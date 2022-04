HAMPTON, SC (AP) — Las autoridades de Carolina del Sur dicen que están investigando un tiroteo en un club en el condado de Hampton la madrugada del domingo que dejó al menos nueve personas heridas. Fue el tercer tiroteo masivo en los EE.UU. durante el fin de semana festivo de Pascua.

Los tres tiroteos en Carolina del Sur y Pittsburgh dejaron dos menores muertos y al menos 31 personas heridas.

La División de Cumplimiento de la Ley del Estado de Carolina del Sur, que está investigando, dijo en un correo electrónico que no se reportaron muertes en el tiroteo temprano en Cara’s Lounge en el condado de Hampton. No hubo información disponible de inmediato sobre la gravedad de las lesiones. El condado de Hampton está aproximadamente a 80 millas (unos 129 kilómetros) al oeste de Charleston. Una llamada telefónica a la discoteca no fue respondida.

En Pittsburgh, en tanto, dos menores murieron y al menos ocho personas resultaron heridas durante un tiroteo en una fiesta en una casa. El tiroteo, que siguió a un altercado, ocurrió alrededor de las 12:30 a.m. durante una fiesta en una propiedad de alquiler a corto plazo donde se habían reunido cientos de personas, la “gran mayoría” de ellos menores de edad, dijo a los periodistas el jefe Scott Schubert del departamento de policía de Pittsburgh. .

Los tiroteos del domingo se produjeron justo un día después de que estallaran disparos en un concurrido centro comercial en la capital del estado de Carolina del Sur, Columbia, a unas 90 millas al norte de donde tuvo lugar el tiroteo en el club nocturno del domingo. Nueve personas recibieron disparos y cinco personas resultaron heridas mientras intentaban huir de la escena en Columbiana Center, dijo el sábado el jefe de policía de Columbia, WH “Skip” Holbrook. Las víctimas tenían entre 15 y 73 años.

El Departamento de Policía de Columbia anunció el arresto de Jewayne M. Price, de 22 años, quien fue una de las tres personas detenidas inicialmente por la policía como persona de interés en el tiroteo en el centro comercial. Price tenía programada una audiencia de fianza el domingo a las 2 p.m. por cargos de portación ilegal de una pistola. No se sabe de inmediato si Price tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

La policía dijo que la víctima de 73 años continúa recibiendo tratamiento médico, pero las otras víctimas han sido dadas de alta de los hospitales locales o lo serán en breve.

“No creemos que esto haya sido al azar”, dijo Holbrook. “Creemos que se conocían y algo condujo a los disparos”.

Los tres tiroteos masivos del fin de semana de Pascua se suman a otros tiroteos en los últimos días. La semana pasada, un hombre armado abrió fuego en un vagón del metro de Nueva York e hirió a 10 personas. Un sospechoso fue arrestado al día siguiente. A principios de este mes, la policía dijo que seis personas murieron y otras 12 resultaron heridas en Sacramento, California, durante un tiroteo entre bandas rivales mientras los bares cerraban en una zona concurrida cerca del centro comercial Downtown Commons y el Capitolio estatal.

Hace una semana, un tiroteo dentro de un club nocturno lleno de gente en Cedar Rapids, Iowa, dejó un hombre y una mujer muertos y 10 personas heridas la madrugada del domingo, dijeron las autoridades. Y el mes pasado, 10 personas recibieron disparos en una fiesta de vacaciones de primavera en Dallas y varias más resultaron heridas cuando intentaban escapar de los disparos, dijo la policía.