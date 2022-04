KNOXVILLE, Tenn. ( WATE ) — Un estudio publicado en Islandia que examinó los beneficios de una semana laboral de cuatro días lo llamó “un éxito abrumador” y la noticia se difundió entre los medios internacionales y los gobiernos, así como entre las empresas. Un investigador académico especializado en gestión empresarial con sede en Tennessee compartió algunos datos esta semana sobre la semana laboral de cuatro días y cómo se puede abordar la productividad de los empleados.

Los estudios de Japón y Nueva Zelanda también arrojaron resultados positivos para la semana laboral de cuatro días . Los expertos en negocios, administración y organización de la Facultad de Negocios Haslam de la Universidad de Tennessee dicen que, si bien la semana laboral de cuatro días es un tema candente últimamente, la idea ha existido por un tiempo.

Los estudios de investigación académicos y de gestión que se remontan a la década de 1970 o antes analizan la idea de una semana laboral de cuatro días y, desde 2020, la pandemia de COVID-19 ha ampliado los enfoques de varias empresas sobre cómo gestionan a sus empleados.

“En realidad, hay una cantidad bastante grande, y cada vez mayor, de literatura actual sobre la semana laboral de cuatro días”, dijo Timothy P. Munyon, profesor asociado de administración en UT Haslam College of Business. “El consenso general es que mejora la productividad, reduce el agotamiento y aumenta el descanso”.

Munyon se especializa en administración y es miembro investigador de la facultad Janet y Jeff Davis en Haslam College of Business. Sus intereses de investigación actuales incluyen las causas y los efectos de la influencia social en el trabajo, las prácticas de gestión de recursos humanos y el comportamiento empresarial y empresarial familiar. La investigación de Munyon ha sido publicada en múltiples revistas que cubren administración, psicología, comportamiento organizacional y administración de recursos humanos.

“La evidencia es bastante convincente para la viabilidad de un ‘ambiente de trabajo solo de resultados'”, dijo Munyon. “Este concepto no es nuevo, pero la idea es dar a las personas tareas, recursos y autonomía para realizar el trabajo, y luego responsabilizarlos por los resultados, en lugar de los procesos”.

Munyon también dijo que estas estructuras pueden ahorrar mucho tiempo, dar a los empleados la flexibilidad que desean o necesitan y también pueden cambiar la orientación de la organización hacia su gente.

“Por supuesto, esto está destinado principalmente a roles de trabajo de conocimiento, pero también puede aplicarse a otras formas de trabajo, incluida la fabricación”, dijo.

Históricamente, la semana laboral de 40 horas y cinco días se convirtió en parte de la Ley de Normas Laborales Justas de 1938. Desde entonces, la fuerza laboral ha experimentado cambios significativos, como el ingreso masivo de mujeres; la creciente influencia de las relaciones internacionales y el empleo; el inicio de Internet y la era de la información, y más recientemente, la pandemia de coronavirus.

En cuanto a las horas dedicadas durante una semana laboral, la adicción al trabajo no es tan productiva, dicen los expertos.

“Investigaciones adicionales sugieren que no hay diferencias significativas entre la semana laboral de 55 y 70 horas, lo que sugiere que la ‘adicción al trabajo clásica’ no da como resultado una productividad demostrablemente mejorada en relación con una semana laboral más equilibrada”, Munyon dijo.

Un congresista estadounidense que representaba a California propuso el verano pasado una legislación ( US HB4728 ) para una semana laboral de 32 horas y cuatro días y cobró impulso en Washington, DC En diciembre, el Caucus Progresista del Congreso respaldó el proyecto de ley propuesto. El congresista de Tennessee Steve Cohen es miembro del Caucus Progresista del Congreso.

“Como miembro desde hace mucho tiempo del Caucus Progresista del Congreso, me enorgullece que el caucus haya votado para respaldar formalmente mi Ley de semana laboral de 32 horas en apoyo de la transición hacia un modelo comercial moderno que prioriza la productividad, el salario justo y una calidad mejorada de vida para los trabajadores en todo el país “, dijo el representante Mark Takano (D-Calif.) en una declaración de diciembre. “Después de una pandemia de casi dos años que obligó a millones de personas a explorar opciones de trabajo remoto, es seguro decir que no podemos, y no debemos, simplemente volver a la normalidad, porque la normalidad no estaba funcionando. La gente pasaba más tiempo en el trabajo, menos tiempo con sus seres queridos, su salud y bienestar empeoraban, y todo el tiempo “, su salario ha permanecido estancado. Este es un problema grave. Es hora de progresar y estoy seguro de que con el CPC detrás de este proyecto de ley, podemos dar pasos significativos hacia adelante y crear un cambio positivo y duradero en la vida de las personas”.

En la última verificación, el proyecto de ley de la Ley de la semana laboral de treinta y dos horas se envió al Comité de Educación y Trabajo de la Cámara, donde está pendiente.