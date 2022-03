LEBANON, Ind. — Un hombre de Indiana ha sido acusado de asesinato en relación con la muerte de su esposa.

Según la Oficina del Fiscal del Condado de Boone, Andrew Nathan Wilhoite fue acusado de un cargo de asesinato por la muerte de su esposa Elizabeth “Nikki” Wilhoite.

Folleto de la Oficina del Sheriff del condado de Boone/Familia a través de WXIN

Los cargos se derivan de una disputa doméstica que se volvió mortal el 24 de marzo.

Las autoridades dicen que Elizabeth “Nikki” Wilhoite fue asesinada por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un arroyo cerca de la casa de la pareja.

Según una declaración jurada de causa probable, la policía del condado de Boone fue llamada el 25 de marzo después de que Nikki Wilhoite no se presentó a trabajar. La persona que contactó a la policía alertó a los investigadores que Nikki y Andrew “tenían problemas” y Nikki solicitó el divorcio el 17 de marzo.

Los investigadores descubrieron que el vehículo y el teléfono de Nikki todavía estaban en la residencia de Wilhoite. Hablaron con niños en el hogar que les dijeron que Nikki a veces va a la casa de su hermana cuando está molesta y que se estaban comunicando con otros miembros de la familia para saber dónde podría estar.

Lo que Andrew Wilhoite le dijo a los investigadores del condado de Boone

Cuando la policía habló por primera vez con Andrew Wilhoite, dijo que Nikki había estado borracha y que habían tenido “una pelea bastante buena” la noche anterior, mostrándoles marcas de rasguños en el cuello como evidencia aparente.

Dijo que ella había dormido en el sofá y que a la mañana siguiente del altercado, él se fue a acarrear maíz. Cuando el empleador de Nikki llamó para decir que ella no estaba allí, Andrew dice que llamó a su padre para revisar la propiedad.

Andrew también dijo que su contador le dijo esa mañana (25 de marzo) que se retiraron $ 3,000 de su cuenta bancaria, según documentos judiciales. La policía dice que el dinero fue retirado el 18 de marzo.

La policía también habló con el padre de Nikki, quien les dijo que recibió tres llamadas del número de Nikki la noche del 24 de marzo, pero que la persona que llamaba ya había colgado cada vez que intentaba responder.

Cuando la policía registró la casa, encontraron sangre en las sábanas y el colchón del dormitorio principal y cerca de la puerta y el lavabo del baño principal.

Los documentos judiciales muestran que Andrew le dijo a la policía que estaba acostado en la cama cuando Nikki “lo persiguió” y lo arañó.

Cuando los investigadores creyeron que el caso de la persona desaparecida podría ser un posible homicidio, se comunicaron con la Policía Estatal de Indiana para hacerse cargo debido a un posible “conflicto de intereses”. La madre de Andrew Wilhoite, Marcia Wilhoite, es miembro general del consejo del condado de Boone.

ISP se hace cargo de la investigación

Durante la entrevista de Andrew Wilhoite con la policía estatal de Indiana, les dijo que Nikki descubrió que estaba teniendo una aventura, pero que habían programado una sesión de asesoramiento. Él creía que se reconciliarían, según la declaración jurada. Pero cuando Nikki le presentó un aviso legal de separación, se negó a firmarlo sin que su abogado lo revisara.

Le dijo a la policía que Nikki había estado bebiendo mucho la noche anterior a su desaparición, y discutieron durante varias horas antes de retirarse por la noche. Según Andrew, Nikki parecía estar todavía en el sofá cuando se fue a trabajar en la propiedad.

Cuando se le preguntó acerca de la sangre en el colchón, Andrew dijo a los investigadores que provenía de una hemorragia nasal que tuvo esa noche.

En ese momento, Andrew pidió un abogado y luego, con su abogado presente, dijo que deseaba hacer una declaración y mostrar dónde estaba el cuerpo de Nikki.

Lo que Andrew Wilhoite dice que sucedió la noche de la muerte de Nikki

Alrededor de las 10 p. m. del 24 de marzo, Andrew dijo que él y Nikki estaban discutiendo sobre su aventura cuando ella comenzó a golpearlo en su habitación. Le dijo a la policía que luego la arrojó por la puerta principal de su casa. Andrew afirma que ella lo acusó, por lo que agarró una maceta de cemento del tamaño de un galón del porche delantero y golpeó a Nikki en la cara con ella.

Ella cayó al suelo y Andrew le dijo a la policía que “no sabía qué hacer”. Decidió poner a Nikki en su camioneta y la arrojó a un arroyo cercano. También recogió pedazos de la maceta y los arrojó por la ventana del camión.

Cuando se le preguntó si Nikki todavía respiraba, Andrew le dijo a la policía que no sabía porque no lo comprobó. Dijo que no la recordaba haciendo ningún sonido o moviéndose.

Los resultados preliminares de la autopsia indican que la causa de la muerte de Nikki fue un traumatismo contundente en la cabeza.

“Es una situación triste, triste en todos los sentidos”, dijo Pascal Fettig de Mental Health America del condado de Boone. “Primero que nada perdimos una pobre alma, pero tenemos que pensar en el resto de la familia que está sufriendo”.

Pascal no conocía personalmente a la víctima. Ayuda a administrar Mental Health America of Boone County y enfatiza que hay recursos disponibles para ayudar a los necesitados.

“Mi mensaje es dejar de lastimar a los que amas. Hay ayuda para ti”, dijo Fettig.

El grupo compartió el siguiente mensaje en su página de Facebook:

Mental Health America of Boone County, junto con el resto de nuestra comunidad, lamenta la pérdida de Elizabeth “Nikki” Wilhoite, y nos entristece la naturaleza trágica de su fallecimiento. Sabemos que esto puede generar muchas emociones difíciles ahora y en los días y semanas venideros. Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros para recibir apoyo y derivación a los recursos de salud mental necesarios. Además, si usted o alguien que conoce está experimentando violencia doméstica, podemos ofrecerle asistencia. llame al (765) 482-3020 x100 para obtener ayuda, o comuníquese con la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233. En asociación con la corporación escolar comunitaria de Lebanon, también estamos aquí como un recurso si usted o su estudiante necesitan recursos de salud mental durante este momento difícil. Nuevamente, comuníquese. Estamos aquí.

“Esto es absolutamente trágico porque podría haberse evitado”, dijo Kelly McBride de Domestic Violence Network.

Los registros judiciales también muestran que Nikki solicitó el divorcio después de más de 12 años de matrimonio, exactamente una semana antes de que la mataran.

Los expertos advierten que las probabilidades de que la violencia se vuelva fatal aumentan cuando las víctimas anuncian su intención de dejar una relación violenta.

“Si está en una relación de violencia doméstica y desea irse, trabaje con un defensor para implementar un plan de seguridad”, dijo McBride.

Según una publicación en la página de Facebook de Andrew Wilhoite, Nikki acababa de terminar los tratamientos de quimioterapia la semana antes de morir.

“¿Cómo puedes hacerle eso a la madre de tus hijos?” dijo la vecina Laura Vaughn. “Ella acaba de terminar la quimioterapia y esas cosas. Ella estaba tratando de recuperarse y que él le hiciera algo así no está bien”.

“Si es culpable, debería pagar severamente por lo que le hizo a su esposa y madre de sus hijos”, agregó Vaughn.

El sospechoso debe comparecer ante el tribunal para una audiencia inicial el martes. La Oficina del Fiscal del Condado de Boone dice que evaluará el caso para ver si se presentarán cargos adicionales.