert Fall, hizo un trato secreto que permitió a las compañías petroleras aprovechar la reserva de petróleo de Teapot Dome en Wyoming a cambio de una compensación monetaria, así como otros desfalcos. -escándalos relacionados. Sin embargo, nunca se descubrió que el propio Harding estuviera vinculado a ninguno de estos tratos. Fueron las habilidades administrativas de Harding las que probablemente fueron las responsables de su mala clasificación, ya que contrató a funcionarios poco confiables que corrompieron al poder ejecutivo.

9 / 44Harris y Ewing // Wikimedia Commons

#36. Herbert Hoover

– 31.º presidente (4 de marzo de 1929-4 de marzo de 1933)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 396

— Puntaje de persuasión política: 35.0 (#39)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 26.6 (#40)

— Puntaje de gestión económica: 26.2 (#44)

— Puntaje de autoridad moral: 47.1 (#30)

— Puntuación de relaciones internacionales: 46.7 (#32)

— Puntaje de habilidades administrativas: 60.0 (#20)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 43.9 (#36)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 37.0 (#39)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 39.7 (#32)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 33.7 (#39)

Meses después de la presidencia de Herbert Hoover, ocurrió la infame caída de la bolsa de valores de 1929, que provocó la Gran Depresión. Muchas personas perdieron sus trabajos y hogares, y tuvieron que vivir en comunidades deterioradas que llegaron a ser conocidas como Hoovervilles . Aunque las acciones de los presidentes anteriores indudablemente contribuyeron al accidente, el pueblo estadounidense culpó en gran medida a Hoover. Si bien tomó algunas medidas para tratar de estimular la economía, creía en una participación federal limitada y en que la ayuda se brindara a nivel local; incluso vetó proyectos de ley que habrían aliviado algunos de los problemas económicos. No sorprende que la gestión económica de Hoover esté en el quid de su baja clasificación.

10 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#35. Zachary Taylor

– 12º presidente (4 de marzo de 1849-9 de julio de 1850)

– Partido político: Whig

– Puntuación general de C-SPAN: 449

— Puntaje de persuasión política: 44.1 (#31)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 47.4 (#29)

— Puntaje de gestión económica: 46.3 (#30)

— Puntaje de autoridad moral: 48.0 (#29)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 46.8 (#31)

— Puntaje de habilidades administrativas: 47.2 (#35)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 43.8 (#37)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 44.1 (#32)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 36.2 (#34)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 45.0 (#34)

Zachary Taylor, un antiguo héroe militar, fue presidente en los años previos a la Guerra Civil, cuando la esclavitud y su expansión a los territorios occidentales de Estados Unidos provocaron un conflicto significativo entre el Norte y el Sur. Aunque él mismo era un esclavista, el nacionalismo de Taylor fue la base de su aversión a crear nuevos estados esclavistas. Su idea de que los territorios de la cesión mexicana se convirtieran inmediatamente en estados y dejar las decisiones sobre la esclavitud a las constituciones estatales dio lugar a un amplio debate. Taylor es otro presidente de la era anterior a la Guerra Civil que obtuvo bajas calificaciones en la búsqueda de la igualdad de justicia debido a la inacción con respecto a la esclavitud.

11 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#34. Martin Van Buren

– 8º presidente (4 de marzo de 1837-4 de marzo de 1841)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 455

— Puntaje de persuasión política: 45.5 (#29)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 41.1 (#34)

— Puntaje de gestión económica: 37.2 (#39)

— Puntaje de autoridad moral: 45.4 (#34)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 52.2 (#26)

— Puntaje de habilidades administrativas: 54.6 (#25)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 49.4 (#28)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 45.6 (#30)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 38.3 (#33)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 45.3 (#33)

Mientras Martin Van Buren se desempeñaba en el Senado antes de las elecciones de 1828, encabezó un partido de oposición a John Quincy Adams: una coalición de republicanos que apoyaban a Jackson que formó la base del partido demócrata. Poco después de la presidencia de Van Buren, Estados Unidos se vio afectado por una agitación financiera , provocada en parte por el traslado de fondos federales del entonces obsoleto Banco de los Estados Unidos a los bancos estatales.

Para remediar este problema, Van Buren planeó crear una tesorería independiente para manejar los fondos que se trasladaron a los bancos estatales y detener los gastos del gobierno. Pero su plan provocó un prolongado debate y alienó a los demócratas conservadores. Como era de esperar, la gestión económica de Van Buren es responsable de su baja clasificación. Su defensa de las políticas económicas de Jackson no ayudó a la agitación financiera del país, y culpó del estado de la economía a las empresas y bancos estadounidenses y extranjeros.

12 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#33. Rutherford B Hayes

– 19 presidente (4 de marzo de 1877-4 de marzo de 1881)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 456

— Puntaje de persuasión política: 44.2 (#30)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 43.0 (#33)

— Puntaje de gestión económica: 47.2 (#29)

— Puntaje de autoridad moral: 45.5 (#33)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 48.0 (#30)

— Puntaje de habilidades administrativas: 50.9 (#31)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 48.5 (#31)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 43.2 (#33)

— Persiguió la igualdad de justicia para todos los puntajes: 39.9 (#31)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 45.9 (#32)

El trabajo principal de Rutherford Hayes en el cargo fue reunificar la nación al final de la era de la Reconstrucción. De hecho, los únicos estados que aún necesitaban la reunificación eran Luisiana y Carolina del Sur. Hayes planeaba retirar a los soldados que luchaban por los gobiernos republicanos en esos estados si los principales demócratas prometían respetar los derechos civiles y de voto de los republicanos blancos y negros. Se apoyó en un autogobierno local saludable para hacer el trabajo. Pero este plan resultó contraproducente: el racismo siguió prevaleciendo y los afroamericanos no obtuvieron el derecho al voto durante algún tiempo.

Hayes esperaba un “nuevo partido republicano” en el sur que atrajera a conservadores y empresarios blancos. Pero finalmente, Hayes no pudo ganarse el apoyo de todo el Sur. Ocupó un lugar bajo debido a su búsqueda de la igualdad de justicia, en particular porque no se involucró lo suficiente en garantizar los derechos de los afroamericanos y, en cambio, lo dejó en manos de los estados.

