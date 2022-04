SAN FRANCISCO (AP) — La enorme inversión de Elon Musk en Twitter dio un nuevo giro el martes con la presentación de una demanda que alega que el pintoresco multimillonario retrasó ilegalmente la divulgación de su participación en la compañía de redes sociales para poder comprar más acciones a precios más bajos.

La demanda en la corte federal de Nueva York acusa a Musk de violar un plazo reglamentario para revelar que había acumulado una participación de al menos el 5%. En cambio, según la denuncia, Musk no reveló su posición en Twitter hasta que casi duplicó su participación a más del 9%. Esa estrategia, alega la demanda, perjudicó a los inversionistas menos ricos que vendieron acciones de la compañía de San Francisco en las casi dos semanas antes de que Musk reconociera tener una participación importante.

Las presentaciones regulatorias de Musk muestran que compró un poco más de 620,000 acciones a $36.83 cada una el 31 de enero y luego continuó acumulando más acciones en casi todos los días de negociación hasta el 1 de abril. Musk, mejor conocido como director ejecutivo del fabricante de autos eléctricos Tesla, tenía 73,1 millones de acciones de Twitter según el recuento más reciente del lunes. Eso representa una participación del 9,1% en Twitter.

La demanda alega que para el 14 de marzo, la participación de Musk en Twitter había alcanzado un umbral del 5% que le obligaba a divulgar públicamente sus participaciones en virtud de la ley de valores de EE. UU. para el 24 de marzo. Musk no hizo la divulgación requerida hasta el 4 de abril.

Esa revelación hizo que las acciones de Twitter se dispararan un 27% desde el cierre del 1 de abril a casi $50 al final de la negociación del 4 de abril, lo que privó a los inversores que vendieron acciones antes de que Musk retrasara indebidamente la oportunidad de obtener ganancias significativas, según la demanda presentada en nombre de un inversor llamado Marc Bain Rasella. Musk, mientras tanto, pudo continuar comprando acciones que cotizaban en precios que oscilaban entre $ 37,69 y $ 40,96.

La demanda busca ser certificada como una demanda colectiva que representa a los accionistas de Twitter que vendieron acciones entre el 24 de marzo y el 4 de abril, un proceso que podría demorar un año o más.

Musk gastó alrededor de $ 2.6 mil millones en acciones de Twitter, una fracción de su riqueza estimada de $ 265 mil millones, la fortuna individual más grande del mundo. En una presentación regulatoria el lunes, Musk reveló que podría aumentar su participación luego de retirarse de un acuerdo alcanzado la semana pasada para unirse a la junta directiva de Twitter.

Jacob Walker, uno de los abogados que presentó la demanda contra Musk, dijo a The Associated Press que no se había comunicado con la Comisión de Bolsa y Valores sobre las supuestas violaciones de Musk sobre la divulgación de su participación en Twitter. “Supongo que la SEC está muy al tanto de lo que hizo”, dijo Walker.

Un portavoz de la SEC se negó a comentar.

La SEC y Musk han estado discutiendo en los tribunales desde 2018, cuando Musk y Tesla acordaron pagar una multa de 40 millones de dólares para resolver las acusaciones de que usó su cuenta de Twitter para engañar a los inversores sobre una posible compra de la compañía de automóviles eléctricos que nunca se materializó. Como parte de ese trato, se suponía que Musk obtendría la aprobación legal para sus tuits sobre información que podría afectar el precio de las acciones de Tesla, una disposición que los reguladores sostienen que ha violado ocasionalmente y que ahora argumenta que lo amordaza injustamente.

Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios publicada en Twitter, donde a menudo comparte su opinión y pensamientos. Alex Spiro, un abogado de Nueva York que representa a Musk en su disputa en curso con la SEC, tampoco respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.