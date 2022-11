(KTLA) – Dos modelos influencers de las redes sociales dicen que se les negó la entrada a un popular club nocturno de Los Ángeles debido a su tamaño.

Ella Halikas dijo que un portero les dijo a ella y a su compañera modelo “con curvas” Alexa Jay que no podían seguir a sus amigos a The Highlight Room en Hollywood.

“(Alexa) le preguntó: ‘Oye, ¿qué está pasando? De hecho, estoy con esa fiesta a la que acabas de dejar entrar’, y él dijo: ‘Lo sé’, la miró de arriba abajo y dijo: ‘Esta noche, no'”, relató Halikas.

Las mujeres compartieron su historia en las redes sociales y dijeron que ha resonado entre mujeres de todo el país que han experimentado una discriminación similar.

“Estamos cansados de jugar a lo seguro. Estamos cansados de dejar que esto suceda y no hablar al respecto”, dijo Halikas en una publicación de Instagram.

“Fue tan deshumanizante”, dijo Jay. “Era como si nos estuvieran mirando. Si experimentó algún tipo de discriminación como esta, sabe exactamente lo horrible y repugnante que se siente, y ya no dejaremos que esto fluya”.

Las mujeres creen que este problema va más allá de un club nocturno. Halikas dijo que ha recibido miles de mensajes de otras mujeres de talla grande que comparten historias similares de cómo las rechazaron en bares y clubes nocturnos.

“Una de mis amigas de talla grande fue a un club en la ciudad de Nueva York y dijo: ‘Todas los demás puedieron entrar'”, dijo Halikas. “Dejaron entrar a todas sus amigas delgadas, se acercaron a ella y le dijeron: ‘No puedes entrar’. Ella preguntó: ‘¿Por qué?’ y él dice: ‘Si quieres entrar, paga $4,000′”.

Halikas dijo que su carrera como modelo la había puesto en las pasarelas y en las páginas de la revista Sports Illustrated, pero eso no impidió que la rechazaran.

“Parecía que estábamos solas”, dijo Halikas. “Parecía que nos habían arrancado de una multitud, y sentí que teníamos que compartir esto porque no se trata de que no entremos en la sala de momentos destacados. No nos importa. Es el panorama general de cuántas niñas enfrentan esto todos los días. Fue discriminación, 100 por ciento”.

The Tao Group, operadores de The Highlight Room, respondió al incidente diciendo:

“Estamos al tanto de la experiencia de Ella y Alexa. El portero de esta noche en particular trabajaba para una empresa de promoción externa y hemos retirado a esta persona de la puerta con efecto inmediato. Hicimos varios intentos de resolver el problema directamente con Ella y Alexa e incluso programamos una reunión en cuestión de días para abordar su experiencia que, lamentablemente, cancelaron. Nuestra empresa no tolera la discriminación de ningún tipo. Siempre apreciamos los comentarios sobre nuestras operaciones y continuamos trabajando para mejorar la experiencia de nuestros huéspedes”.

Las mujeres dicen que están dispuestas a reunirse con el Grupo Tao, pero dicen que no creen que solo despedir a un portero sea suficiente. Esperan trabajar en un cambio sistémico en la industria mientras inspiran y empoderan a otras mujeres de talla grande.