MOSCOW MILLS, Mo. ( KTVI ) – Fue un evento de dos días durante el fin de semana en Moscow Mills, Missouri llamado “Venom Fest”. El sábado transcurrió sin contratiempos, pero el espectáculo del domingo fue cancelado después de que una cobra egipcia mortal desapareciera.

El organizador del evento dice que se tomaron estrictas precauciones de seguridad para las 200-300 serpientes en el espectáculo “Midwest Venom Fest” . A las serpientes no se les permitía salir de sus contenedores sellados por ningún motivo.

Dice que antes de que se abrieran las puertas para el Día 2, un vendedor descubrió que uno de sus contenedores había sido movido y estaba vacío, pero aún sellado.

“Todos están en contenedores sellados. Eso es lo que hace que sea muy difícil creer que esto fue un error”, dijo Micky Meyer de Show-Me Reptiles. “La serpiente no volvió a poner la tapa y la serpiente no movió su contenedor dos pies”.

La Sociedad Herpetológica de St. Louis, que se enfoca en educar al público sobre los reptiles, ha tenido puestos de educación en los espectáculos, pero no en los eventos Venom Fest. A principios de este año, el Concejo Municipal de Festus votó para no permitirlos más.

“Son animales hermosos… Simplemente no queríamos estar asociados con ellos”, dijo Bill Keith, de la Sociedad Herpetológica de St. Louis. “Pensamos que era una mala idea porque muchas cosas pueden salir mal. Apoyamos a estos muchachos que quieren quedarse con estos animales, eso está bien”.

“Está más orientado a la educación y a lograr que otros cuidadores venenosos de todo el país vengan y aprendan y se relacionen entre sí”, dijo Meyer.

Tanto él como la policía creen que es más probable que la serpiente cobra sea robada que escapada. Él dice que un equipo de cuidadores experimentados realizó una búsqueda de 6 a 7 horas y planeó otro barrido completo por precaución.

“No hay rastros de polvo”, dijo Meyer. “Realmente no hay evidencia de que una serpiente esté suelta allí porque muchas veces, cuando se sueltan, también hacen caca. No hemos visto ninguna evidencia de una serpiente suelta… Simplemente no creo que estemos va a estar haciendo cualquiera de estos espectáculos venenosos nunca más”.

Missouri requiere que los dueños de reptiles venenosos se registren con la policía local a menos que las ciudades, como Festus y St. Louis, prohíban la propiedad.