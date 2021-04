ET Highway ha dado la bienvenida a Earthlings durante 25 años

( MYSTERY WIRE ) – Durante 25 años, los terrícolas han estado conduciendo por la Carretera Extraterrestre, una de las carreteras más conocidas de Estados Unidos. Fue hace un cuarto de siglo esta semana cuando se inauguró oficialmente la única Autopista ET del mundo.

Señal de la autopista extraterrestre (autopista 375) cerca del Área 51 cerca de Rachel, Nevada (Foto de Barry King / WireImage)

Los funcionarios del estado de Nevada querían generar turismo y nuevos rumores sobre la base secreta del Área 51 cercana, pero a su vez también ayudaron a promover una de las películas de invasión extraterrestre más grandes de todos los tiempos.

El letrero que marca el inicio de la ET Highway se ha convertido en sí mismo en una atracción turística a lo largo de los años. El letrero principal se encuentra un poco más de 100 millas al norte de Las Vegas, justo al lado de la autopista 93 entre Alamo y Rachel.

Es una parada fotográfica obligatoria para los visitantes y se cubre con pegatinas cada pocas semanas. El condado tuvo que levantar el letrero fuera del alcance de la mayoría en septiembre de 2019 antes del evento Storm Area 51.

La ET Highway atraviesa la belleza desolada del Valle de Tikaboo, pasa el famoso buzón negro , pasa el largo camino de tierra que es la entrada principal al Área 51 y pasa por la comunidad rústica de Rachel, población 63 o 67, dependiendo de a quién le preguntes. , la capital extranjera no oficial del mundo.

Un visitante ingresa al centro de información y posada Little A’Le’Inn en Rachel, Nevada, el 13 de septiembre de 2019. – En junio se creó un evento de broma en Facebook llamado “Área de tormenta 51, no pueden detenernos a todos”. 2019. Al 13 de septiembre, más de 2 millones de personas se habían inscrito para el evento y 1,5 millones más se habían marcado como “interesados”. Múltiples eventos relacionados con extraterrestres ahora se llevarán a cabo durante el fin de semana del 20 de septiembre de 2019 a lo largo de la Ruta estatal 375, también conocida como la “Carretera extraterrestre”. (BRIDGET BENNETT / AFP a través de Getty Images)

Sin embargo, el 18 de abril de 1996, la población de Rachel creció a medida que una horda de funcionarios públicos, estrellas de Hollywood y medios de comunicación descendieron para la inauguración oficial de la ET Highway.

La carretera fue dedicada por el gobernador de Nevada Bob Miller y marcó el lanzamiento de la exitosa película “Independence Day”.

En la película, el Área 51 se convierte en la zona cero como la última esperanza de la humanidad en una batalla contra una invasión alienígena.

A pesar de una representación positiva, el Pentágono se negó a apoyar la película de ninguna manera. “En última instancia, sintieron que no podían respaldar completamente una película que hiciera referencia al Área 51”, dijo el productor de la película, Dean Devlin, durante la dedicación. “Ellos (los militares estadounidenses) nos habían pedido que elimináramos esas referencias. Y por supuesto que no pudimos. Y así, lamentablemente, perdimos ese apoyo militar “.

En los 25 años transcurridos desde que nació la ET Highway, continúa atrayendo a turistas de todo el mundo.

Connie West gestiona el Little A’Le’Inn en Rachel. Es la tienda de regalos de bar y parrilla que reserva estacionamiento VIP para ovnis y es el hogar de una cápsula del tiempo sellada hace 25 años el mismo día que la ET Highway recibió su nombre.

HIKO, NEVADA – 20 DE SEPTIEMBRE: La gente se reúne antes del inicio de un evento derivado del ‘Storm Area 51’ llamado ‘Area 51 Basecamp’ en el Alien Research Center el 20 de septiembre de 2019 en Hiko, Nevada. El evento es un derivado del evento original de Facebook ‘Storm Area 51’ que animaba en broma a los participantes a apresurarse en la famosa y secreta base militar del Área 51 para ‘verlos extraterrestres’. Dos pequeñas ciudades del desierto no muy lejos de la alguna vez secreta Área 51 albergarán eventos relacionados este fin de semana. El ejército advirtió a los asistentes que no se acerquen a la instalación militar del Área 51 protegida. (Foto de Mario Tama / Getty Images)

West le dijo a Mystery Wire que el período de 25 años desde que se nombró a la ET Highway “ha sido un viaje loco, único y emocionante”.

El COVID-19 y las restricciones que lo acompañan han ralentizado un poco su negocio, pero dijo que el Little A’Le’Inn está viendo a muchos más viajeros estadounidenses que visitan ahora, especialmente los que viajan en autocaravanas y los jóvenes que viajan y trabajan en autocaravanas convertidas furgonetas.

Un destino no tan de otro mundo que ahora está en Rachel es una estación de servicio. Antes de esto, había unas 40 millas en coche hasta las bombas más cercanas. West dijo que cree que esto solo ayudará al turismo en la ET Highway, especialmente a los motociclistas que no pueden llevar combustible adicional.

También es popular a lo largo de la ET Highway o el Alien Research Center cerca del letrero de la autopista. Esta también fue la base de operaciones para un gran evento durante el Área de Tormenta 51.

Lo que sigue para las personas que viven y trabajan a lo largo de la ET Highway depende de la reapertura del estado al turismo una vez que ceda la pandemia de Covid.

West dijo que espera estar planeando eventos como picnics de barbacoa y fiestas nocturnas para observar el cielo para que las personas disfruten de la belleza de un verdadero cielo oscuro y, tal vez, vean algo fuera de este mundo en la ET Highway.