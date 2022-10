LEXINGTON, Kent. (WFLA) – Un hombre de Kentucky descubrió que era millonario después de revisar una pila de boletos de lotería que no había visto en algunos meses.

La Lotería de Kentucky dijo que el hombre, que no fue identificado, había jugado los mismos números durante años, que era una combinación de los cumpleaños de sus familiares.

Sin embargo, él no era del tipo que los revisaba cada vez que se sorteaban los números, lo que lo llevó a recolectar alrededor de 40 boletos desde junio.

“Había revisado unos 40 boletos y llegué a los últimos cinco para ver si tenía algún ganador”, dijo el hombre. “Estaba mirando los números en mi teléfono cuando de repente vi los números que siempre había estado jugando. Seguí mirando el boleto y mirando la fecha, asegurándome de que fuera correcto”.

Resulta que un boleto que compró el 31 de agosto tenía los números ganadores.

“Me recosté en mi sofá y luego comencé a gritarle a mi familia que viniera a verlo”, dijo. “Tomaron el boleto, buscaron en Google para ver cuánto ganas por acertar los cinco números ganadores de la bola blanca y no el Powerball, y me dijeron que acabábamos de ganar un millón de dólares. Me preguntaba: ¿estoy soñando?”.

El martes por la tarde, el hombre fue a la sede de la lotería y obtuvo su premio de $710,000, después de impuestos.

El ganador dijo que considerará usar el dinero para comprarle una casa nueva a su familia.