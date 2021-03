Estado de cheque de estímulo: ¿Cómo puedes verificar tu pago?

(NEXSTAR) – La herramienta “Get My Payment” en el sitio web del IRS está activa y mostrará a los destinatarios elegibles el estado de su tercer pago de estímulo.

Si usa el sitio web del IRS, debería ver la fecha de depósito programada para su cheque. Ejemplo: “Programamos el depósito de su pago el 17 de marzo de 2021 en la cuenta bancaria a continuación”.

The Get My Payment application will say “Payment Status Not Available” for the following reasons:

Su pago aún no ha sido procesado.

El IRS no tiene suficiente información para emitir un pago.

No es elegible para un pago.

El IRS emitirá los pagos del cheque de estímulo hasta el 2021. Debe volver a consultar Get My Payment para obtener actualizaciones.

Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes, haga clic aquí.

¿Cuándo debo recibir mi pago?

Funcionarios del Departamento del Tesoro y del Servicio de Impuestos Internos dijeron el viernes que el procesamiento de la nueva ronda de pagos de estímulo ya ha comenzado. Se esperaba que los primeros pagos aparecieran en cuentas bancarias durante el fin de semana.

El presidente Joe Biden firmó el jueves el nuevo paquete de rescate de 1,9 billones de dólares, un día después de que ganó la aprobación final en la Cámara. La medida prevé pagos a personas calificadas de hasta $ 1,400, con pagos a una familia calificada de cuatro de $ 5,600.

“Los pagos se entregarán automáticamente a los contribuyentes incluso cuando el IRS continúe entregando reembolsos de impuestos regulares”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en un comunicado.

Se estima que el 85% de los estadounidenses serán elegibles para los pagos, y el objetivo es desembolsar millones de los pagos en las próximas semanas.

Los contribuyentes que hayan proporcionado información bancaria al IRS recibirán los pagos de depósito directo, mientras que otros recibirán cheques en papel o tarjetas de débito por correo.

Los funcionarios dijeron que con el interés de acelerar los pagos de ayuda, el IRS utilizará la última declaración de impuestos disponible, ya sea la declaración de 2019 presentada el año pasado o la declaración de 2020 que vence el 15 de abril para determinar la cantidad que alguien podría recibir.

Esta misma herramienta se usó anteriormente durante las otras implementaciones de verificación de estímulo y, según se informa, encontró algunos problemas, incluido el abrumarse por la cantidad de usuarios.

Associated Press contribuyó a esta historia.