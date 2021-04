Ex policía de Minnesota se enfrenta a una audiencia en el tiroteo de Daunte Wright

BROOKLYN CENTER, Minnesota (AP) – Una ex policía blanca se enfrentó el jueves a su primera comparecencia ante la corte en el tiroteo en una parada de tráfico contra el automovilista negro Daunte Wright que ha envuelto un pequeño suburbio de Minneapolis en cuatro días seguidos de amargo conflicto entre manifestantes y policía.

Kim Potter, quien renunció a su trabajo en la fuerza del Brooklyn Center dos días después de la muerte de Wright, fue acusada el miércoles de homicidio en segundo grado en lo que su jefe dijo que parecía ser un caso de confundir su Taser con su pistola .

Muchos manifestantes y miembros de la familia de Wright han rechazado eso, diciendo que no lo creen o que el incidente refleja prejuicios en la vigilancia, con Wright detenido por una matrícula de automóvil vencida y terminando muerto.

Potter, un veterano de 26 años, estaba entrenando a otro oficial en el momento de la parada. Fue arrestada el miércoles y liberada más tarde ese mismo día después de pagar una fianza de $ 100,000.

Esta foto de reserva publicada por el alguacil del condado de Hennepin, Minnesota, muestra a Kim Potter, un exoficial de policía del Brooklyn Center, Minnesota, que está acusado el miércoles 14 de abril de 2021 de homicidio en segundo grado por matar a Black de 20 años. automovilista Daunte Wright en un tiroteo que encendió días de disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policía. (Sheriff del condado de Hennepin vía AP)

La muerte de Wright se produjo cuando el área más amplia de Minneapolis aguarda nerviosamente el resultado del juicio de Derek Chauvin , el primero de los cuatro oficiales acusados de la muerte de George Floyd.

“Ciertas ocupaciones conllevan una inmensa responsabilidad y ninguna más que la de un oficial de policía jurado”, dijo Imran Ali, asistente del jefe de la división criminal del condado de Washington, en un comunicado anunciando el cargo contra Potter. “La acción (de Potter) causó el asesinato ilegal del Sr. Wright y ella debe rendir cuentas”.

La intención no es un componente necesario del homicidio en segundo grado en Minnesota. El cargo, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, se puede aplicar en circunstancias en las que se sospecha que una persona ha causado la muerte por “negligencia culposa” que crea un riesgo irrazonable y conscientemente se arriesga a causar la muerte.

Se esperaba que la primera comparecencia de Potter en la corte fuera a través de Zoom a la 1:30 pm Su abogado no respondió a los mensajes de The Associated Press el miércoles.

Potter, de 48 años, y el jefe de policía Tim Gannon renunciaron el martes, un día después de que el Concejo Municipal votara para despedir al administrador de la ciudad, que controla la fuerza policial. La administradora interina de la ciudad, Reggie Edwards, dijo el miércoles que debido a que Potter renunció, ella tiene derecho a “toda la acumulación y los beneficios adeudados”. El alcalde Mike Elliott ha dicho que la ciudad se había estado moviendo hacia el despido de Potter cuando presentó su renuncia.

La policía dice que Wright fue detenido por etiquetas vencidas el domingo, pero buscaron arrestarlo después de descubrir que tenía una orden pendiente. La orden fue por no comparecer ante el tribunal por cargos de huir de los oficiales y poseer un arma sin permiso durante un encuentro con la policía de Minneapolis en junio.

El video de la cámara corporal que Gannon publicó el lunes muestra a Potter acercándose a Wright mientras está parado afuera de su automóvil mientras otro oficial lo arresta.

Mientras Wright lucha con la policía, Potter grita: “¡Te voy a Tase! ¡Te Tase! Taser! Taser! Taser! ” antes de disparar un solo tiro de una pistola en su mano derecha.

La denuncia penal señaló que Potter enfundó su pistola en el lado derecho y su Taser en el izquierdo. Para quitar el Taser, que es amarillo y tiene un agarre negro, Potter tendría que usar su mano izquierda, según la denuncia.

