Es posible la escasez de papel higiénico en medio de la crisis de los contenedores de envío, informan los proveedores

LITTLE ROCK, Arkansas (AP) - El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, promulgó el viernes una ley que permite a los médicos negarse a tratar a alguien debido a objeciones religiosas o morales, una medida que según los opositores otorgará a los proveedores amplios poderes para rechazar a los pacientes LGBTQ y otros.

La medida dice que los trabajadores e instituciones de salud tienen derecho a no participar en tratamientos que no sean de emergencia y que atenten contra su conciencia. La nueva ley no entrará en vigor hasta finales de este verano.