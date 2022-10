CONDADO DE ESSEX, Mass. ( WHNT ) — Fueron las pruebas de ADN las que vincularon a un hombre de Alabama con el asesinato de una niña de Massachusetts de 11 años en 1988, según el fiscal adjunto del condado de Essex.

Marvin C. “Skip” McClendon, Jr., de 74 años, fue arrestado el 26 de abril de 2022 en su casa de Bremen, Alabama, con una orden de fugitivo de la justicia. Se declaró inocente de asesinato en primer grado por el asesinato de Melissa “Missy” Tremblay hace más de 30 años.

En una audiencia judicial en septiembre, la ADA Jessica Strasnick especificó dónde se encontró la evidencia de ADN que condujo al arresto de McClendon.

“Específicamente, el ADN del acusado fue encontrado debajo de las uñas de la víctima de 11 años. El acusado no ofrece una explicación inocente para este descubrimiento”, escribió Strasnick en documentos judiciales.

En el momento de la muerte de Missy, McClendon, entonces de 41 años, entraba y salía del trabajo como oficial penitenciario del Departamento Correccional de Massachusetts.

El cuerpo de Missy fue encontrado tirado en las vías del tren del antiguo Boston & Maine Railway Yard. La habían apuñalado varias veces. Según el fiscal de distrito Johnathan Blodgett, un vagón de tren le había amputado la pierna izquierda después de su muerte.

Había desaparecido de las calles de Lawrence, Massachusetts, una tarde de finales de septiembre de 1988 mientras jugaba en el barrio del LaSalle Social Club. Su madre la denunció como desaparecida alrededor de las 9 p.m. después de que ella y su novio la buscaran frenéticamente.

Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, a solo una cuadra del club social, dijeron las autoridades.

Una camioneta que se había visto en el área era similar a una camioneta que conducía el sospechoso en ese momento, dijeron los fiscales. No se reveló ningún motivo para el asesinato.

En ese momento, las autoridades descubrieron que McClendon había vivido en Chelmsford durante el tiempo del asesinato de Missy y tenía múltiples vínculos con el área de Lawrence, incluida una iglesia a la que asistía.

El caso nunca se cerró por completo, y la familia de Missy nunca perdió la esperanza de que algún día atraparan a su asesino.

McClendon fue acusado por el asesinato el 15 de junio por un gran jurado del condado de Essex. El 13 de mayo, se declaró inocente en una audiencia de lectura de cargos.

El abogado defensor de McClendon, Henry Fasoldt, presentó una moción para desestimar el caso en su contra. Esa moción se argumentará en una audiencia fijada para el 27 de diciembre.

El hombre de 74 años permanece bajo la custodia de la Casa Correccional de Middleton en Massachusetts sin derecho a fianza. Según los informes, se le mantiene bajo “custodia protectora” y no se le permite salir de su celda a menos que esté escoltado por guardias.

Fasoldt escribió en un documento judicial que, como oficial penitenciario jubilado acusado de asesinar a un niño, ” [McClendon] corre un riesgo elevado de violencia por parte de otros reclusos durante su encarcelamiento”, y agregó que “en la práctica, esto significa que [he] no no salir de su celda hasta aproximadamente las 11 de la noche cada noche. En ese momento, se le permite ducharse seguido de un breve período de recreación”.

Si es declarado culpable, el cargo de asesinato en primer grado conlleva una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.