13 / 44Hermanos Pach // Wikimedia Commons

#32. Benjamin Harrison

– 23 presidente (4 de marzo de 1889-4 de marzo de 1893)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 462

— Puntaje de persuasión política: 41.9 (#36)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 43.4 (#32)

— Puntaje de gestión económica: 45.0 (#31)

— Puntaje de autoridad moral: 48.6 (#27)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 49.4 (#29)

— Puntaje de habilidades administrativas: 49.7 (#32)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 48.8 (#30)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 43.1 (#34)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 45.5 (#23)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 46.7 (#31)

Antes de su elección, Benjamin Harrison era conocido por crear las primeras campañas de “portal delantero”, en las que daba breves charlas a las delegaciones visitantes en Indianápolis. Se ha dicho que el respaldo de Harrison a las tarifas protectoras ha sentado las bases para futuras turbulencias económicas debido a su impacto en los precios al consumidor. Firmó la Ley Sherman Antimonopolio , la primera legislación que prohibió ciertos tipos de monopolios industriales.

Harrison mostró iniciativa en términos de asuntos exteriores; su departamento de estado se comunicó con Gran Bretaña y Alemania para establecer los términos de un protectorado estadounidense en las islas de Samoa e impidió que Gran Bretaña y Canadá cazaran en exceso las focas del mar de Bering. Sus habilidades económicas y de gestión de crisis le valieron su ubicación, ya que a raíz de una depresión económica existente, su administración reservó mil millones de dólares en una economía en tiempos de paz, una decisión con la que muchos estadounidenses no estaban de acuerdo.

14 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#31. Richard Nixon

– 37º presidente (20 de enero de 1969-9 de agosto de 1974)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 464

— Puntaje de persuasión política: 48.2 (#27)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 48.3 (#28)

— Puntaje de gestión económica: 49.5 (#24)

— Puntaje de autoridad moral: 21.7 (#41)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 68.7 (#12)

— Puntaje de habilidades administrativas: 53.5 (#26)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 40.0 (#38)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 50.9 (#23)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 42.8 (#28)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 40.3 (#35)

Richard Nixon es probablemente mejor recordado por haber renunciado a su cargo como resultado de su participación en el escándalo de Watergate, cuando un grupo de personas asociadas con la campaña de Nixon irrumpieron en el Comité Nacional Demócrata en el complejo de Watergate para colocar dispositivos de escucha y robar documentos. Nixon negó tener conocimiento de los robos, pero la cinta de audio reveló que intentó encubrir el crimen.

Al enfrentarse a un juicio político, Nixon decidió renunciar. Sus logros presidenciales reales incluyen negociar el control de armas con Rusia, lograr avances diplomáticos con la China comunista, sacar tropas de Vietnam y hacer cumplir los esfuerzos contra el crimen. Si bien sus habilidades de relaciones internacionales fueron notables, su clasificación de autoridad moral es lo que lo colocó en el puesto 31 de la lista.

15 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#30. Chester A. Arthur

– 21.º presidente (19 de septiembre de 1881-4 de marzo de 1885)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 472

— Puntaje de persuasión política: 43.1 (#34)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 45.1 (#31)

— Puntaje de gestión económica: 47.9 (#27)

— Puntaje de autoridad moral: 47.0 (#31)

— Puntuación de relaciones internacionales: 46.6 (#33)

— Puntaje de habilidades administrativas: 54.9 (#24)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 50.7 (#27)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 44.6 (#31)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 43.3 (#27)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 48.5 (#28)

Chester Arthur asumió la presidencia tras el asesinato de James Garfield. Una vez en el cargo, promulgó la Ley de Servicio Civil de Pendleton , que creó una Comisión de Servicio Civil bipartidista, declaró que ciertos puestos gubernamentales se nombrarían en función del mérito y evitó que los trabajadores del gobierno fueran despedidos por motivos políticos.

Aunque inicialmente vetó la Ley de Exclusión de Chinos, el Congreso tomó rango y limitó la prohibición de inmigrantes chinos a 10 años, momento en el cual Arthur aprobó el proyecto de ley. También excluyó a los inmigrantes que eran pobres, delincuentes o considerados locos. La ubicación de Arthur en el puesto 30 de esta lista se debe principalmente a su calificación en la búsqueda de la igualdad de justicia: la primera ley de inmigración importante se aprobó bajo su administración y excluía a las personas por motivos de raza, estado financiero y salud mental.

16 / 44Mandel Ngan // Getty Images

#29. George W. Bush

– 43.º presidente (20 de enero de 2001-20 de enero de 2009)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 495

— Puntaje de persuasión política: 51.1 (#23)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 54.6 (#22)

— Puntaje de gestión económica: 42.2 (#35)

— Puntaje de autoridad moral: 51.4 (#26)

— Puntuación de relaciones internacionales: 42.2 (#38)

— Puntaje de habilidades administrativas: 49.4 (#33)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 54.1 (#21)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 50.5 (#25)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 50.7 (#18)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 48.3 (#29)

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, George W. Bush estuvo preocupado por los ataques del 11 de septiembre de 2001 , en respuesta a los cuales envió tropas estadounidenses a Afganistán en un intento de disolver el gobierno talibán y, por extensión, derrotar a Osama bin Laden. . Bush también estableció el Departamento de Seguridad Nacional en un esfuerzo por combatir nuevos ataques terroristas. En 2003, tomó la controvertida decisión de invadir Irak y derribar a Saddam Hussein, de quien, según argumentó, había estado vinculado a grupos terroristas internacionales y albergaba armas de destrucción masiva. Hussein fue capturado, pero Estados Unidos finalmente descubrió que el gobierno iraquí no poseía armas nucleares.

Muchos estadounidenses acusaron a Bush de exagerar la amenaza de Irak a Estados Unidos para justificar la invasión del país, especialmente dado que su padre, el expresidente George HW Bush, también había librado una guerra contra Saddam Hussein durante la Operación Tormenta del Desierto. Su baja calificación en relaciones internacionales le valió el puesto #29.

