Es posible que no tenga que devolver sus cheques de estímulo, pero se avecinan más cambios de impuestos

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – La temporada de impuestos comienza a fines de este año y hay una serie de cambios en las leyes tributarias además de los controles de estímulo y la propagación continua de COVID-19.

“Mucha gente no estará contenta”, dijo Keith Layman, socio gerente de Apple Tree Financial Group. “Sé que muchos clientes lo usan [refunds] para ahorrar, por lo que son sus ahorros, el dinero de sus vacaciones, el dinero de la remodelación de su casa, lo que sea. Así que habrá algunas personas descontentas que se convertirán en tiempo de presentación”.

Este año uno de los mayores cambios es cómo se prepararán los impuestos. En lugar de concertar una cita con un contador público autorizado o un profesional de impuestos en persona, varios lugares piden a los clientes que envíen sus materiales por correo electrónico, los dejen en el buzón y luego hagan una conferencia por Zoom.

Afortunadamente, puede preparar sus impuestos con anticipación aunque el IRS no comenzará a aceptar declaraciones hasta el 12 de febrero. La fecha de inicio anticipada se debe a la necesidad del IRS de programar y probar los sistemas del IRS siguiendo los cambios de la ley tributaria. El último día para presentar la solicitud aún no se ha pospuesto desde el 15 de abril. Sin embargo, eso podría cambiar debido a la pandemia.

Layman dice que la mejor manera de presentar impuestos es electrónicamente. La razón principal es que esa es la forma en que el IRS solicita impuestos.

“Realmente ya no quieren papel ni devoluciones de papel”, dijo Layman. “La segunda es que es fácil de rastrear, por lo que es menos probable que se pierda en el correo. No es que no pueda obtener un reembolso, es mucho más fácil y rápido pagar los impuestos”.

Si no ha recibido su cheque de estímulo, es posible que haya enviado sus declaraciones de impuestos por correo. Hasta ahora, la mayoría de los estadounidenses ha recibido dos controles de estímulo.

Cuando salió la primera ronda de cheques de estímulo, se suponía que los destinatarios habían recibido cartas del gobierno sobre cuánto les habían dado. Los preparadores de impuestos necesitarán saber cuánto se recibió porque si no recibió lo suficiente, recibirá la diferencia como reembolso.

“Si ganó un poco menos de ingresos en 2020, puede calificar para más o tuvo un hijo en 2020, por lo que califica para más, así que esas son cosas que serán diferentes”, dijo Layman.

Pero, ¿tendremos que devolverlo?

Cuando se emitieron los cheques de estímulo, los funcionarios dijeron que la gente no tendría que devolverlos. El IRS todavía afirma que los contribuyentes no tendrán que devolverlo. Sin embargo, Layman dice que es posible que eso cambie.

“Esa fue una de nuestras preguntas como preparadores: ¿qué pasa si normalmente debo $ 2,000 dólares, ahora debo $ 3,200 y [the IRS] dice que no, pero nuevamente, veremos las solicitudes que comenzamos a presentar”, dijo Layman. Desde hace varios años, sé que lo que dicen frente a lo que opera el IRS puede ser muy diferente “.

Layman dice que las únicas personas que tendrán que devolver los cheques de estímulo serán los viudos a partir de ahora.

Si su cónyuge falleció a principios de 2020 antes de COVID, y luego recibió un cheque de estímulo que era para usted y su cónyuge fallecido, el IRS dice que debe devolver la parte que fue a su cónyuge porque no estaba con usted. cuando golpeó COVID.

El recién elegido presidente Joe Biden tiene un plan para los compradores de vivienda por primera vez , que les da hasta $ 15,000 para solicitar un pago inicial. El crédito fiscal se basa en una exención fiscal para el comprador de vivienda que puso en práctica el entonces presidente George W. Bush en 2008 durante la Gran Recesión. Sin embargo, el de Bush era un préstamo de $ 8,000 que usted paga en su declaración de impuestos durante 10 años.

El crédito fiscal de Biden es un reembolso en efectivo que un comprador puede obtener de inmediato. Si desea comprar una casa en febrero, puede obtener el dinero y usarlo para el pago inicial en lugar de esperar a recibir el crédito fiscal en 2022.

“Obtenerlo por adelantado es mejor si realmente planeas ponerlo en la casa”, dijo Layman. “Podría tener $ 15,000 para depositar, lo que podría ayudarlo con el [private mortgage insurance] . Sería mejor en mi proceso de pensamiento obtenerlo por adelantado para tener más valor en su nueva casa”.

Biden también ha propuesto varios créditos fiscales que cree que ayudarán a impulsar la economía. Uno de esos planes es un 401K que, en lugar de darle un deducible, el gobierno le daría a todos un crédito fiscal. Por ejemplo, digamos que pone $ 1,000 dólares en su 401K, en lugar de alcanzar un deducible, obtendría un crédito fiscal. Layman dice que los detalles aún están en proceso.

Otro plan es eliminar el aumento en la base de costos. Esto significa que un beneficiario que hereda activos que han crecido significativamente durante la vida del difunto probablemente deberá pagar impuestos mucho más altos cuando el activo se venda posteriormente.

“Este es uno de los mayores aspectos negativos para todos los contribuyentes. Sería la base del aumento”, dijo Layman. “Pero algunos de los otros son buenos. El crédito para compradores de vivienda, quiero decir, guau, y ahora mismo, si no cambia la forma en que definen a un comprador de vivienda, no es solo que esta sea la primera casa que haya traído. compró una casa en los últimos cinco años, es la primera vez que compra una casa “.

El consejo de los legos para quienes presentan la declaración de impuestos es que sean pacientes, que los hagan temprano y que un profesional de impuestos los haga.

“Puede que tenga que ser paciente”, dijo Layman. “COVID realmente hizo que el IRS se volviera loco el año pasado. El IRS cerró como todos los demás. Así que hay personas que estaban molestas porque sus controles de estímulo llegaron 7 meses después, y todavía hay personas que aún no han recibido su primera ronda de cheques de estímulo. Todo eso lo hace el Tesoro, que es el IRS. Entonces, si recibimos otro cheque de estímulo en febrero o marzo, eso comenzará a abrumar al IRS que también está haciendo declaraciones de impuestos “.