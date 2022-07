UVALDE, Texas (AP) — Frente a una enorme presión pública, el principal funcionario escolar de Uvalde recomendó despedir al jefe de policía del distrito escolar que fue central en la fallida respuesta policial al tiroteo en la escuela primaria hace casi dos meses que mató a dos maestros y 19 estudiantes.

La junta escolar de la ciudad del sur de Texas anunció el miércoles que considerará despedir al jefe Pete Arredondo en una reunión especial el sábado. Arredondo ha sido acusado por funcionarios estatales de cometer varios errores críticos durante el tiroteo masivo del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb.

Los funcionarios escolares se han resistido previamente a las llamadas para despedir a Arredondo. El anuncio se produce dos días después de una reunión en la que los miembros de la junta escolar fueron criticados durante más de tres horas por miembros del público, quienes los acusaron de no implementar la seguridad básica en Robb, de no ser transparentes sobre lo que sucedió y de no detener a Arredondo. para dar cuenta de sus actos.

Enfrentado a las vociferantes demandas de los padres de despedir a Arredondo y las advertencias de que su trabajo sería el próximo, el superintendente Hal Harrell dijo el lunes que el jefe de policía era un empleado contratado que no podía ser despedido a voluntad. La agenda para la reunión del sábado incluye que la junta discuta el posible despido con su abogado.

Arredondo, quien ha estado de licencia del distrito desde el 22 de junio, se ha enfrentado a fuertes críticas desde la masacre, sobre todo por no ordenar a los oficiales que irrumpieran de inmediato en el salón de clases donde un hombre armado de 18 años llevó a cabo el ataque. Si es despedido, Arredondo se convertiría en el primer oficial expulsado de su trabajo luego del tiroteo más mortífero de la historia en una escuela de Texas.

Aunque casi 400 oficiales de varias agencias participaron en la respuesta policial que tomó más de una hora para confrontar y matar al tirador, Arredondo es uno de los dos únicos que se sabe que enfrentaron medidas disciplinarias. Su abogado no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La decisión de despedir potencialmente al jefe sigue a la publicación de un informe condenatorio de 80 páginas por parte de un comité de la Cámara de Representantes de Texas que culpó a todos los niveles de las fuerzas del orden público por una respuesta lenta y caótica. El informe encontró que 376 agentes de la ley se concentraron en la escuela, más de la mitad provenientes de agencias estatales y federales, pero que “no cumplieron con su entrenamiento de tirador activo y no priorizaron salvar vidas inocentes sobre su propia seguridad. ”

Según el comité, Arredondo les dijo a los legisladores que no se consideraba el comandante a cargo en la escena y que su prioridad era proteger a los niños en otras aulas. El informe del comité calificó esa decisión como un “error terrible y trágico”.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas por los funcionarios de Uvalde muestran a Arredondo en el pasillo probando varios juegos de llaves en las puertas de otras aulas, pero no en la que tuvo lugar la masacre. La puerta del salón de clases no se podía cerrar con llave desde adentro, pero no hay indicios de que los oficiales intentaran abrir la puerta mientras el atacante estaba adentro.

“Nuestro pensamiento fue: ‘Si él sale, ya sabes, eliminas la amenaza’, ¿correcto?” Arredondo le dijo al comité, según el informe. “Y solo de pensar que otros niños estaban en otras aulas, pensé: ‘No podemos dejar que vuelva a salir. Si vuelve a salir, lo eliminamos o eliminamos la amenaza’”.

Arredondo, de 50 años, creció en Uvalde y pasó gran parte de su carrera de casi 30 años en la aplicación de la ley en la ciudad. Asumió el cargo de jefe de policía en el distrito escolar en 2020 y prestó juramento como miembro del Concejo Municipal en una ceremonia a puertas cerradas el 31 de mayo. Renunció a su puesto en el concejo el 2 de julio.

___

El periodista de Associated Press Paul J. Weber en Austin, Texas, contribuyó a este despacho.

___

La ortografía del apellido del jefe de policía se ha corregido en varios lugares de la historia.

___