17 / 44David Hume Kennerly // Wikimedia Commons

#28. Gerald Ford

– 38º presidente (9 de agosto de 1974-20 de enero de 1977)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 498

— Puntuación de persuasión política: 41.6 (#37)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 50.1 (#25)

— Puntaje de gestión económica: 42.9 (#33)

— Puntaje de autoridad moral: 59.5 (#20)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 52.8 (#25)

— Puntaje de habilidades administrativas: 52.4 (#29)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 54.6 (#19)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 40.8 (#35)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 51.3 (#17)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 51.8 (#26)

Gerald Ford asumió el cargo después de la renuncia de Nixon, lo que lo convirtió en el primer presidente no electo en la historia de Estados Unidos. Como vicepresidente bajo Nixon, Ford perdonó a Nixon por sus crímenes relacionados con el escándalo de Watergate , una decisión que no cayó bien entre muchos estadounidenses. No obstante, Ford se esforzó por ayudar al público estadounidense a recuperar la confianza en el gobierno después de la debacle.

Como republicano, Ford tuvo una relación difícil con un Congreso mayoritariamente demócrata, que entró en juego cuando intentó y fracasó en asegurar el apoyo militar a Vietnam del Sur. Pero firmó los Acuerdos de Helsinki, lo que disminuyó la tensión entre los países occidentales y la Unión Soviética. La mayor fortaleza de Ford, según C-SPAN, fue la búsqueda de la igualdad de justicia. El más bajo fue el establecimiento de la agenda , evidenciado en su perdón a Nixon y su incapacidad para recuperar la confianza del público tras Watergate.

18 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#26. James A. Garfield (empate)

– 20º presidente (4 de marzo de 1881-19 de septiembre de 1881)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 506

— Puntaje de persuasión política: 51.0 (#24)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 46.4 (#30)

— Puntaje de gestión económica: 49.2 (#26)

— Puntaje de autoridad moral: 58.6 (#23)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 44.9 (#36)

— Puntaje de habilidades administrativas: 53.2 (#28)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 51.1 (#26)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 47.8 (#29)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 51.9 (#16)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 51.5 (#27)

James Garfield, un ex general de la Guerra Civil, pasó solo 200 días en el cargo antes de encontrarse con un asesinato prematuro. Durante su breve tiempo en el cargo, reunió a su gabinete e hizo nombramientos políticos. Justo cuando estaba a punto de poner en marcha su plan de reforma del servicio civil, un abogado amargado al que se le había negado un nombramiento político le disparó a Garfield mientras se dirigía a Williams College, hiriéndolo hasta el punto de que murió menos de tres meses. luego.

La calificación de Garfield en relaciones internacionales contribuyó en gran medida a su ubicación en la lista: el hombre que nombró secretario de Estado estaba preocupado hasta el punto de no tener tiempo para tratar los asuntos latinoamericanos, el tema de la inmigración china y otros. problemas internacionales apremiantes.

19 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#26. Jimmy Carter (empate)

– 39º presidente (20 de enero de 1977-20 de enero de 1981)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 506

— Puntaje de persuasión política: 43.0 (#35)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 39.5 (#35)

— Puntaje de gestión económica: 37.8 (#37)

— Puntaje de autoridad moral: 71.7 (#7)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 50.0 (#28)

— Puntaje de habilidades administrativas: 49.2 (#34)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 44.9 (#34)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 50.5 (#24)

— Buscó la igualdad de justicia para todos puntuación: 72.0 (#5)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 47.8 (#30)

Como sucesor de Gerald Ford, Jimmy Carter luchó para remediar la vacilante economía , logrando crear puestos de trabajo y reducir el déficit presupuestario, pero enfrentó una pequeña recesión al reducir la inflación. Solucionó la escasez de energía, reforzó el sistema de parques nacionales, creó el Departamento de Educación, mejoró el Seguro Social e incorporó a mujeres, afroamericanos e hispanos a puestos gubernamentales.

A nivel internacional, facilitó una relación amistosa entre Israel y Egipto y negoció la segunda ronda del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas con la Unión Soviética. Aunque Carter obtuvo una alta calificación en la búsqueda de la justicia igualitaria como se ve a través de sus logros domésticos y el empleo de las minorías, se quedó corto en sus habilidades de liderazgo en crisis; su negociación SALT II finalmente causó la crisis de los rehenes en Irán .

20 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#25. Grover Cleveland

– 22, 24 presidente (4 de marzo de 1885-4 de marzo de 1889; 4 de marzo de 1893)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 523

— Puntaje de persuasión política: 55.5 (#20)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 51.8 (#24)

— Puntaje de gestión económica: 50.0 (#22)

— Puntaje de autoridad moral: 53.5 (#25)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 53.8 (#24)

— Puntaje de habilidades administrativas: 58.3 (#23)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 51.6 (#25)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 52.2 (#22)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 42.3 (#29)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 53.8 (#25)

Grover Cleveland fue el único presidente que cumplió dos mandatos no consecutivos y el único demócrata que ganó en la franja de electos republicanos que iba desde Lincoln en 1860 hasta Taft en 1913. En el cargo, se mantuvo al margen de los asuntos exteriores y trató de reducir el gasto público. , confiando fuertemente en su poder de veto . Bajó los aranceles de protección, pero este movimiento le costó la elección de 1888.

Durante su segundo mandato, Cleveland tuvo que lidiar con la crisis financiera de 1893, que no remitió hasta 1896. Si bien obtuvo una calificación moderadamente buena por su persuasión política (fortaleció la rama ejecutiva del gobierno), obtuvo la calificación más baja por su búsqueda de la igualdad . justicia o falta de ella. No era un defensor de la igualdad de derechos para los afroamericanos o los derechos de voto de las mujeres y sentía que los nativos americanos deberían asimilarse a la sociedad.

21 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#24. Calvin Coolidge

– 30º presidente (2 de agosto de 1923-4 de marzo de 1929)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 535

— Puntaje de persuasión política: 52.9 (#21)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 49.1 (#27)

— Puntaje de gestión económica: 56.0 (#21)

— Puntaje de autoridad moral: 60.4 (#18)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 52.0 (#27)

— Puntaje de habilidades administrativas: 59.6 (#21)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 57.4 (#15)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 48.5 (#27)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 44.3 (#24)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 55.2 (#24)

“Silent Cal”, como lo apodaron, asumió el cargo cuando Warren Harding falleció a la mitad de su mandato. Calvin Coolidge trabajó para rectificar la corrupción que ocurrió bajo la administración anterior, defendiendo el tradicionalismo y la respetabilidad en una década de cambios sociales y tecnológicos sustanciales. Pero este enfoque también implicó abstenerse de aprobar nueva legislación y facilitar la reforma.

