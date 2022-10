NUEVA YORK (AP) — Un nuevo estudio encuentra que algunas personas realmente son “imanes de mosquitos” y probablemente tenga que ver con la forma en que huelen.

Los investigadores encontraron que las personas que son más atractivas para los mosquitos producen una gran cantidad de ciertos químicos en su piel que están ligados al olor. Y malas noticias para los imanes de mosquitos: los chupasangres se mantienen fieles a sus favoritos a lo largo del tiempo.

“Si tienes altos niveles de esta sustancia en la piel, serás el que en el picnic reciba todos los bocados”, dijo la autora del estudio, Leslie Vosshall, neurobióloga de la Universidad Rockefeller en Nueva York.

Hay mucho folklore sobre quién es mordido más, pero muchas afirmaciones no están respaldadas con pruebas sólidas, dijo Vosshall.

Para poner a prueba el magnetismo de los mosquitos, los investigadores diseñaron un experimento en el que se enfrentaron los olores de las personas, explicó la autora del estudio, María Elena De Obaldia. Sus hallazgos fueron publicados el martes en la revista Cell.

Pidieron a 64 voluntarios de la universidad y sus alrededores que usaran medias de nailon alrededor de sus antebrazos para recoger los olores de su piel. Las medias se colocaron en trampas separadas al final de un tubo largo, luego se liberaron docenas de mosquitos.

“Básicamente se abalanzaban sobre los temas más atractivos”, dijo De Obaldia. “Se hizo muy obvio de inmediato”.

Los científicos realizaron un torneo de todos contra todos y terminaron con una brecha sorprendente: el imán de mosquitos más grande era alrededor de 100 veces más atractivo para los mosquitos que el último clasificado.

El experimento utilizó el mosquito Aedes aegypti que transmite enfermedades como la fiebre amarilla, el zika y el dengue. Vosshall dijo que esperaría resultados similares de otros tipos, pero necesitaría más investigación para confirmarlo.

Al evaluar a las mismas personas durante varios años, el estudio mostró que estas grandes diferencias se mantienen, dijo Matt DeGennaro, neurogenetista de la Universidad Internacional de Florida que no participó en la investigación.

“Los imanes de mosquitos parecen seguir siendo imanes de mosquitos”, dijo DeGennaro.

De los favoritos, los investigadores encontraron un factor común: los imanes de mosquitos tenían altos niveles de ciertos ácidos en la piel. Estas “moléculas grasosas” son parte de la capa humectante natural de la piel y las personas las producen en diferentes cantidades, dijo Vosshall. Las bacterias saludables que viven en la piel se comen estos ácidos y producen parte del perfil de olor de nuestra piel, dijo.

No puedes deshacerte de estos ácidos sin dañar también la salud de tu piel, dijo Vosshall, a quien el Instituto Médico Howard Hughes le paga y se desempeña como director científico. El instituto también apoya al Departamento de Salud y Ciencias de The Associated Press.

Pero la investigación podría ayudar a encontrar nuevos métodos para repeler a los mosquitos, dijo Jeff Riffell, neurobiólogo de la Universidad de Washington que no participó en el estudio. Puede haber formas de jugar con las bacterias de la piel y cambiar los olores tentadores de los humanos, dijo.

Aún así, descubrir formas de combatir los mosquitos no es fácil, dijo Riffell, ya que las criaturas han evolucionado para convertirse en “máquinas de morder magras y malas”.

El estudio demostró este punto: los investigadores también hicieron el experimento con mosquitos cuyos genes fueron editados para dañar su sentido del olfato. Los insectos seguían acudiendo en tropel a los mismos imanes de mosquitos.

“Los mosquitos son resistentes”, dijo Vosshall. “Tienen muchos planes de respaldo para poder encontrarnos y picarnos”.