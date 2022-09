NEW BOSTON, Texas (KTAL/KMSS) – La madre de Wade Griffin dice que hubo señales de alerta desde el principio en la relación entre su hijo y Taylor Parker, la mujer enjuiciada por asesinato capital y secuestro por la muerte de Reagan Simmons, de 21 años. Hancock y su bebé por nacer.

Taylor Parker se declaró inocente de los cargos por las muertes en octubre de 2020 de Regan Michelle Simmons-Hancock, de 21 años, y la hija que murió después de ser arrancada del útero de su madre. Las autoridades dicen que Simmons-Hancock fue apuñalada y cortada más de 100 veces y que le aplastaron el cráneo con un martillo en su casa de Texas antes de que se usara un bisturí para extraer a su bebé por nacer. También está acusada de asesinato no capital en relación con la muerte del bebé.

La asistente del fiscal de distrito Kelley Crisp le dijo al jurado del condado de Bowie a principios de este mes que Parker, de 29 años, actuó no porque quisiera un bebé sino para evitar perder a su novio, Wade Griffin. Crisp dijo que Parker se disfrazó para parecer embarazada durante casi 10 meses, fingió ultrasonidos, tuvo una fiesta de revelación de género y publicó sobre su falso embarazo en las redes sociales mientras buscaba una posible víctima, dijo Crisp.

Dejando a la hija de 3 años de la víctima sola con su madre moribunda, Parker condujo con el bebé en su regazo cuando un policía estatal detuvo el automóvil y envió al bebé a un hospital en las cercanías de Idabel, Oklahoma, dicen las autoridades. El bebé murió más tarde.

Testigos dijeron que Parker, que no podía concebir después de una histerectomía, había ofrecido 100,000 dólares por una madre sustituta y le dijo a su novio que tendría un parto inducido el día del asesinato.

La madre de Wade Griffin, Connie, testificó el lunes que trató de hablar con su hijo sobre la posibilidad de que Taylor no estuviera embarazada.

“Pero él no quería escuchar”, dijo.

“Todo esto ha sido una pesadilla”, dijo el asistente del fiscal Crisp, lo que provocó que la madre respondiera: “Me arruinó la vida”.

Connie Griffin dijo que Wade parecía creer que Taylor estaba embarazada, a pesar de que le preguntó si Taylor no estaba mostrando tanto porque tenía una “abdominoplastia”. Ella dijo que le dijo a su hijo que esa no era la razón.

“Porque él no sabe sobre el embarazo, traté de hablar con él, pero estaba convencido”, dijo en la corte.

Connie dijo que pensó que Taylor Parker era muy agradable cuando la conoció el día que trajo una cacerola a la casa. Toda la familia estaba empezando a quererla y, al principio, pensó que Parker era alguien con quien su hijo disfrutaría estar.

“Ella simplemente te atrajo”, dijo la madre de Wade en el estrado.

Pero a medida que pasaba el tiempo, Connie recordó que Taylor y Wade no parecían estar en la misma página. “Parecía querer una relación cercana. No podía decir si él quería eso o se estaba quedando atrás. Había algunas señales de alerta. Una era que ella no tenía la custodia de su hijo”.

“¿Cómo llegamos aquí?” Crisp preguntó al jurado en las declaraciones de apertura. “¿Cómo llegó tan lejos? Ella es una actriz, una actriz de primer orden. Las mentiras y el fraude siguen y siguen; las capas de fraude son asombrosas. Vas a tener que entender el fraude para entender lo que sucedió el 9 de octubre. Esto comenzó con meses y meses de anticipación hasta que pasó el punto de no retorno y terminó en homicidio”.

Al comienzo del juicio, el abogado defensor Jeff Harrelson pidió a los seis miembros del jurado, hombres y mujeres, que no se dejaran llevar por sus emociones y que mantuvieran la mente abierta.

“Es un caso complicado, de hecho y emocionalmente”, dijo. “La ley es la lente y el filtro a través del cual debe ver estos hechos. A veces no es blanco y negro, sino un tono de gris”.

Parker podría recibir la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional si es declarado culpable de asesinato capital.

Associated Press contribuyó a este informe.