Recortó los impuestos y limitó el gasto público y las políticas económicas que finalmente contribuyeron a la caída de la bolsa de valores de 1929. Coolidge puede haber clasificado decentemente por sus relaciones con el Congreso, pero obtuvo una clasificación baja en liderazgo de crisis, relaciones internacionales, establecimiento de agenda y búsqueda de la justicia. No hizo nada para ayudar a los agricultores en apuros, permitió que EE. UU. se involucrara de manera poco saludable en los asuntos latinoamericanos , limitó la entrada de inmigrantes europeos a EE. UU. y se mantuvo callado durante controversias como el Juicio Scopes .

22 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#23. William Howard Taft

– 27 presidente (4 de marzo de 1909-4 de marzo de 1913)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 543

— Puntaje de persuasión política: 47.3 (#28)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 50.0 (#26)

— Puntaje de gestión económica: 58.3 (#19)

— Puntaje de autoridad moral: 59.3 (#22)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 57.2 (#20)

— Puntaje de habilidades administrativas: 62.6 (#15)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 54.6 (#20)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 49.4 (#26)

— Persiguió la igualdad de justicia para todos los puntajes: 48.8 (#19)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 55.2 (#23)

Durante su presidencia, William Howard Taft desmanteló muchos fideicomisos y apoyó enmiendas que pedían impuestos federales sobre la renta y senadores elegidos públicamente. Sin embargo, enfureció a los progresistas al aprobar la Ley Payne-Aldrich en un intento por reducir los aranceles, que resultó ineficaz. También enfadó tanto a los progresistas como a Teddy Roosevelt cuando nombró a Richard Ballinger secretario del interior, después de haber rechazado al amigo de Roosevelt, Gifford Pinchot.

La situación finalmente provocó una división dentro del Partido Republicano, y entre Taft y Roosevelt, que alguna vez fueron amigos. Casi una década después de dejar el cargo, el presidente Warren Harding nombró a Taft presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Si bien las habilidades administrativas de Taft estaban en punto, recibió bajas calificaciones por su persuasión política: sus decisiones internas no concordaban con muchos estadounidenses.

23 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#22. Andrew Jackson

– 7mo presidente (4 de marzo de 1829-4 de marzo de 1837)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 568

— Puntaje de persuasión política: 78.6 (#8)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 66.5 (#13)

— Puntaje de gestión económica: 49.3 (#25)

— Puntaje de autoridad moral: 46.3 (#32)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 55.5 (#23)

— Puntaje de habilidades administrativas: 53.5 (#27)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 51.9 (#24)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 74.1 (#10)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 30.0 (#39)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 62.8 (#19)

La personalidad audaz de Andrew Jackson y su tendencia a vetar las decisiones del Congreso generaron dos nuevos partidos políticos en ese momento: los partidarios de Jackson eran conocidos como demócratas y los que se oponían a él se convirtieron en el Partido Whig. El mayor problema entre las partes surgió cuando Jackson atacó el Second Bank of the United States y finalmente lo acusó de privilegio económico injusto.

Otro problema importante surgió cuando Jackson se opuso a la legislatura de Carolina del Sur cuando trató de anular las tarifas existentes. Envió fuerzas armadas a Carolina del Sur, pero finalmente cumplieron, y Jackson obtuvo el crédito por mantener intacta la Unión en un momento de crisis. Obtuvo su rango debido a sus poderes de persuasión política; sus opiniones sobre el banco y su apoyo general a los derechos de los estados lo hicieron popular entre los votantes estadounidenses.

24 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#21. George H.W. Bush

– 41.º presidente (20 de enero de 1989-20 de enero de 1993)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 585

— Puntaje de persuasión política: 50.1 (#25)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 68.9 (#10)

— Puntaje de gestión económica: 49.8 (#23)

— Puntaje de autoridad moral: 63.1 (#15)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 74.7 (#8)

— Puntaje de habilidades administrativas: 63.5 (#13)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 55.1 (#17)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 48.0 (#28)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 52.0 (#15)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 59.7 (#21)

Cuando asumió la presidencia en 1988, George HW Bush enfrentó una gran cantidad de cambios políticos . La Guerra Fría finalmente llegó a su fin, la Unión Soviética se disolvió y cayó el Muro de Berlín. Bush no interfirió en estos asuntos exteriores, pero tuvo que hacerse cargo cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Obtuvo el apoyo de las Naciones Unidas, los ciudadanos estadounidenses y el Congreso para enviar 425.000 soldados estadounidenses a Irak con el fin de liberar a Kuwait a través de la guerra. La decisión de Bush también generó una reacción violenta de muchos estadounidenses, quienes condenaron enérgicamente el daño resultante a Irak y Kuwait. No obstante, obtuvo su clasificación por su enfoque de las relaciones internacionales.

25 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#20. Ulysses S. Grant

– 18 presidente (4 de marzo de 1869-4 de marzo de 1877)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 590

— Puntaje de persuasión política: 61.9 (#18)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 63.2 (#16)

— Puntaje de gestión económica: 47.5 (#28)

— Puntaje de autoridad moral: 60.8 (#17)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 61.5 (#18)

— Puntaje de habilidades administrativas: 46.1 (#36)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 56.7 (#16)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 58.1 (#21)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 71.4 (#6)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 63.1 (#16)

Este general de la Guerra Civil se esforzó por reunir pacíficamente el Norte y el Sur después de la destrucción de la guerra y para garantizar los derechos de las personas esclavizadas liberadas. Ulysses S. Grant vio la ratificación de la Enmienda 15, que otorgó a los negros el derecho al voto. Pero su administración enfrentó varios escándalos, incluido el daño persistente del escándalo Credit Mobilier y un compromiso de fraude fiscal que involucró a empleados federales. Si bien el propio Grant nunca estuvo bajo investigación, sí contrató a trabajadores corruptos del gobierno. Recibió calificaciones decentes por persuasión política y autoridad moral, pero obtuvo la calificación más baja por sus habilidades administrativas.