El abogado de la familia Wright, Ben Crump, dijo que la familia aprecia el caso criminal, pero nuevamente negó que el tiroteo fue accidental, argumentando que un oficial experimentado conoce la diferencia entre una pistola Taser y una pistola.

“Kim Potter ejecutó a Daunte por lo que equivale a no más que una infracción de tráfico menor y una orden de delito menor”, dijo.

Los expertos dicen que los casos de agentes que disparan por error su arma en lugar de una Taser son raros , generalmente menos de una vez al año en todo el país.

El oficial de tránsito Johannes Mehserle fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a dos años de prisión después de responder a una pelea en una estación de tren en Oakland, California, donde mató a Oscar Grant, de 22 años, en 2009. Mehserle testificó en el juicio que se quitó la ropa por error. Pistola calibre .40 en lugar de su pistola paralizante.

En Oklahoma, un ayudante del alguacil voluntario blanco del condado de Tulsa, Robert Bates, fue declarado culpable de homicidio en segundo grado después de disparar accidentalmente su pistola cuando tenía la intención de desplegar su pistola paralizante sobre Eric Harris, un hombre negro que estaba siendo retenido por otros oficiales. en 2015.

Potter era instructor en la policía del Brooklyn Center, según la Asociación de Oficiales de Policía y Paz de Minnesota.

Brooklyn Center tuvo un toque de queda a las 10 pm el miércoles, la cuarta noche consecutiva en que la ciudad ha tomado esa medida. Elliott, el alcalde, instó a la gente a protestar sin violencia, diciendo que “sus voces han sido escuchadas”.

Pero por cuarta noche consecutiva, los manifestantes se enfrentaron con la policía apostada detrás de una cerca de tela metálica que protegía la estación de policía de la ciudad. Varios cientos de manifestantes llenaron la calle frente a la estación a pesar de una mezcla de nieve y lluvia, gritando “¡Di su nombre! ¡Daunte Wright! “

Una hora antes del toque de queda, la policía declaró la protesta y la asamblea ilegal y ordenó a la gente que se dispersara, citando objetos arrojados a los oficiales e intentos de desmantelar la cerca, la misma razón dada para una orden similar el martes.

Poco antes de la orden de dispersión, algunos manifestantes arrojaron objetos a la policía, que respondió con botes de gas ocasionales. Se podía ver a algunos oficiales rociando un químico sobre los manifestantes que se acercaban a la cerca que rodeaba la estación fuertemente vigilada, y los oficiales disparaban proyectiles esporádicos. Los manifestantes cerca de la valla formaron un muro con paraguas.

Fuera de la casa de Potter en Champlin, al norte del Brooklyn Center, se habían colocado barricadas de hormigón y vallas metálicas altas y había coches de policía en el camino de entrada. Después de la muerte de Floyd el año pasado, los manifestantes se manifestaron varias veces en la casa de Derek Chauvin, el ex oficial de Minneapolis que ahora está siendo juzgado por la muerte de Floyd.

Brooklyn Center, un suburbio al norte de Minneapolis, ha visto cambiar drásticamente su demografía racial en los últimos años. En 2000, más del 70% de la ciudad era blanca. Hoy en día, la mayoría de los residentes son negros, asiáticos o hispanos.

Sin embargo, Elliott ha reconocido que la fuerza policial tiene “muy pocas personas de color”.

___

Bauer contribuyó desde Madison, Wisconsin. Los escritores de Associated Press Doug Glass y Mohamed Ibrahim en Minneapolis; Tim Sullivan en Brooklyn Center; Suman Naishadham en Phoenix y Stephen Groves en Sioux Falls, Dakota del Sur, contribuyeron a este informe.

___

Encuentre la cobertura completa de AP sobre la muerte de Daunte Wright en: https://apnews.com/hub/death-of-daunte-wright