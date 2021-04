Experto dice que Chauvin estaba justificado al inmovilizar a George Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – El ex oficial Derek Chauvin tenía justificación para inmovilizar a George Floyd en el suelo porque seguía luchando, testificó un experto en uso de la fuerza para la defensa el martes, contradiciendo un desfile de autoridades tanto dentro como fuera del Departamento de Policía de Minneapolis. .

Al tomar el estrado en el juicio por asesinato de Chauvin, Barry Brodd, un ex oficial de Santa Rosa, California, defendió firmemente las acciones de Chauvin, incluso cuando un fiscal golpeó al testigo, golpeó el atril en un momento durante el contrainterrogatorio y se mostró incrédulo cuando Brodd sugirió que Floyd estaba luchando porque no estaba “descansando cómodamente” en el pavimento.

“Es fácil sentarse y juzgar … la conducta de un oficial”, testificó Brodd. “Es más un desafío, nuevamente, ponerse en el lugar del oficial para tratar de hacer una evaluación a través de lo que están sintiendo, lo que ellos ‘ están sintiendo, el miedo que tienen, y luego toman una determinación “.

Dijo que no cree que Chauvin y los otros oficiales usaron fuerza letal cuando sujetaron a Floyd boca abajo, con las manos esposadas detrás de la espalda y la rodilla de Chauvin en el cuello o en el área del cuello durante lo que los fiscales dicen que fue de nueve minutos y medio.

Brodd lo comparó, en cambio, con una situación en la que los oficiales usan una pistola Taser en alguien que pelea con los oficiales, y el sospechoso cae, se golpea la cabeza y muere: “Ese no es un incidente de fuerza letal. Eso es un incidente de muerte accidental “.

Varios altos funcionarios de la policía de Minneapolis, incluido el jefe de policía, han testificado que Chauvin hizo un uso excesivo de la fuerza y violó su entrenamiento. Y los expertos médicos llamados por los fiscales han dicho que Floyd murió por falta de oxígeno debido a la forma en que lo inmovilizaron.

Pero Brodd dijo: “Sentí que las interacciones del oficial Chauvin con el Sr. Floyd estaban siguiendo su entrenamiento, siguiendo las prácticas actuales en la vigilancia y eran objetivamente razonables”.

La cuestión de lo que es razonable es importante: los agentes de policía tienen cierta libertad para usar la fuerza letal cuando alguien pone en peligro al agente oa otras personas. Los expertos legales dicen que una cuestión clave para el jurado será si las acciones de Chauvin fueron razonables en esas circunstancias específicas.

El fiscal Steve Schleicher usó su contrainterrogatorio para, una vez más, repasar minuciosamente los videoclips de un Floyd inmovilizado, jadeando que no podía respirar y luego se quedó flácido.

El fiscal golpeó a Brodd, diciendo que un oficial razonable en la posición de Chauvin habría sabido que Floyd dejó de resistirse, que otro oficial le dijo que no podía encontrar el pulso y que otros dijeron que Floyd se había desmayado y ya no respiraba.

“Y la posición del acusado es, fue y sigue siendo, como vemos aquí en este momento, en este momento, en este clip, encima del Sr. Floyd en la calle. ¿No es así? Preguntó Schleicher, mientras golpeaba su mano en el atril repetidamente.

“Sí”, respondió Brodd.

En un momento dado, Brodd argumentó que Floyd seguía luchando en lugar de simplemente “descansar cómodamente” en el suelo.

“¿Dijiste ‘descansar cómodamente’?” preguntó un incrédulo Schleicher.

Brodd: “O acostado cómodamente”.

Schleicher: “¿Descansando cómodamente en la acera?”

Brodd: “Sí”.

El fiscal continuó diciendo que Floyd se estaba moviendo, pero era porque estaba luchando por respirar al empujar su hombro contra el pavimento.

Al ser interrogado por la defensa, Brodd también testificó que los transeúntes que le gritaban a la policía que se bajara de Floyd complicaron la situación para Chauvin y los demás al hacer que se preguntaran si la multitud también se estaba convirtiendo en una amenaza.

Brodd también pareció respaldar lo que los testigos de la acusación han dicho que es un error común: que si alguien puede hablar, puede respirar.

“Ciertamente no tengo títulos de medicina, pero siempre fui capacitado y creo que es una suposición razonable que si alguien dice, ‘Me estoy asfixiando, me estoy asfixiando’, bueno, no te estás asfixiando porque puedes respirar”. él dijo.