26 / 44Ira Wyman // Getty Images

#19. Bill Clinton

– 42º presidente (20 de enero de 1993-20 de enero de 2001)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 594

— Puntuación de persuasión política: 73.4 (#10)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 57.7 (#20)

— Puntaje de gestión económica: 73.6 (#5)

— Puntaje de autoridad moral: 30.0 (#38)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 58.7 (#19)

— Puntaje de habilidades administrativas: 59.4 (#22)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 52.2 (#23)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 60.2 (#19)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 66.6 (#8)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 61.9 (#20)

Bill Clinton, el primer baby boom en asumir el cargo, aprobó una legislación interna positiva, incluida la Ley de Licencia Familiar y Médica, la Ley de Violencia contra la Mujer, proyectos de ley contra la violencia armada y la reforma educativa. Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, logró un superávit en el presupuesto federal y lanzó ataques aéreos contra los programas de armas nucleares de Irak.

En su segundo mandato, la Cámara de Representantes acusó a Clinton por su relación sexual con la pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, pero finalmente fue declarado inocente. Ocupa el puesto número 19 por su gestión económica: bajo su presidencia, EE. UU. experimentó bajas tasas de desempleo, la tecnología estaba prosperando y logró el primer superávit del presupuesto federal en décadas. Su búsqueda de la igualdad de justicia tampoco puede ser ignorada.

27 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#18. James K Polk

– 11.º presidente (4 de marzo de 1845-4 de marzo de 1849)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 599

— Puntaje de persuasión política: 65.8 (#13)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 66.7 (#12)

— Puntaje de gestión económica: 60.0 (#16)

— Puntaje de autoridad moral: 48.6 (#28)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 62.0 (#17)

— Puntaje de habilidades administrativas: 66.8 (#9)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 60.7 (#13)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 72.8 (#11)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 32.3 (#35)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 63.1 (#17)

Este presidente de caballo oscuro fue responsable de la adquisición del Territorio de Oregón de los británicos, así como de California y el suroeste en la Guerra México-Estadounidense. A nivel nacional, James Polk redujo los aranceles y realizó mejoras en el sistema bancario estadounidense. Su liderazgo en crisis y su agenda, según CBS News , le valieron su rango: logró que el país atravesara la guerra y expandiera su área geográfica en el proceso.

28 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#17. John Quincy Adams

– 6to presidente (4 de marzo de 1825-4 de marzo de 1829)

– Partido político: Demócrata-Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 603

— Puntaje de persuasión política: 49.4 (#26)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 54.0 (#23)

— Puntaje de gestión económica: 61.0 (#14)

— Puntaje de autoridad moral: 69.9 (#10)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 70.2 (#10)

— Puntaje de habilidades administrativas: 61.9 (#17)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 49.0 (#29)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 62.5 (#17)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 66.0 (#10)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 58.8 (#22)

John Quincy Adams enfrentó una reacción violenta en el Congreso durante su tiempo en el cargo. Andrew Jackson, el candidato presidencial opuesto a Adams, pensó que había ganado el escaño de manera injusta, por lo que los partidarios de Jackson en el Congreso lo entristecieron. Adams propuso la creación de carreteras y canales interestatales, así como la institución de una universidad nacional, pero los jacksonianos del Congreso frustraron muchos de estos esfuerzos.

Adams vio la construcción del Canal Erie durante su presidencia, lo que facilitó el transporte de granos y whisky hacia el este. Sirvió solo un mandato, pero pasó a ser miembro de la Cámara. Adams se coloca en el puesto 17 debido a su búsqueda de la igualdad de justicia y, por esa razón, su autoridad moral; se esforzó por abolir la esclavitud y proporcionar a los nativos americanos tierras occidentales y fue un firme defensor de la libertad de expresión.

29 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#16. James Madison

– 4to presidente (4 de marzo de 1809-4 de marzo de 1817)

– Partido político: Demócrata-Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 604

— Puntaje de persuasión política: 60.5 (#19)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 60.4 (#19)

— Puntaje de gestión económica: 57.1 (#20)

— Puntaje de autoridad moral: 68.5 (#12)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 56.0 (#22)

— Puntaje de habilidades administrativas: 62.0 (#16)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 60.9 (#12)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 66.4 (#15)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 47.1 (#21)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 65.3 (#12)

James Madison es el autor más famoso de los primeros borradores de la Constitución y coautor de los Federalist Papers con Alexander Hamilton y John Jay. Un par de años más tarde, tomó la decisión de escribir la Declaración de Derechos. Madison lideró al país a regañadientes a través de la Guerra de 1812. Aunque los estadounidenses consideraron que la guerra fue un éxito debido en parte a su victoria en la Batalla de Nueva Orleans, los académicos afirman que la relación entre EE. UU. y Gran Bretaña realmente no cambió después de la guerra. La autoridad moral de Madison le ganó su rango: tomó medidas para asegurarse de que el gobierno tomara decisiones justas y actuara en interés de la gente.

30 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#15. John Adams

– 2do presidente (4 de marzo de 1825-4 de marzo de 1829)

– Partido político: Federalista

– Puntuación general de C-SPAN: 609

— Puntuación de persuasión política: 51.4 (#22)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 62.2 (#18)

— Puntaje de gestión económica: 63.9 (#10)

— Puntaje de autoridad moral: 71.6 (#8)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 66.2 (#14)

— Puntaje de habilidades administrativas: 61.2 (#19)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 52.9 (#22)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 59.2 (#20)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 57.3 (#13)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 63.0 (#18)

John Adams se involucró rápidamente en la guerra entre Gran Bretaña y Francia tras la salida de George Washington de la Casa Blanca. Cuando intentó negociar un tratado con Francia, el ministro de Relaciones Exteriores francés exigió un soborno, que Adams rechazó. La terrible experiencia se conoció como el asunto XYZ y llevó a la popularidad de Adams. Al menos hasta que promulgó las Leyes de Extranjería y Sedición, que permitieron al gobierno deportar a los extranjeros amenazantes y arrestar a quienes no estaban de acuerdo con el gobierno. Adams ocupó el puesto número 15 por su autoridad moral y enfoque de los asuntos internacionales: intentó resolver el conflicto entre Francia y Gran Bretaña de manera pacífica y, al final, lo logró.

