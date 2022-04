(NEXSTAR) – Es oficial: Elon Musk ha llegado a un acuerdo para comprar Twitter por alrededor de $44 mil millones. La medida no solo convierte a la plataforma de redes sociales en una empresa privada, sino que también podría significar grandes cambios para los usuarios de Twitter.

Después de que se conoció la noticia de la compra el lunes, Musk emitió la siguiente declaración:

“La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. También quiero que Twitter sea mejor que nunca al mejorar el producto con nuevas características, haciendo que los algoritmos sean abiertos fuente para aumentar la confianza, derrotar a los robots de spam y autenticar a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial: espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”.

Musk, un ávido usuario de Twitter con más de 83,5 millones de seguidores, sugirió anteriormente estos cambios. Esto es lo que sabemos sobre ellos.

Un botón de edición

El 1 de abril, Twitter dijo que estaba trabajando en un botón de edición, una función que permitiría a los usuarios cambiar o corregir tuits después de que se publicaron. Mientras que algunos usuarios lo consideraron una broma del Día de los Inocentes, Musk, entonces el mayor accionista externo de la plataforma, tuiteó una encuesta preguntando a los seguidores si querían un botón de edición.

De los más de 4,4 millones de votantes en su encuesta, el 75% dijo que quería la opción. Al día siguiente, Jay Sullivan, jefe de productos de consumo de Twitter, tuiteó: “Hemos estado explorando cómo crear una función de edición de manera segura desde el año pasado y planeamos comenzar a probarla en Twitter Blue Labs en los próximos meses”.

Twitter Blue, una opción de suscripción paga en Twitter, permite a los usuarios cancelar un tweet antes de que alguien más lo vea, pero incluso ser un suscriptor de pago no le da acceso a un botón de edición.

El cofundador de Twitter y amigo de Musk, Jack Dorsey, dijo en una entrevista de 2020 con Wired que la compañía “probablemente nunca” crearía un botón de edición, y señaló que si bien sería útil para algunos errores, podría dar paso a cambios maliciosos en los tweets. Dorsey renunció como director ejecutivo de Twitter en 2021.

No más anuncios o Bots

En una serie de tuits a principios de este mes, Musk sugirió varios cambios en Twitter, incluida la eliminación de anuncios y bots de la plataforma.

“El poder de las corporaciones para dictar políticas aumenta enormemente si Twitter depende del dinero de la publicidad para sobrevivir”, dijo Musk en ese momento. Casi el 90% de los ingresos de Twitter en 2021 provinieron de la publicidad. Twitter anunció la semana pasada , en el Día de la Tierra, que ya no permitiría a los anunciantes en su sitio que nieguen el consenso científico sobre el cambio climático.

Si bien no se refirió a los anuncios en su declaración publicada el lunes, Musk afirmó que quiere ” [defeat] a los robots de spam” en la plataforma. Twitter informó recientemente que alrededor del 5% de sus usuarios son bots, pero señaló que “no todos los bots son malos” y que se etiquetan como “buenos bots”.

Musk sugirió anteriormente mejorar la autenticación de Twitter de las cuentas de usuario verificadas, diciendo que desalentaría la proliferación de cuentas de spam al hacerlas demasiado costosas de mantener .

Abriendo el algoritmo

¿Alguna vez sintió que su algoritmo lo había absorbido de alguna manera para que permaneciera en Twitter o en cualquier otra plataforma de redes sociales? Musk también quiere abordar eso.

El mes pasado, Musk tuiteó que “el algoritmo de Twitter debería ser de código abierto”. Dorsey incluso expresó su acuerdo . Twitter lanzó una función a principios de marzo que permite a los usuarios alternar sus líneas de tiempo entre ver publicaciones en orden cronológico y un orden algorítmico. Apenas unos días después, Twitter dio marcha atrás al cambio.

Musk no ha ofrecido muchos detalles sobre un algoritmo de código abierto, pero explicó durante una charla TED reciente que los usuarios deberían poder ver si los tweets han sido promocionados o degradados. También dijo que los usuarios deberían poder ver el algoritmo y ofrecer mejoras. Un ex empleado de Twitter le dijo a The Washington Post que la compañía ya ha considerado un “mercado de algoritmos” que permitiría a los usuarios elegir cómo se ve su feed.

Libertad de expresión

Musk preguntó previamente a sus seguidores en una encuesta de Twitter si creían que la plataforma estaba protegiendo la libertad de expresión. Alrededor del 70% de los 2 millones que respondieron dijeron “no”. En su declaración del lunes, Musk calificó la libertad de expresión como “la base de una democracia que funcione” con Twitter como “la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”.

La censura en las redes sociales ha sido un tema de conversación importante, especialmente entre los usuarios de derecha. Un estudio reciente realizado por investigadores del MIT y Yale encontró que más usuarios republicanos fueron suspendidos en un período de seis meses, pero que estos usuarios tendían a compartir “más noticias de desinformación”, que Twitter ha estado trabajando para eliminar de su sitio.

Musk ha detallado algunos cambios potenciales específicos en torno a la libertad de expresión en Twitter, como favorecer prohibiciones temporales en lugar de permanentes, pero ha descrito su objetivo principalmente en términos amplios y abstractos. Se ha descrito a sí mismo como un “absolutista de la libertad de expresión”, pero también es conocido por bloquear a otros usuarios de Twitter que cuestionan o no están de acuerdo con él.

Las fuentes le dijeron a Bloomberg el lunes que cualquier cambio en Twitter se ha “bloqueado” hasta el viernes, lo que significa que no se permiten actualizaciones del producto a menos que sean “críticas para el negocio”.

Associated Press y Jeremy Tanner de Nexstar contribuyeron a este despacho.