Chauvin, un hombre blanco de 45 años, está siendo juzgado por cargos de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de Floyd en mayo pasado después de su arresto por sospecha de pasar 20 dólares falsificados en un mercado del vecindario.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, ha argumentado que el veterano de la policía de Minneapolis de 19 años hizo lo que estaba capacitado para hacer y que Floyd murió debido a su uso de drogas ilegales y problemas de salud subyacentes, incluida la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas. Se descubrieron fentanilo y metanfetamina en su sistema.

La defensa comenzó a presentar su caso el martes luego de que la fiscalía descansara luego de 11 días de testimonio y una montaña de evidencia en video.

Nelson comenzó mencionando un arresto en 2019 en el que Floyd sufría de una presión arterial peligrosamente alta y confesó haber consumido mucho opioides. Y sugirió que el hombre negro de 46 años pudo haber sufrido en mayo pasado de “delirio excitado” , lo que un testigo describió como un estado de agitación potencialmente letal e incluso una fuerza sobrehumana que puede ser provocada por drogas, enfermedades cardíacas o problemas mentales. .

Nelson también obtuvo el testimonio de otro testigo de que Floyd entró en pánico y lloró una y otra vez: “¡Por favor, por favor, no me mates!” cuando los agentes se acercaron por primera vez a su camioneta a punta de pistola el día de su muerte.

Nicole Mackenzie, una oficial de entrenamiento de la policía de Minneapolis, fue llamada por Nelson para exponer sobre el delirio emocionado . Mientras Floyd estaba inmovilizado en el suelo, un oficial relativamente nuevo en la escena mencionó que Floyd podría estar sufriendo de tal condición.

Mackenzie testificó que los signos del delirio excitado pueden incluir habla incoherente, fuerza extraordinaria y sudoración, y que los agentes están entrenados para llamar a los paramédicos, porque una persona en ese estado puede sufrir un paro cardíaco rápidamente.

Un experto en medicina forense descartó previamente la sugerencia de delirio excitado de Nelson durante el caso de la fiscalía, diciendo que Floyd no cumplía con ninguno de los 10 criterios desarrollados por el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia.

Los primeros testigos de la defensa testificaron sobre un incidente del 6 de mayo de 2019 en el que Floyd fue sacado de un automóvil y arrestado por la policía de Minneapolis.

Una paramédica ahora retirada que respondió a esa llamada, Michelle Moseng, testificó que Floyd le dijo que había estado tomando varios opioides aproximadamente cada 20 minutos.

“Le pregunté por qué y dijo que era porque era adicto”, dijo Moseng, quien describió el comportamiento de Floyd como “elevado y agitado” antes de que el juez borrara ese comentario del expediente.

Moseng dijo que recomendó llevar a Floyd al hospital basándose en su presión arterial alta, que midió en 216 sobre 160.

En el interrogatorio, la fiscal Erin Eldridge consiguió que Moseng testificara que la producción respiratoria, el pulso, la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma y los ritmos cardíacos de Floyd eran normales. Eldridge dijo que Floyd fue llevado al hospital y dado de alta dos horas después.

Los testigos expertos de la fiscalía rechazaron la idea de que las drogas o los problemas de salud subyacentes causaron la muerte de Floyd, y un experto en cardiología dijo el lunes que Floyd parecía tener “un corazón excepcionalmente fuerte”.

Otro testigo de la defensa el martes fue Shawanda Hill, quien estaba en la camioneta con Floyd antes de su desafortunado encuentro con Chauvin.

Cuando vio a un oficial en la ventana con una pistola, Floyd “instantáneamente agarró el volante y dijo: ‘Por favor, por favor, no me mates. Por favor, por favor, no me dispares. No me dispares. Que hice Solo dime lo que hice ‘”, testificó Hill.

También testificó el oficial de policía de Minneapolis Park, Peter Chang, quien ayudó en la escena ese día. Dijo que vio una “multitud” que crecía al otro lado de la calle que “se estaba volviendo más ruidosa y agresiva, muchos gritos al otro lado de la calle”.

“¿Eso le causó alguna preocupación?” Preguntó Nelson.

“Preocupación por la seguridad de los oficiales, sí”, respondió Chang.

Nelson no ha dicho si Chauvin subirá al estrado. Testificar podría abrirlo a un contrainterrogatorio devastador, pero también podría darle al jurado la oportunidad de ver cualquier remordimiento o simpatía que pueda sentir.