31 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#14. William McKinley

– 25.º presidente (4 de marzo de 1897-14 de septiembre de 1901)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 612

— Puntaje de persuasión política: 64.2 (#15)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 63.4 (#15)

— Puntaje de gestión económica: 62.1 (#13)

— Puntaje de autoridad moral: 59.4 (#21)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 64.2 (#16)

— Puntaje de habilidades administrativas: 64.2 (#12)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 65.2 (#10)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 62.3 (#18)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 43.8 (#26)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 63.4 (#14)

Como presidente, William McKinley guió al país a través de la Guerra Hispanoamericana con la intención de lograr la independencia de Cuba. Estados Unidos salió del conflicto habiendo adquirido Puerto Rico, Filipinas y Guam. El enfoque audaz de McKinley hacia la intervención extranjera permitió que EE. UU. fuera más activo en los asuntos internacionales. A nivel nacional, promulgó la Ley de Aranceles de Dingley , el arancel de protección más alto de la historia, con la intención de construir la industria nacional. Fue asesinado a tiros por un anarquista poco después de su segundo mandato. Obtuvo las calificaciones más altas en relaciones con el Congreso; su trabajo con el Congreso generó una tarifa que condujo a un rico crecimiento industrial.

32 / 44Hermanos Pach // Wikimedia Commons

#13. Woodrow Wilson

– 28 presidente (4 de marzo de 1913-4 de marzo de 1921)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 617

— Puntaje de persuasión política: 72.4 (#12)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 67.1 (#11)

— Puntaje de gestión económica: 62.1 (#12)

— Puntaje de autoridad moral: 59.6 (#19)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 67.8 (#13)

— Puntaje de habilidades administrativas: 64.4 (#11)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 55.0 (#18)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 75.5 (#9)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 30.2 (#37)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 63.2 (#15)

Conocido como el líder del Movimiento Progresista , Woodrow Wilson promulgó una variedad de reformas durante su presidencia, incluida una nueva legislación fiscal, la prohibición del trabajo infantil, las prácticas comerciales injustas y el confinamiento de los trabajadores ferroviarios a una jornada laboral de ocho horas. En 1917, propuso al Congreso que Estados Unidos finalmente entrara en la Primera Guerra Mundial declarando la guerra a Alemania. Al año siguiente, redactó una propuesta para poner fin a la guerra entre Alemania y las potencias aliadas, el Tratado de Versalles, pero no fue aprobada en el Senado. Su habilidad para establecer la agenda le ganó su rango, considerando la legislación positiva que aprobó a nivel nacional.

33 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#12. James Monroe

– 5to presidente (4 de marzo de 1817-4 de marzo de 1825)

– Partido político: Demócrata-Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 643

— Puntaje de persuasión política: 63.5 (#17)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 64.9 (#14)

— Puntaje de gestión económica: 59.9 (#17)

— Puntaje de autoridad moral: 63.2 (#14)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 78.4 (#6)

— Puntaje de habilidades administrativas: 66.5 (#10)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 66.9 (#9)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 68.6 (#14)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 43.9 (#25)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 67.8 (#11)

Aunque James Monroe anunció su presidencia como la “Era de los buenos sentimientos”, esta promesa no se cumplió exactamente. El tema de la esclavitud presentaba un problema: los estados del norte habían eliminado la esclavitud, pero el sur aún la toleraba. El Compromiso de Missouri permitió que Missouri se uniera a los EE. UU. como estado esclavista y Maine como estado libre. Monroe se topó con otro problema cuando aseguró la compra de Florida en 1819: cuatro años de problemas económicos conocidos como el Pánico de 1819. Más famoso, Monroe emitió su doctrina epónima , que advertía a los países europeos contra la colonización de los del hemisferio occidental. Ocupó el puesto más alto por sus habilidades en relaciones internacionales, como lo demuestra la prevención exitosa de una mayor colonización occidental.

34 / 44Yoichi Okamoto // Wikimedia Commons

#11. Lyndon B Johnson

– 36° presidente (22 de noviembre de 1963-20 de enero de 1969)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 654

— Puntaje de persuasión política: 64.1 (#16)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 57.5 (#21)

— Puntaje de gestión económica: 58.5 (#18)

— Puntaje de autoridad moral: 54.8 (#24)

— Puntuación de relaciones internacionales: 39.7 (#39)

— Puntaje de habilidades administrativas: 68.9 (#7)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 80.7 (#2)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 78.1 (#8)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 86.2 (#2)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 65.0 (#13)

Lyndon Johnson asumió el cargo tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Primero llevó a cabo la legislación que JFK planeaba promulgar cuando muriera, que incluía una ley de derechos civiles enmendada y recortes de impuestos. Pero fue mejor conocido por su programa Great Society , que propuso al Congreso en 1965. El programa abarcaba cosas como ayuda educativa, mejoras en la medicina, conservación del medio ambiente, la adición de Medicare, prevención del crimen e igualdad de derechos de voto. También dirigió el programa espacial que envió astronautas a la luna en 1969. Ocupó el puesto más alto por sus relaciones con el Congreso y su búsqueda de la igualdad de justicia , que se enmarcaron en su programa de la Gran Sociedad y la legislación de derechos civiles.

35 / 44Dominick Reuter // Getty Images

#10. Barack Obama

– 44° presidente (20 de enero de 2009-20 de enero de 2017)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 664

— Puntaje de persuasión política: 76.3 (#9)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 62.8 (#17)

— Puntaje de gestión económica: 64.6 (#9)

— Puntaje de autoridad moral: 75.5 (#6)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 56.7 (#21)

— Puntaje de habilidades administrativas: 63.3 (#14)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 46.9 (#32)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 71.5 (#12)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 78.2 (#3)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 68.2 (#10)

Barack Obama fue el primer hombre afroamericano en servir como presidente de los EE. UU. Durante su campaña y tiempo en el cargo, prometió lograr un cambio positivo. Se propuso mejorar las relaciones raciales estadounidenses , pero durante su administración ocurrieron varios casos de policías que arrestaron y mataron a personas negras, así como protestas relacionadas con la raza.

Obama ayudó a mejorar la economía tras la recesión de 2008 y, en general, tuvo relaciones positivas con países extranjeros. Aprobó la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, reformuló Que Ningún Niño se Quede Atrás y anuló la Ley de Defensa del Matrimonio, legalizando el matrimonio homosexual en todo el país. Como presidente, Obama fue criticado por una serie de asuntos a lo largo de su tiempo en la Casa Blanca, incluido el hecho de no aprobar una reforma migratoria integral . Ocupa el puesto número 10 por su búsqueda de la justicia igualitaria y la autoridad moral, considerando que instituyó la atención médica nacional y luchó por los derechos de las minorías.

