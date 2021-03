Esquiador sobrevive a una avalancha en el campo saltando desde un acantilado de 100 pies

LAKE TAHOE, California ( KTXL ) – Un esquiador de California tiene una historia desgarradora que contar después de sobrevivir a una avalancha.

Kyle Johnston estuvo en una excursión regular por el campo el mes pasado en la región de Tahoe, donde las avalanchas son comunes.

“Hemos estado en estas montañas y en estas zonas decenas de veces”, dijo Johnston, refiriéndose a las montañas cerca de Blue Lakes, justo al sur de Lake Tahoe.

Pero el viernes que inició el fin de semana del Día del Presidente fue diferente.

“Comenzamos con un terreno familiar y probamos la nieve, y nos sentimos bien”, recordó Johnson.

Pero eso cambió rápidamente para el esquiador de 34 años.

“Debido a la forma en que estalló la avalancha, se rompió encima de mí y no debajo de mí. Simplemente tuve mucha suerte, en pocas palabras. A donde me estaba llevando, si había ido con él, me estaba llevando a donde sentí un resultado realmente malo “, dijo Johnson.

En cambio, Johnson saltó de un acantilado de 100 pies.

“Una vez que aterricé, me noqueé y quedé inconsciente. Luego me enterraron por toda la nieve que había detrás “, explicó Johnson.

Estuvo enterrado durante cinco minutos, y podría haber sido más si no fuera por la ayuda de su primo.

“Él, afortunadamente, pudo encontrar mi mano que sobresalía, pero no estaba completamente enterrado”, dijo.

Johnson sufrió un pulmón perforado, una conmoción cerebral, cinco vértebras rotas, varias costillas rotas y una hemorragia cerebral leve. Fue trasladado en helicóptero al hospital, donde pasó 12 días.

“Tuve mucha suerte. No sé cómo decirlo ”, dijo Johnson.

Johnson, un esquiador experimentado, dijo que está agradecido de haber vivido y advierte a la gente sobre el esquí de travesía.

“Tener las habilidades, saber dónde se encuentra, saber cómo estar preparado y planificar para lo peor. En pocas palabras, la preparación de mi primo y su conocimiento y experiencia en las montañas me salvaron la vida ”, dijo Johnson. “Las montañas, a veces no perdonan, pero tuve la suerte de que me perdonaran mucho”.

Johnson dijo que tomará algún tiempo, pero planea volver al esquí de travesía una vez que se recupere por completo.