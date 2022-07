GREENSBORO, NC (LPL/WGHP) — Una mujer de 46 años murió luego de ser atacada por dos pitbulls que estaba cuidando el jueves por la mañana.

Trena Peed estaba cuidando a dos pitbulls cuando los dejó salir al patio trasero de su casa en Vance Street, cerca del centro de Greensboro y South Elm-Eugene Street, alrededor de las 2:00 a.m.

Momentos después de que Peed dejara a los perros fuera de la casa, los vecinos la escucharon gritar pidiendo ayuda y luego vieron el ataque.

La conmoción y el horror de los vecinos por el ataque se pueden escuchar en las llamadas al 911.

“Está oscuro. Todo lo que escucho son sus gritos y sus perros atacándola”.

El hijo de Peed estaba dormido dentro de la casa y se despertó con la noticia del fallecimiento de su madre.

“Es terrible. La mutilaron hasta la muerte. Eso es terrible”, dijo Johsnon, vecino y amigo de Peed durante más de 15 años.

La hija de Peed, Waynesha, reflexionó sobre el feroz ataque y el legado de su madre en esta publicación en GoFundMe para los gastos del funeral de su madre.

“Esta mañana temprano, mi madre nos fue arrebatada trágicamente por el ataque de un perro. Mi madre siempre ha sido un verdadero ejemplo de fuerza, amor y determinación. Mis hermanos, mi abuela, mi familia y yo estamos desconsolados por ella. fallecimiento repentino. Ella ha soportado y superado mucho, más recientemente perdió a dos de sus hijos con 2 años de diferencia, ambos por trágicos accidentes automovilísticos. Por su fe, siempre tenía una sonrisa en su rostro que podía iluminar cualquier habitación, le encantaba reír , cocinar, disfrutar de la vida y tener un corazón de oro. Mi familia y yo les pedimos que nos ayuden a traerla a Virginia y hacer arreglos para su servicio de regreso a casa. ¡Cualquier cosa que nos den es muy apreciada! Gracias a todos de antemano, sigan rezando por nuestra familia”.

Después del ataque, Johnson se sentó en el porche de su viejo amigo con la cabeza baja y el corazón pesado.

“Éramos muy buenos amigos. Ella y mi esposa hablaban mucho. Solo éramos amigos. Es terrible, incluso si no la conociera en absoluto, no me importa quién fuera”.

La policía de Greensboro y el control de animales del condado de Guilford llegaron a la casa para tratar de controlar la situación.

“Todo lo que sé es que ellos… la drogaron en la oscuridad”, dijo una persona que llamó al 911 que informó del ataque.

Amigos y vecinos todavía están tratando de procesar los eventos del jueves por la mañana.

Johnson dijo: “Lo único que sé es que escuché algunos disparos. Miré por la ventana, y las ambulancias y los camiones de bomberos, todos estaban allí antes de que escuchara los disparos”.

La policía nos dice que la única forma en que pudieron detener el ataque fue dispararle a uno de los perros. “Disparos”, se podía escuchar en la radio de tráfico. “Tengo un perro abajo, el otro está aquí”.

Johnson dice que en sus 40 años de vivir en este vecindario nunca había visto algo tan desgarrador.

“Es una manera terrible de morir. Le deseo lo mejor a la familia”, dijo. “Ella estaba haciendo algo bueno y murió detrás de eso y tuvo una muerte trágica”.

El perro sobreviviente se encuentra en cuarentena, según informó la oficina de Servicios para Animales del Condado de Guilford

En cuanto a los posibles cargos, provendrían de la policía de Greensboro.