36 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#9. Ronald Reagan

– 40º presidente (20 de enero de 1981-20 de enero de 1989)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 681

— Puntaje de persuasión política: 89.1 (#5)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 69.0 (#9)

— Puntaje de gestión económica: 60.5 (#15)

— Puntaje de autoridad moral: 65.4 (#13)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 73.8 (#9)

— Puntaje de habilidades administrativas: 52.1 (#30)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 68.4 (#8)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 84.0 (#5)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 46.0 (#22)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 73.0 (#8)

Este actor convertido en político provocó el crecimiento económico, creó puestos de trabajo, buscó reducir el gasto público y reforzó las fuerzas de defensa nacional, pero esto condujo a una mayor deuda del gobierno. Las políticas económicas de Ronald Reagan se conocían colectivamente como Reaganomics. Llevó a cabo importantes reformas fiscales que muchos creían que beneficiarían principalmente a los ricos. Sus calificaciones en persuasión política, liderazgo en crisis y puntos de vista cada vez más positivos sobre su gestión económica lo posicionaron en el noveno lugar de la lista. Bajo Reagan, EE. UU. experimentó su tramo más largo de prosperidad económica durante una época de paz, y dio pasos positivos hacia la paz a medida que la Guerra Fría se acercaba a su fin.

37 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#8. John F Kennedy

– 35º presidente (20 de enero de 1961-22 de noviembre de 1963)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 699

— Puntaje de persuasión política: 84.8 (#6)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 73.9 (#7)

— Puntaje de gestión económica: 67.9 (#7)

— Puntaje de autoridad moral: 61.8 (#16)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 65.7 (#15)

— Puntaje de habilidades administrativas: 61.7 (#18)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 62.0 (#11)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 80.0 (#7)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 71.0 (#7)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 70.0 (#9)

En el cargo, John F. Kennedy orquestó un intento centrado en la CIA para derrocar al gobierno cubano, que finalmente fracasó. Tomó medidas militares para frustrar la Crisis de los Misiles Cubanos, que pudo haber conducido a una guerra nuclear total, y se dispuso a establecer su plan Nueva Frontera , que incluía una reforma fiscal, enmiendas laborales y educativas positivas, y grandes esfuerzos por los derechos civiles. legislación, pero nunca llegó a realizarse plenamente. Obtuvo las calificaciones más altas en persuasión política : luchó duro por el trabajo, la educación y los derechos civiles. También se debe destacar su trabajo en el liderazgo de crisis, considerando que ayudó a desacelerar la carrera armamentista nuclear.

38 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#7. Thomas Jefferson

– 3er presidente (4 de marzo de 1801-4 de marzo de 1809)

– Partido político: Demócrata-Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 704

— Puntaje de persuasión política: 79.6 (#7)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 70.2 (#8)

— Puntaje de gestión económica: 62.4 (#11)

— Puntaje de autoridad moral: 69.1 (#11)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 69.2 (#11)

— Puntaje de habilidades administrativas: 72.1 (#6)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 73.0 (#5)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 83.8 (#6)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 47.9 (#20)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 77.1 (#6)

Antes de la presidencia de Thomas Jefferson, surgió un conflicto político entre Jefferson y Alexander Hamilton, lo que condujo a la formación de dos partidos: los federalistas y los republicanos demócratas , que finalmente dirigió Jefferson. Como presidente, Jefferson redujo la deuda nacional, envió tropas navales para combatir a los piratas de Berbería que interferían con el comercio estadounidense en el Mediterráneo y aseguró el territorio de Luisiana de manos de Napoleón en 1803, que abarcaba los 15 estados actuales. Jefferson obtuvo una alta calificación por su tratamiento de las relaciones con el Congreso y el establecimiento de la agenda (después de todo, fue el autor principal de la Declaración de Independencia) y tuvo que trabajar en estrecha colaboración con el Congreso para obtener la aprobación del Tratado de Compra de Luisiana .

39 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#6. Harry S Truman

– 33° presidente (12 de abril de 1945-20 de enero de 1953)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 713

— Puntaje de persuasión política: 65.5 (#14)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 80.1 (#5)

— Puntaje de gestión económica: 67.6 (#8)

— Puntaje de autoridad moral: 71.3 (#9)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 78.3 (#7)

— Puntaje de habilidades administrativas: 68.0 (#8)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 59.6 (#14)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 69.8 (#13)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 75.3 (#4)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 77.4 (#5)

Harry Truman se encontró en el banquillo presidencial tras la muerte de Franklin D. Roosevelt en 1945. Tomó la decisión de lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial y creó programas para expandir la Seguridad Social, introducir empleo justo y limpiar barrios marginales, conocidos colectivamente como el Trato Justo . Pidió ayuda del Congreso para Turquía y Grecia cuando la Unión Soviética amenazó con apoderarse de los dos países, también conocida como la Doctrina Truman . También intentó mantener la violencia al mínimo cuando Corea del Norte atacó a Corea del Sur en 1950. No sorprende que sus marcas en el liderazgo de crisis y la búsqueda de justicia para todos lo hayan llevado al sexto lugar, considerando su enfoque de los asuntos internos y externos.

40 / 44James Anthony Wills // Wikimedia Commons

#5. Dwight D. Eisenhower

– 34º presidente (20 de enero de 1953-20 de enero de 1961)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 734

— Puntaje de persuasión política: 73.3 (#11)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 77.3 (#6)

— Puntaje de gestión económica: 72.3 (#6)

— Puntaje de autoridad moral: 81.4 (#4)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 78.5 (#5)

— Puntaje de habilidades administrativas: 76.1 (#4)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 72.4 (#6)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 64.8 (#16)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 61.5 (#12)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 76.0 (#7)

Como comandante general del Ejército de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower aportó su conocimiento en el área de relaciones exteriores a la presidencia. Tomó medidas para disminuir el impacto de la Guerra Fría, negoció con la entonces Unión Soviética en medio de la carrera armamentista nuclear y facilitó la paz en la frontera de Corea del Sur después de años de guerra. A nivel nacional, continuó con las políticas New Deal y Fair Deal e inició la eliminación de la segregación en las escuelas y las fuerzas armadas. Fueron sus habilidades de liderazgo en crisis las que lo colocaron en el puesto 5, y obtuvo una alta puntuación en autoridad moral, la base de su enfoque para la gestión de crisis.

