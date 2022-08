MYRTLE BEACH, SC (WBTW) – Un TikTok que muestra las condiciones de moho dentro de un centro turístico de Carolina del Sur ahora tiene más de 6 millones de visitas y casi 35,000 comentarios.

El cartel, Kelly Bruce, es de Durham, Carolina del Norte. Ahorró para llevar a sus amigas de toda la vida a un viaje de chicas al Sea Mist Resort en Myrtle Beach.

“Este fue mi regalo para mis amigos, como si fuera horrible”, dijo Bruce. “Las condiciones allí eran simplemente horribles. Estábamos traumatizadas porque nunca habíamos visto algo así en nuestras vidas”.

Cuando Bruce y sus amigas llegaron por primera vez al hotel, ella dijo que las colocaron en la habitación equivocada. Después de alertar al personal del hotel, dijo que fueron colocadas en lo que la gerencia del hotel llamó “una mejora”.

“Era moho desde el techo hasta el piso desde la cama, la alfombra, las sillas”, dijo Bruce. “Estaba en todas partes. Simplemente estábamos incrédulas”.

Fue entonces cuando sacó su teléfono y comenzó a grabar un video de lo que vio. Ella dijo que fue directamente al gerente para mostrarle el video, pero el gerente no estaba interesado.

“ [El gerente] me dijo que no quería ver el video”, dijo Bruce. “Ella dijo: ‘Te creo. No quiero verlo’”.

Fue entonces cuando Bruce decidió publicar el video en TikTok. Bruce dijo que quería que el público supiera cómo era el hotel antes de que pagaran más de $300 por noche como ella.

“No esperaba que el video] explotara”, dijo Bruce. “Yo estaba como, ‘Esto es increíble. Nadie me va a creer si no tengo algo para documentar esto… No me importa lo que pagó. Si pagó $1 o $10, nadie debería quedarse en ese tipo de estándares”.

La oficina corporativa del hotel no tardó mucho en encontrar la publicación. Bruce dijo que el hotel le pidió que quitara el video y le ofreció un reembolso, una estadía de tres días en el penthouse del resort, desayuno gratis y entradas para el acuario.

Bruce inicialmente les dijo a los miembros del personal del hotel que consideraría la oferta. Cuando volvió a la gerencia del hotel al día siguiente, dijo que primero quería hablar con la empresa. Fue entonces cuando el personal le dijo que la oferta de un reembolso y regalos ya no estaba sobre la mesa.

“ [El gerente] me dijo que no recibiría un reembolso y [ninguna de] las cosas que iban a proporcionar en esa oferta si quitaba el TikTok”, dijo Bruce. “Estaba siendo rescindida y no lo recibiría”.

Después de que TikTok ganó popularidad, Sea Mist Resort publicó una declaración en su página de Facebook:

“Somos conscientes del video viral de TikTok que muestra una habitación con moho. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para brindar más detalles. Esta unidad es administrada por Sea Mist pero no es propiedad de Sea Mist. La unidad estaba en bloque de mantenimiento para ser tratada por moho, que es un problema regular en TODOS los resorts en un clima húmedo. La unidad se liberó por error y la invitada fue trasladada a una unidad recientemente renovada que luego ocupó durante sus dos noches. Además de la mejora, a la invitada se le ofreció una compensación que ella rechazó. Si bien tenemos habitaciones alrededor de la propiedad que están bloqueadas debido a varios problemas de mantenimiento, este fue un incidente aislado y tenemos cientos de habitaciones recientemente renovadas para todas sus necesidades de vacaciones”.

Desde entonces, Sea Mist eliminó la publicación.

Bruce dijo que todo lo que quería de su TikTok era concienciar a la gente. “La gente debe darse cuenta de que esta empresa no se preocupa por la salud de las personas a las que brinda servicios”.

WBTW de Nexstar se comunicó con Sea Mist Resort para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.