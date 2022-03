ELGIN, Texas ( KXAN ) – “Estaba en estado de shock; estaba llorando”, dijo Rubén Briones, quien dijo que ayudó al conductor de la camioneta roja que se vio volcarse en la autopista 290 en Elgin, Texas, durante un tornado en un amplio -video circulado .

“Me dijo que daba miedo”, dijo Briones, quien agregó que el conductor es de Manor pero que por el momento está dejando el camión en Elgin, cerca de donde tocó tierra el tornado el lunes.

El video del camión atravesando el tornado se ha vuelto viral.

A continuación se muestran imágenes de cómo se ve el camión ahora. Las ventanas están voladas. Los paneles laterales están abollados y raspados. Los espejos retrovisores se han ido.

Camioneta roja después de volcarse en el tornado de Elgin el 21 de marzo de 2022 (KXAN Photo/Brianna Hollis)

Camioneta roja después de volcarse en el tornado de Elgin el 21 de marzo de 2022 (KXAN Photo/Brianna Hollis)

Cientos de miles han visto en todo el mundo han visto el video.

Eso incluye a Keith Leschber, residente de Elgin. También pasa a conducir una camioneta roja. Estaba estacionado de manera segura en su casa cuando golpeó el tornado, pero cuando sus amigos vieron el video, se preocuparon.

“Él me ve y corre hacia mí, y yo estoy como, ‘¿qué pasa, hombre?’ Él dijo: ‘Solo quiero ver si estás bien. Vi ese camión rojo y no sabía si eras tú'”, dijo.

El conductor de la camioneta roja en el video viral solo tiene heridas leves.

“Tenía un rasguño o algunos cortes en el brazo izquierdo”, dijo el comandante Aaron Crim del Departamento de Policía de Elgin.

El comandante Crim dijo que habló con el conductor al costado de la carretera poco después del paso del tornado.

“Le pregunté si estaba bien, sacudió la cabeza y realmente no me respondió”, dijo. En ese momento, Crim aún no había visto el video.

“Ahora entiendo por qué tenía una mirada ciega. Estoy seguro de que estaba muerto de miedo”, dijo. Crim dijo que una mujer que se identificó como una EMT fuera de servicio había vendado el brazo del conductor.

KXAN de Nexstar todavía está trabajando para localizar al conductor. La policía dijo que creen que está en la adolescencia o en los 20 años.