41 / 44Patch Bros // Wikimedia Commons

#4. Theodore Roosevelt

– 26 presidente (14 de septiembre de 1901-4 de marzo de 1909)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 785

— Puntaje de persuasión política: 90.3 (#3)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 80.8 (#4)

— Puntaje de gestión económica: 75.0 (#4)

— Puntaje de autoridad moral: 79.3 (#5)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 80.6 (#4)

— Puntaje de habilidades administrativas: 75.0 (#5)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 71.6 (#7)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 86.9 (#4)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 62.7 (#11)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 82.5 (#4)

Theodore Roosevelt ingresó a la presidencia debido al asesinato del presidente William McKinley. En el cargo, impulsó a Estados Unidos a asumir un papel más activo en los asuntos mundiales. Facilitó la secesión de Panamá de Colombia para comenzar a construir el Canal de Panamá y ganó el Premio Nobel de la Paz por arbitrar la guerra ruso-japonesa. Era conocido por su enfoque de ” gran garrote ” en política exterior, en el que negociaría pacíficamente, pero no dudaría en usar la fuerza militar si fuera necesario. Ocupó un lugar destacado por su persuasión política (era conocido como el líder del Movimiento Progresista, que abarcaba su programa Square Deal ), la conservación de los recursos naturales, el control de las corporaciones y la protección del consumidor, así como su creencia de que el gobierno debería hacer lo que fuera necesario. se necesita para el bien de la gente.

42 / 44Vincenzo Laviosa // Wikimedia Commons

#3. Franklin D. Roosevelt

– 32° presidente (4 de marzo de 1933-12 de abril de 1945)

– Partido político: Demócrata

– Puntuación general de C-SPAN: 841

— Puntaje de persuasión política: 94.8 (#1)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 91.6 (#3)

— Puntaje de gestión económica: 75.4 (#3)

— Puntaje de autoridad moral: 81.8 (#3)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 88.0 (#1)

— Puntaje de habilidades administrativas: 80.7 (#3)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 80.5 (#3)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 92.0 (#3)

— Buscó la igualdad de justicia para todos la puntuación: 66,2 (#9)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 89.6 (#3)

En el transcurso de sus tres períodos en el cargo, Franklin D. Roosevelt es más famoso por instituir el New Deal para combatir los efectos de la Depresión y liderar al país a través de la Segunda Guerra Mundial, nada fácil. Él dijo famosamente ” lo único que tenemos que temer es el miedo mismo ” como parte de sus Fireside Chats, que eran transmisiones de radio para consolar al público durante la Depresión. Formó la New Deal Coalition, que fue fundamental para reorientar la política estadounidense hacia principios democráticos y establecer el liberalismo estadounidense. FDR ocupa el tercer puesto por su persuasión política —aseguró al país durante su peor crisis económica— y por las relaciones internacionales, ya que guió al país a través de una gran guerra. Y logró todo esto mientras combatía la polio.

43 / 44Dominio público // Wikimedia Commons

#2. George Washington

– 1er presidente (30 de abril de 1789-4 de marzo de 1797)

– Partido político: Independiente

– Puntuación general de C-SPAN: 851

— Puntaje de persuasión política: 89.9 (#4)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 91.9 (#2)

— Puntaje de gestión económica: 80.5 (#2)

— Puntaje de autoridad moral: 92.7 (#2)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 85.0 (#2)

— Puntaje de habilidades administrativas: 84.0 (#2)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 83.5 (#1)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 93.1 (#2)

— Buscó la igualdad de justicia para todos los puntajes: 54.8 (#14)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 95.6 (#2)

Como presidente inaugural de los EE. UU., George Washington hizo un trabajo estelar al ayudar a sentar las bases del país. No solo se desempeñó como comandante en jefe durante la Guerra Revolucionaria, sino que también estableció el sistema de gobierno del gabinete (aunque los miembros de su gabinete tenían puntos de vista contradictorios) y se comunicó bien con los líderes de departamento. Pero en medio de todo esto, Washington tuvo que abordar algunos problemas: algunos de los estados aún no se habían unido a la Unión, la Revolución Francesa provocó una agitación política en la que Washington se involucró y el ejército de Estados Unidos estaba en malas condiciones.

La autoridad moral, la gestión económica y el desempeño de Washington en el contexto de la época le valieron un segundo lugar en la clasificación. Cumplió incondicionalmente con las leyes de la constitución, frustró con éxito la Rebelión del whisky y navegó por la presidencia cuando el país estaba en su infancia.

44 / 44Canva

#1. Abraham Lincoln

– 16º presidente (4 de marzo de 1861-15 de abril de 1865)

– Partido político: Republicano

– Puntuación general de C-SPAN: 897

— Puntaje de persuasión política: 91.5 (#2)

— Puntaje de liderazgo en crisis: 96.4 (#1)

— Puntaje de gestión económica: 81.9 (#1)

— Puntaje de autoridad moral: 95.2 (#1)

— Puntaje de puntaje de relaciones internacionales: 82.8 (#3)

— Puntaje de habilidades administrativas: 86.7 (#1)

— Puntaje de relaciones con el Congreso: 78.9 (#4)

— Visión/habilidad para establecer una agenda puntuación: 96.4 (#1)

— Buscó la igualdad de justicia para todos puntuación: 90.9 (#1)

— Desempeño dentro del contexto de la puntuación de tiempos: 96.5 (#1)

Abraham Lincoln condujo con éxito al país durante la Guerra Civil y allanó el camino para la abolición de la esclavitud al emitir la Proclamación de Emancipación. Quizás sea más conocido por pronunciar el Discurso de Gettysburg, que comienza con las famosas líneas, “Hace cuatro veintenas y siete años”, en el que declara que todos los hombres son creados iguales. Murió a manos de John Wilkes Booth en 1865, quien le disparó durante una obra en el Ford’s Theatre de Washington DC.

Aunque Lincoln recibió altas calificaciones en todas las categorías de gobierno, los historiadores lo colocan en el número 1 debido a su liderazgo en situaciones de crisis. Él anunció a Estados Unidos a través de la guerra más mortífera de su historia mientras mantenía intacta la Unión.

Este artículo se ha vuelto a publicar de acuerdo con una licencia CC BY-NC 4.0 .